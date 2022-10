Karim Benzema vant Gullballen

Forrige sesong kunne franskmannen løfte trofeet både i Champions League og LaLiga.

Etter en magisk sesong kunne Real Madrid-stjernen mandag løfte den gjeveste individuelle fotballprisen.

– Dette var barndomsdrømmen min. Jeg hadde to rollemodeller i oppveksten, Zinedine Zidane og Ronaldo, sier Benzema, som tidligere på kvelden fikk seg en god latter av en Erling Braut Haaland-spøk:

Prisen fikk han av nettopp Zidane.

Til øredøvende jubel fra salen sa 34 år gamle Benzema følgende:

– For meg er alderen bare et tall. Det handler om å ha et brennende ønske.

Det er første gang at Gullballen deles ut for en sesong, og ikke basert på prestasjonene over et kalenderår.

Benzema vant foran Sadio Mané og Kevin De Bruyne.

De ti siste Gullballen-utdelingene 2012: Lionel Messi 2013: Cristiano Ronaldo 2014: Cristiano Ronaldo 2015: Lionel Messi 2016: Cristiano Ronaldo 2017: Cristiano Ronaldo 2018: Luka Modric 2019: Lionel Messi 2020: Avlyst på grunn av korona 2021: Lionel Messi 2022: Karim Benzema

Erling Braut Haaland ble nummer ti i kåringen.

Benzema var storfavoritt i forkant.

– Jeg er ganske sikker på at Karim kommer til å vinne, sa brasilianske Ronaldo før utdelingen.

– Dersom Benzema vinner, så er det velfortjent, sa Zidane.