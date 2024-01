Kapteinen tok Bobb-prat: – En stor del av ansvaret mitt

– Oscar har vært fantastisk, sier Kyle Walker til TV 2.

Manchester City-kapteinen hyller lagets ferske overtidshelt, Oscar Bobb, som sikret tre poeng i lørdagens bortemøte med Newcastle.

– Etter at Cole Palmer forlot oss (og gikk til Chelsea), har det åpnet en plass for Oscar. Han har fått tilliten til manageren. Det er helt fortjent at han fikk scoringen på et så vanskelig sted som Newcastle, sier Walker.

GJENNOMBRUDD: Oscar Bobb har 14 kamper for Manchester City. Foto: Scott Heppell / Reuters / NTB

Bobb fikk muligheten på lagets treningsleir i Japan før sesongen. Siden har han vært vært eller mindre fast i kamptroppen.

– Han har funnet seg bra til rette i dette laget. Det er enklere med gode spillere rundt deg, sier Manchester City-manager Pep Guardiola til TV 2.

Walker forteller at han tok en prat med Oscar Bobb i sommer.

– Det er en stor del av ansvaret mitt som kaptein. Jeg må sørge for at alle føler seg velkommen. Jeg sa at «du er her fordi manageren tror på deg og vil at du skal spille». Han vist seg frem for manageren og fått sin belønning. Nå må han fortsette, sier den engelske landslagsbacken.

Oscar Bobb med praktscoring

Bobb har fått 228 minutter fordelt på 14 kamper denne sesongen. Den norske landslagsspilleren har levert to scoringer og to målgivende.

– Jeg er veldig glad på hans vegne. Han er en nydelig gutt. Han har et fantastisk talent som man fortsatt kan jobbe med, sier Guardiola.