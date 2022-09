Keeperen hylles etter livsviktig inngripen

Oppgjøret mellom Cádiz og Barcelona ble stanset etter 82 minutter etter at to tilskuere fikk helseproblemer.

Cádiz - Barcelona 0-4

Barcelona har slitt stort med Cádiz siden klubben kom tilbake til øverste nivå i 2020. Lørdag styrte katalanerne mot en 2-0-seier etter mål av Frenkie de Jong og Robert Lewandowski, men på tampen ble det dramatisk og det på veldig feil vis.

Sergio Busquets, Alvaro Negredo og hoveddommeren ble stående å vente lenge på gresset mens situasjonen ble håndtert på tribunen. Foto: MARCELO DEL POZO

Et medisinsk tilfelle på tribunen gjorde at kampen ble stoppet i det 83. minutt. TV-bildene viste Cádiz-keeper Jeremias Conan Ledesma i full spurt over banen før han kastet en hjertestarter opp på tribunen.

Spillerne ble sendt i garderoben etter å ha ventet lenge på banen, og det ble musestille på tribunen.

– Det føles litt meningsløst med fotball nå, sier TV 2s programleder Endre Olav Osnes.

The game has been stopped due to a medical emergency with a fan in the stands. The players are going to the locker rooms. — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 10, 2022

– Det er ingen tvil om at Jonas Conan Ledesma er «King of the match» etter den inngripenen med hjertestarteren, sier Osnes.

– Vi vet at det står om sekunder i slike situasjoner.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg hyller både keeperen og måten klubben taklet den ubehagelige hendelsen på.

Her kaster keeperen hjertestarter opp på tribunen

– Cádiz sin krisehåndtering får toppkarakter fra meg, sier hun.

Ifølge spanske medier skal det ha vært to forskjellige hendelser på tribunen. Begge personene skal være i live. Informasjonen er basert på uttalelser fra Cádiz-president Manuel Vizcaino.

🟡 Manuel Vizcaino, presidente del @Cadiz_CF, en directo en @tjcope:



👏 "Ha recuperado el pulso y se lo han llevado en ambulancia"



💪 "Se reanimaba, se volvía a caer, pero al final han conseguido estabilizarlo"



🔜 "Parece que se va reanudar el partido"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/ltrN5VAfz6 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 10, 2022

Etter nærmere 55 minutter ble kampen gjenopptatt. I de resterende sluttminuttene serverte Lewandowski på sølvfat til Ansu Fati som enkelt ordnet 3-0. Og like etter økte Ousmane Dembelé til 4-0 etter noen herlige driblinger.

Resultatet gjør at Barcelona topper La Liga med 13 poeng. Men den poengsummen kan både Real Madrid og Villarreal matche senere i runden.

Cádiz blir liggende på bunn med null poeng og null scoringer etter fem kamper.

Seieren gjør at Barcelona slår Cádiz for første gang i ligasammenheng siden 2006. Den gang var det Ronaldinho som ble matchvinner. Det skal sies at «Los Piratos» spilte på nivå to og tre fra 2006 til 2020.

Andalucia-klubben har de to siste sesongene vunnet to ganger og spilt to uavgjorte kamper mot Barcelona.