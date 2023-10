Kastet ut av ritt etter sjokkvideo

Intermarché-Circus-Wanty beklager oppførselen til to av rytterne sine.

Madis Mikhels (20) og Gerben Thijssen (25) får ikke starte Tour of Guangxi i Kina etter en video som er delt på Instagram.

– Vi er skuffet over oppførselen til våre ryttere og bildene som ble delt, sier duoens lag, Intermarché-Circus-Wanty, i en uttalelse.

Thijssen la ut en video av Mikhels, som gjør en gest til kameraet for å få smalere øyne.

– Laget vårt har mer enn 15 nasjonaliteter, og vi står alltid opp for like rettigheter og kjemper mot rasisme hver dag. Vi vil derfor ta de nødvendige stegene for å håndtere denne hendelsen, skriver Intermarché-Circus-Wanty i pressemeldingen.



DELTE VIDEOEN: Gerben Thijssen. Foto: David Pintens / Belga / AFP / NTB

Det belgiske laget ber samtidig om unnskyldning til det kinesiske folk, lokale styresmakter, Kinas sykkelforbund og alle arrangørene.

– De har ikke tenkt seg om, og de har først og fremst ikke vurdert mulige konsekvenser og fallgruver av sosiale medier. Det er veldig følsomt. Det er ikke bare i kinesisk kultur, men overalt i verden med rette, sier lagsjef Pieter Vanspeybrouck til Het Laatste Nieuws.

Estiske Mikhels og belgiske Thijssen la ut videoen fra trening før etapperittet som starter torsdag og avsluttes tirsdag.

Sven Erik Bystrøm er en del av Intermarché-Circus-Wanty-laget i Kina. Nordmannen har ikke besvart TV 2s henvendelse onsdag.