Kastes ut: – Panikk og tårer

Svenske Victor Lindelöf har spilt for Manchester United siden 2017.

Han bor i Manchester sammen med kona Maja Nilsson Lindelöf, som har en stor fanskare på sin Instagram-konto med over 250.000 følgere.

Nå må paret finne seg et nytt hjem.

Det fordi eieren har sagt opp leiekontrakten. Maja Nilsson Lindelöf opplyser om nyheten via Instagram.

– For tre uker siden fant vi ut at eierne kommer tilbake. De sa at vi hadde fem uker på oss til å flytte. En uke bestod av stress, panikk og tårer fra min side, sier hun og fortsetter:

– Så kom det til et nivå der vi forsto at vi måtte finne et sted å bo, sier hun.

Nilsson Lindelöf opplyser at de leide huset. De var likevel ikke forberedt på å finne et nytt hjem.

– Vi hadde selvfølgelig en kontrakt, men det var smutthull. Så nå har vi ryddet og pakket.



Victor Lindelöf og Manchester United har fått en tøff start på årets Premier League-sesong.

I serien har laget kun to seire på fem kamper. Onsdag tapte de også 3-4 i sesongens første Champions League-kamp.

TØFT: Victor Lindelöfs Manchester United måtte se seg slått av Harry Kane og Bayern München. Foto: Nick Potts

Maja Nilsson Lindelöf er ikke bare influencer.

29-åringen er grunnlegger av motemerket Lis Bonne Atelier. Sammen med ektemannen er de ambasadør for Unicef.

Hun har tidligere snakket om utfordringene med å være sammen med en fotballstjerne.

– I løpet av en fotballkarriere går ballen ofte før familien. Det er noe vi har lært oss å leve med, selv om vi fortsatt nå og da blir minnet på hvor merkelig liv vi lever. Som når han hver julaften drar på jobb, er borte på nyttårsaften eller ikke kan feire bursdagene til sine barn, uttalte Nilsson Lindelöf.