Karrieren som kunne blitt knust

Som femåring hadde hun allerede ventet lenge på å få begynne og spille fotball.

Lille Ingrid, som kom fra en familie uten fotballinteresse hadde bestemt seg.

Hun skulle bli proff.

– Det har ikke vært snakk om noe annet for min del. Jeg har hatt en flamme inni meg så lenge jeg kan huske, og når du da ikke kommer fra en familie hvor du har fått det fra noe sted, så føles det ut som at jeg bare var født til at det var dette jeg skulle drive med, sier Ingrid Ryland til TV 2.

Da den unge entusiasten endelig fikk begynne å spille, var det sammen med guttene. Jenten på laget drømte om å spille sammen med Solskjær på Manchester United.

GULL: Ingrid Ryland, Guro Bergsvand og resten av Brann har allerede sikret seriegullet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Nå drømmer hun om å avslutte karrieren med å ta Kongepokalen med hjem til Bergen.

– Det er den ultimate drømmen. Det er en drøm jeg ikke en gang har hatt, fordi den har vært så fjern. Da er det selvfølgelig helt sykt at det faktisk er mulig å vinne The double med Brann som karrierepunktum, sier 33-åringen, som legger opp etter cupfinalen.

På lørdag skal Ryland og resten av Brann forsøke å revansjere fjorårets bitre finaletap mot Vålerenga.

KONGEBESØK: For ett år ble det sølv for Ingrid Ryland og Sandviken. I år får de ett nytt forsøk, men nå har klubben byttet navn til Brann. Foto: Torstein Bøe

Da het klubben Sandviken, nå er det SK Brann som skal kjempe om klubbens første NM-gull på kvinnesiden.

– Jeg er ubeskrivelig giret. Det hadde vært så kjekt, spesielt å revansjere det tapet i fjor. Det var ikke i min villeste fantasi (å spille for Brann) i oppveksten, og det har egentlig ikke vært en mulighet før nå. Dette er første og siste mulighet for meg.

Slik feiret Brann seriegullet:

– Det var ganske alvorlig

Ingrid Ryland kan se tilbake på 16 år i toppfotballen.

Høyrebacken har vært utenlandsproff i Liverpool og blitt både cup- og seriemester i Norge.

Kort tid før hun ble hentet til Arna-Bjørnar, klubben hvor hun skulle komme til å slå i gjennom, var den gryende karrieren truet.

– Jeg var i Spania med Åsane og fikk en albue i hodet. Det gjorde at jeg besvimte og holdt på å svelge tungen. Jeg kunne ikke bevege meg og mistet taleevnen, så det var ganske alvorlig, forteller Brann-spilleren.

Det som skjedde på treningsleiren skulle påvirke fotballtalentet fra Austrheim i mange år etterpå.

– Jeg fikk en alvorlig hjernerystelse og havnet på sykehus. Da jeg kom hjem stammet jeg i en veldig lang periode. Etter hvert fikk jeg taleevnen gradvis tilbake. Jeg kunne også ha perioder der jeg ikke kunne bevege bena og armene helt. Det gikk også over etter en stund, forteller forsvarsspilleren.

ÅSANE: Ingrid Ryland fra tiden hun spilte i Åsane. Foto: Privat.

I dag klarer hun ikke å huske så mye mer fra det som skjedde, annet enn at det var skremmende.

– Jeg kunne ikke heade ballen på veldig mange år uten å få vondt i hodet, synsforstyrrelser og små hjernerystelser etterpå. Det tok ganske mange år å komme over. Det kunne kanskje gjort at ting ble annerledes, sier spilleren som ender på 275 kamper i Toppserien.

– Ganske drastisk

Den kommende fotballpensjonisten har 25 landskamper for Norge, og var med på laget som tok EM-sølv i Sverige tilbake i 2013.

Det er liten tvil om at det har skjedd mye med fotballen på kvinnesiden etter at Ryland debuterte i Toppserien.

– Den er ganske drastisk. Hvis du sammenligner meg som 16-åring med de som er 16 år nå, så er talentene ekstremt mye bedre. De har utviklet seg utrolig kjapt og vi ser på statistikk fra mesterskap at spillet har utviklet seg både med tanke på fart, antall løpte kilometer, involveringer og at kvaliteten går i rasende fort tempo framover.

SLUTT: Ingrid Ryland skulle gjerne vært en ung og lovende fotballspiller igjen. Nå er hun blitt 33 år og har bestemt seg for å legge opp. Foto: Privat.

Det er vanskelig å spå hvordan karrieren kunne sett ut, dersom 33-åringen hadde startet sin karriere med dagens forutsetninger.

To seriegull med Sandviken og Brann, ett cup-gull med Avaldsnes og ett EM-sølv for Norge er likevel ingen dårlig merittliste å se tilbake på.

Denne helgen kan det dukke opp ett gull til på listen.

– Jeg skulle gjerne vært 16 år, stått på startstreken av karrieren og hatt de mulighetene som for eksempel Signe Gaupset har i dag, med verden for dine føtter. Samtidig føler jeg meg veldig privilegert som har fått være med på denne reisen. Jeg er sykt takknemlig for at jeg har fått være med så lenge, og nå får muligheten til å ta The Double med Brann, sier fotballspilleren før hennes siste kamp.