KFUMs vei til toppen: – En helt annen verden

EKEBERG (TV 2): KFUM har briljert i OBOS-ligaen de siste sesongene, og har nå tidenes mulighet for et historisk opprykk til norsk fotballs øverste nivå. Vi har vært med bak kulissene på Ekeberg.

Klokka er 09:00. Inne i klubbhusets korridorer på Ekeberg har arbeidsdagen for lengst startet. Trenerteamet forbereder analyse før spillerne ankommer storsalen.

Hovedtrener Johannes Moesgaard går gjennom videoanalyse sammen med sin assistent Luke Torjussen. En opplagt spillergruppe følger nøye med. Fokuset er allerede til stede, og ingen ting er tilfeldig bak klubbens suksess de siste årene.

KONSENTRERTE: Johannes Moesgaard har videoanalyse med sine spillere. Foto: Jonas Olsson / TV2

Tiltaket om å trene 9:30 hver dag ble innført for to år siden, med sin klare hensikt for klubbens kultur.

– Vi har løftet kvaliteten på treningshverdagen sakte, men sikkert hvert år, og bygget stein på stein. Nå har vi fått på plass en fulltids fysioterapeut, samtidig som vi tok et valg å flytte treningene fra ettermiddag til tidlig morgen. De skal kunne gå på skole og jobb etterpå. Det betyr at den beste energien brukes her, konstaterer hovedtrener Johannes Moesgaard.

– Det har kanskje vært det viktigste vi har gjort de siste to sesongene, fortsetter Moesgaard.

Den reflekterte hovedtreneren med bakgrunn som Vålerenga-assistent og Jørgen Isnes' høyre hånd i KFUM, har satt av god tid med TV 2 denne formiddagen.

REFLEKTERT: Johannes Moesgaard snakker ut om suksessoppskriften til KFUM. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Han utdyper videre viktigheten av de tidlige morgenøktene.

– For gutta her handlet det om å få en ordentlig struktur på hverdagen. Hvis man bare sitter hjemme hele dagen og venter på trening, hva gjør man da før økta?



– Det betyr at du er sent oppe om natta og får dårlig døgnrytme. Man får dårlig rutine på livet sitt. Nå blir de slitne på kvelden, legger seg tidlig og står opp om morgenen. Det medfører struktur på livet, og løfter de på det profesjonelle plan her i hverdagen, forteller den tydelige KFUM-treneren.



– Vi må treffe på det vi gjør

KFUM har levert stabilt gode prestasjoner i toppen av OBOS-ligaen de siste sesongene. En av suksessfaktorene som trekkes fram er spillerlogistikken.

Sportssjef og spillerlogistikkansvarlig Daniel Fredheim Holm har et bredt nettverk i Oslo-fotballen, noe en klubb som KFUM bærer frukter av.

– Det handler om å få mye ut av mindre ressurser. Vi må treffe på det vi gjør og finne de riktige spillertypene. I enkelte posisjoner trenger vi spillere med fart, i andre posisjoner trenger vi spillere som er gode med begge bein. Bare i den treeren bak så ser vi etter tre forskjellige typer midtstoppere, forklarer Fredheim Holm.



AMBISIØS: Daniel Fredheim Holm har gjort en stor jobb med spillerlogistikken. Foto: Jonas Olsson

Fredheim Holm har blitt en viktig brikke i Johannes Moesgaards team.

– Det handler om å identifisere spillere som kanskje sitter litt i kulda for andre OBOS- og eliteserieklubber. Vi har også truffet godt på signeringer fra 2. og 3. divisjon, tilføyer Moesgaard og legger til:



– Ser man på Mathias Tønnessen så hadde ikke han spilt noe OBOS-fotball tidligere. Han spilte sin første kamp i år med bare 4. divisjonsfotball i bagasjen. Samtidig har han venstrefoten sin og er veldig uredd med ballen. Så da tar vi noen sjanser, men det matcher litt hvordan vi ønsker å tenke fotball, fortsetter hovedtreneren.



DEDIKERTE: KFUM-spillerne jobber med hurtighet på feltet. Foto: Jonas Olsson

Diskusjonene rundt spillerlogistikk er en viktig faktor som binder trenerteamet sammen. Relasjonene i det lille teamet er helt unikt.

– Vi jobber veldig tett sammen i teamet. Det kan være veldig høyt under taket på oss to-tre som er der, fordi vi er veldig trygge på hverandre. Vi har et godt forhold. Daniel er alltid inne og pirker på meg samtidig som han har spillerbakgrunnen som jeg ikke har. Det er ekstremt viktig for meg å ha med, sier Moesgaard.



Fredheim Holm påpeker videre:

– Jeg observerer og kommer med mine innspill, mens Johannes er mer «hands-on» på feltet. Det er komplementære ferdigheter i trenerteamet som gjør at vi fungerer godt sammen. Vi har en klar retning for hvordan vi vil gjøre ting her, fortsetter Fredheim Holm.



TETT SAMARBEID: Daniel Fredheim Holm og Johannes Moesgaard har begge bakgrunn i Vålerenga. Nå tar de KFUM til nye høyder. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

«Kåffa-stilen»

Retningen for klubbens suksess ble utpekt for flere år siden. «Kåffa-stilen» er KFUMs varemerke, og noe de er stolte over på Ekeberg. Kontinuiteten over tid har bidratt til å forsterke fotballkulturen.

– Vi har en veldig tydelig spillestilorientering. Jeg tror at når man snakker om KFUM så er det stor romantikk rundt måten vi gjør ting på, forteller Moesgaard.

Johannes Moesgaard kom til et velspillende KFUM-mannskap høsten 2020, da under ledelse av nåværende Strømsgodset-trener Jørgen Isnes.

– Da jeg kom fra Vålerenga og hit som assistent, så hadde jeg noen innfallsvinkler til Jørgen. Jeg hadde med meg en stor bagasje fra Vålerenga, og kom med små detaljer på profesjonalisering som jeg hadde lært av Ronny Deila, forklarer Moesgaard.

TYDELIGE JUSTERINGER: Johannes Moesgaard er opptatt av å ta KFUM til et nytt nivå. Foto: Jonas Olsson

Hovedtreneren innrømmer at han har gjort justeringer for å ta KFUM til et nytt nivå. I skrivende stund har de scoret flest mål av alle lag i årets OBOS-liga.

– Jeg har vært veldig opptatt nå på å endre litt hvordan vi spiller angrepsfotball. Man ser det spesielt på hjemmekampene vi har spilt i år. Vi var litt for dårlig i etablert angrep, så det har vi jobbet mye med, sier Moesgaard.

Før sesongen solgte KFUM flere av sine sentrale spillere til Eliteserien.

– Jeg har brukt mye energi med tanke på at vi mistet fire av fem forsvarsspillere. Vi måtte se på kompetansen til de forsvarerne vi hadde igjen. De er veldig gode til å styre spillet. Det betydde at jeg måtte sette sammen et lag som er bedre til å holde ballen oftere og høyere i banen. Vi har sett etter spisskompetanse i alle ledd, noe som har vært utrolig viktig i utviklingen fra Isnes og til i dag. Det er nok noe man ser litt forskjell på nå, sier KFUM-treneren.

FOKUSERT: Johannes Moesgaard følger med på sine gutter under firkantøvelsen på trening. Foto: Jonas Olsson

Sportssjef Daniel Fredheim Holm utdyper hvordan klubben har lagt fokus på en gjennomarbeidet spillestil.

– Jeg og Johannes har vært her noen år nå. Vi har hele tiden vært med på å påvirke hvordan vi vil at ting skal være.

– Det går på hvordan treningshverdagen er lagt opp. Det er mye possession-orientert, med fokus på små rom der man må være rask på ballen. Vi har trent mye mer gjennom vinteren og under sesongen på frispilling. Vi skal dominere kamper og ha ballen mer enn motstanderen, fortsetter sportssjefen.

Fredheim Holm mener at dette er mye av grunnen til årets suksess.

– Vi har vært bedre på å være et spillende lag igjen. Et stort fokus på etablert angrepsspill kombinert med styrken våres de siste sesongene; kontringsspillet. Miksen av dette har gjort oss enda hvassere totalt sett i kampene, sier Fredheim Holm.

SPILLESTILSORIENTERT: Daniel Fredheim Holm og KFUM dyrker sitt system på treningsfeltet. Foto: Jonas Olsson

– Nesten villig til å si for samtlige i norsk fotball

Johannes Moesgaard understreker viktigheten av å være tro mot spillestilen og systemet uavhengig av motstandere, og kommer med en liten anbefaling til norsk fotball.

– Jeg vet at mange bytter systemer fra kamp til kamp. Men jeg har veldig stor tro på at når det mentale presset øker, når kampdynamikken er vanskelig, dagene man ikke får det til, hvis du da er trygg på rollen din og vet hva vi skal gjøre, så sørger du for å levere et minimum som er såpass godt at man kan ta poeng allikevel, poengterer Moesgaard.

DRAR I SAMME RETNING: Hovedtrener Johannes Moesgaard er tro til systemet, og ønsker å spre trygghet til sine spillere. Foto: Jonas Olsson

– Jeg har veldig stor tro på at man skal være trygg i rollen sin. Man lever seg inn i ting som skjer, fordi det ligger naturlig hvordan man skal opptre. Det å vite akkurat hva man skal gjøre og hvor man skal være, tror jeg er ekstremt viktig. Jeg er nesten villig til å si for samtlige i norsk fotball, fortsetter KFUM-treneren.

Stiller krav i hverdagen

Den tydelige KFUM-treneren er bestemt på at han stiller store krav til spillergruppa for å sette en standard og kultur i treningshverdagen.

– Jeg oppfatter meg selv som veldig kravstor på detaljer, kanskje litt i overkant av og til. Jeg setter krav på og utenfor feltet, og veldig opptatt av holdninger og kultur. Det å oppføre seg ordentlig, sette seg ordentlig, snakke ordentlig. Alt det her går i spekteret mitt på hver detalj, forklarer Moesgaard og tilføyer:

– Hver ting vi gjør på og utenfor banen har en total på hvordan resultatet blir. Jeg krever ekstremt mye, og har lite aksept for de som havner utenfor det å legge ned så hardt arbeid som mulig, fortsetter hovedtreneren.

TYDELIG LEDER: Johannes Moesgaard i godt humør på vei av treningsfeltet. Foto: Jonas Olsson

Moesgaard er klar på at han kan oppfattes svært intens på feltet, men at han skrur av bryteren etter trening og jobber med «man-management» utenfor feltet.

– Det er veldig lett for guttene å forholde seg til. De vet at jeg står inne for å ta ryggen deres hvis ting skjer. Det er alltid en åpen dør hos meg. Gjennom reisen som assistent i Vålerenga der man var bindeleddet mellom hovedtrener og spillergruppa, så har man lært mye av det. Jeg har blitt flink til å lese kroppsspråk og ansiktsuttrykk, utdyper Moesgaard.

«En klubb for livet»

Utviklingen og den gradvise profesjonaliseringen i treningshverdagen har løftet KFUM til nye høyder. Hovedtreneren er fast bestemt på at spillergruppa har satt kulturen.

– Vi har en tydelig kultur i gruppa nå. Spillere som ikke vil gi alt, som ikke er villige til å gjøre den ekstra jobben, har sklidd ut av miljøet. Da er det gruppa som avsetter dem. De jobber så hardt at du er nødt til å være med, hvis ikke kan du ikke være her. Kontinuitetsbærerne har satt kulturen som fremdeles sitter i veggene her, forklarer Moesgaard.

Han sikter spesielt til spillere som Stian Sortevik, Jørgen Hammer og Robin Rasch. De to førstnevnte har gitt seg i klubben, og nå er det kun Robin Rasch igjen.

– Robin er helt enorm på profesjonalitet. Han er ikke så vokal av seg, men ekstrem på detaljer og slurver aldri på trening. Han er «leading by example», så standarden er satt, sier KFUM-treneren.

Robin Rasch har vært i klubben siden 2016. Midtbanespilleren reflekterer rundt kontrastene fra den tiden og fram til i dag.

– Det er en helt annen verden enn da jeg kom hit i 2016. På den tiden var det mye mer «laid-back». Enkelte dukket opp fem-seks minutter etter at treningen hadde startet. Kapteinen vår kom på scooteren og parkerte midt ute på banen, for så å gå rett inn i firkant, ler Rasch.

«EN KLUBB FOR LIVET»: Robin Rasch er en kontinuitetsbærer som har vært med på hele KFUM-reisen. Foto: Jonas Olsson

29-åringen trekker fram flere faktorer som avgjørende for klubbens suksess de siste årene.

– Kvaliteten på øktene og forberedelsene nå er helt annerledes. Daniel (Fredheim Holm) har gjort en kjempejobb på rekruttering, samtidig som Isnes og Moesgaard har vært ekstremt flinke til å utvikle spillere på feltet, sier Rasch.

Nøkkelspilleren trekker spesielt fram en ting som har vært viktig denne sesongen.

– Det er helt tydelig at vi har rullert mindre på laget i år enn tidligere, selv om vi hadde noen påtvungne rulleringer med skader i fjor. Jeg tror en av suksessfaktorene er at vi har fått brukt mye av det samme mannskapet, og virkelig fått innarbeidet spillestilen og systemet, utdyper Rasch.

FEIRER SCORING: Robin Rasch er en nøkkelspiller for KFUM. Foto: Tor Erik Schrøder

Han får støtte fra sin gode venn og KFUM-legende Stian Sortevik. Etter hans lange karriere på Ekeberg, har Sortevik nå fått tid til å reflektere over de siste årene i rødt og hvitt.

– Jeg må trekke fram den profesjonaliteten vi har sett i treningshverdagen. Det ble mer oppfølging av spillere, mer analyse og taktiske gjennomganger. I tillegg har det vært stor kontinuitet på trenersiden. Selv om Isnes dro, så har vi ligget i forkant med Moesgaard som assistent, forteller Sortevik.

KFUM-LEGENDE: Stian Sortevik har vært en bærebjelke i KFUM gjennom flere sesonger. Foto: Annika Byrde

Sportssjef Daniel Fredheim Holm kommenterer den samme tematikken rundt profesjonalisering, og ser nå fremover mot det som kan bli et historisk opprykk på Ekeberg.

– De punktene rundt profesjonalisering har vært ekstremt viktig. Vi ser ikke bare på spilleren, men også typen og profesjonaliteten. Det er en sulten spillergruppe her nå. Det er offensive spillere som vil opp og fram. Vi tørr å prate om å rykke opp her inne, fastslår Fredheim Holm.

