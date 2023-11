KFUM med historisk opprykk: – Dette bør alle ta lærdom av

KFUM Oslo – Skeid 1–0 (0–0)

KFUM har hatt en formidabel høst og med søndagens seier over nedrykksklare Skeid er det klart: Oslo-klubben har for første gang i historien rykket opp til Eliteserien.



– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Da vi startet året, tenkte jeg at du får bare komme deg til sommeren og håpe du har jobb, sier KFUM-trener Johannes Moesgaard og sikter til at laget spilte de seks første kampene uten seier.



– For et kapittel, for en prestasjon. Det er den største prestasjonen gjort av en spillergruppe i moderne tid i norsk fotball. Forutsetninger, midlene vi har. Det finnes ikke sidestykke for hvor fete disse gutta mine er, fortsetter en tydelig rørt Moesgaard.



– Beskriv litt hva dette er for en gjeng?



– Det er skal ikke være mulig, det skal ikke være mulig i det hele tatt. Hver og enkel har noe å komme med. Det er individer med x-faktor, det er individer med hardt arbeid, det er individer som har lyst å jobbe hver dag. Du må plukke de riktige gutta når du skal opp og frem, og det er det dette er.

GULLTRØYER: KFUM-trener Johannes Moesgaard ble hyllet av spillerne iført gulltrøyer etter at opprykket var sikret. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Dette her bør egentlig alle bare ta lærdom av. Alle som vil opp og frem, alt er mulig uavhengig av hva faens budsjett eller hva faen de prater om. «Jeg har ikke spillerne», eller «spillerne er syke», se på de gutta her og så kan du aldri komme med sånne kommentarer igjen. Sånn er det. Ferdig, understreker en energisk KFUM-trener.

– For en sesong vi har hatt



Remi-André Svindland sørget for vinnermålet i det 67. minutt med en perlescoring.

MATCHVINNER: Remi-André Svindland sørget for 1-0. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det finnes ikke ord, dette er helt sinnssykt. For en sesong vi har hatt. Det er en guttedrøm, og jeg har jobbet knallhardt for dette i mange, mange år. Nå skjer det endelig, jeg gleder meg helt sinnssykt til neste år, sier Svindland.

Svindland fikk ballen på 16-meter, tok et touch før han sendte ballen opp i vinkelen på touch nummer to.

– Det er så vakkert gjort, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.



De siste to sesongene har KFUM kjempet om opprykk i kvalik, men har ikke lykkes. Nå har de sikret direkte opprykk med én runde igjen.

– En ting var å spille kampen, men da jeg ble tatt av de siste ti minuttene og skulle se på dette her… den klokka har aldri gått saktere. Men da han blåste i fløyta, var det uvirkelig. Dette er en ekstrem gjeng, det er så gode fotballspillere, alle sammen trekker i samme retning og da kan sånne ting som dette skje, sier KFUMs Håkon Hoseth.

– Jeg kjemper knallhardt mot tårene



KFUM står nå med 57 poeng og kan ikke tas igjen av Kongsvinger på tredjeplass.

– Det er stort for alle gutta, det er stort for klubben, alle som støtter oss og ikke minst jævlig stort for meg også, sier Robin Rasch.

– Du ser rørt ut?



– Ja, jeg er det. Jeg kjemper knallhardt mot tårene, så du må passe på hva du stiller spørsmål om. Vi har ikke all verdens av penger, men du må ikke glemme at alle spillerne trener like mye som alle andre.

ELITESERIE-KAPTEIN: Robin Rasch kjempet mot tårene etter at han og KFUM sikret opprykk til Eliteserien. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Hvordan blir denne kvelden?



– Det blir god stemning. Det er ikke så mange av gutta som er kristne, så jeg tror vi skal kunne unne oss litt alkohol og sånn også, så jeg tror det skal gå fint, ler KFUM kapteinen.

På grunn av at KFUM Arena sine flomlys ikke tilfredsstiller Fotballforbundets krav, ble søndagens kamp spilt på Intility.

INTILITY: KFUM spilte kampen mot Skeid på Vålerengas hjemmebane Intility. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ekeberg-klubben tok i 2019 en historisk fjerdeplass i Obosligaen og spilte for første gang kvalifisering til Eliteserien. Det samme gjorde de i 2021 (femteplass) og 2022 (fjerdeplass).

KFUM slår følge med Fredrikstad opp til norsk fotballs øverste divisjon.