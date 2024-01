– Karim Benzemas fremtid er usikker

Kl. 11: Se Fotballryktene-sending! TV 2s reporter Arilas Ould-Saada og TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller snakker om bevegelsene i Norge og Europa!

Forrige uke kom nyheten om at Jordan Henderson forlater saudiarabisk fotball og går til Ajax, nå kan nok en stor profil være på vei vekk fra Saudi-fotballen.

Overgangsguruen Fabrizio Romano melder på X at spenningen mellom Karim Benzema og klubben Al-Ittihad er på bristepunktet. Det skal være høy møtevirksomhet for å diskutere 36-åringens fremtid i ligaen. Ifølge France24 skal klubben skal være i harnisk etter at Benzema kom tilbake til trening 17 dager for sent. En retur til Europa kan bli løsningen, men da med et kraftig lønnskutt fra sin vel 1,1 milliarder per-sesongs-lønningspose.

Så lenge han står uten klubb, er det aldri en dag uten José Mourinho-rykter. Ifølge The Times, foretrekker 60-åringen å fortsette karrieren i Italia, og skal ha møte med presidenten i Napoli, Aurelio de Laurentiis, om å ta over de regjerende Serie A-mesterne, som sliter på en foreløpig 9. plass i hjemlig liga.

The Telegraph melder om at Newcastle ikke vil selge Kieran Trippier og Callum Wilson. Bayern München vil låne 33-årige Trippier, mens Atlético har vært ute etter 31-årige Wilson.



Brentford- og England-angriper Ivan Toney har vært linket til både Arsenal og Chelsea, men vil nå ifølge Daily Mirror bli værende med Kristoffer Ajer og Brentford til sommeren. 27-åringen returnerte til Premier League forrige helg etter en åtte måneder lang utestengelse for brudd på gamblingreglene i ligaen. Toney returnerte med scoring og seier mot Nottingham Forest.

Brentford's Ivan Toney celebrates with his Man of the Match award after the Premier League match at the Gtech Community Stadium, London. Picture date: Saturday January 20, 2024. Foto: John Walton

Newcastle kan bli tvunget til å selge to av sine største stjerner, Bruno Guimaraes og Alexander Isak, for å imøtekomme forpliktelser knyttet til Financial Fair Play (FFP). Dette melder FootbllInsider247.

Etter å ha fått avvist lånesøknad på Arsenals Emile Smith-Rowe, vrir nå West Ham fokuset over på sikre seg Manchester Citys Kalvin Phillips kan Daily Mail melde om.

Talksport melder at Tottenham har avslått et bud på over 300 millioner kroner for 25-årige Emerson Royal fra den saudiarabiske klubben Al-Nassr. Cristiano Ronaldos klubb er i tenkeboksen om de skal øke budet på brasilianeren.