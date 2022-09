Kapital: Haaland blir Norges første fotballmilliardær

Kapital, som spesialiserer seg på næringsliv og finans, har anslått hva superstjernen fra Jærens formue er.

De har regnet med pengene han er kontraktsfestet til å tjene de neste fem årene gjennom Manchester City, samt sponsoravtaler.

Bare 22 år gammel når Haaland nesten opp på tidsskriftets liste over Norges 400 rikeste personer.

Hittil skal City-stjernen ha «spilt inn» 130 millioner kroner. Pengene kommer fra Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund og sponsoravtalen med Nike.

Spissen fikk et solid lønnshopp da han gikk til Manchester City i sommer. Overgangsspesialisten Fabrizio Romano har meldt at Haaland tjener rundt 220 millioner kroner i året over fem år.

Kapital estimerer at Haaland i tillegg tjener rundt 150 millioner kroner i året på personlige sponsoravtaler.

Usikre inntekter, som eventuelle bonuser, holdes utenfor regnestykket. Tidsskriftet har også trukket fra et estimert beløp for faste utgifter og skatt.

Et «grovt anslag» tilsier at Haaland, medregnet alle årene i City-kontrakten, vil være god for cirka 1,1 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Han hadde trengt 100 millioner kroner til for å komme inn blant Norges 400 rikeste.

«Aldri tidligere, så vidt Kapital bekjent, har en nordmann greid å skape seg en så stor formue på såpass kort tid, og i så ung alder. Det gjør Braut Haaland, med god margin, til Norges første fotballmilliardær», skriver de.

I august meldte The Athletic at det foregår en intens kamp mellom skogigantene Adidas, Puma og Nike om Haalands signatur. Avtalen han tidligere har hatt med Nike har gått ut.

Tidligere er det blitt meldt at Haaland har gått til innkjøp av et privatfly. Gjengen i Fotballrunden fikk seg en overraskelse da de fikk se flyet:

Tror Haaland tjener millioner på Instagram

Vegard Arntsen, daglig leder i analyse- og rådgivningsselskapet Sponsor Insight, slår fast at ingen andre norske utøvere er i nærheten av Haalands verdi på sponsormarkedet.

– Casper Ruud og Viktor Hovland og dem gjør det bra, men det er noe annet med fotball. Det er formidabelt når du er en verdensstjerne i en verdensidrett av den dimensjonen, påpeker Arntsen overfor TV 2.

– De som driver med de «mer norske tingene», som Klæbo og Thingnes Bø, blir ikke så utbredt. Da er det mindre markedspotensial enn når man driver med den største idretten i verden, sier han.

Arntsen mener at Haaland også utenfor banen gjør seg mer attraktiv for sponsorer.

– Han er litt kul i stilen, da. Han er «laidback» i kommentarene og er litt typete. Det er kanskje først og fremst bra at du har din stil, sier han.

På Instagram har Haaland mer enn 18 millioner følgere. Arntsen vil ikke spekulere på akkurat hva jærbuen tjener på et sponset innlegg, men én ting er han skråsikker på:

– At det er millionbeløp, er åpenbart.

Attraktive ferdigheter

Harry Arne Solberg, professor ved NTNU og ekspert på fotballøkonomi, er ikke overrasket over Haalands enorme verdi.

– Han spiller jo fremst på banen. Jo lengre frem på banen du spiller, jo mer populær blir du, og jo flere mål du scorer, jo mer populær blir du. Der har han alt med seg, konstaterer Solberg.

Han påpeker at det heller ikke skorter på pengene i Manchester City. I tillegg trengte ikke klubben å bruke de helt store pengene i overgangssum på superspissen, på grunn av Haalands utkjøpsklausul.

– Det blir litt sykt å bruke ordet billig, men de fikk ham under markedspris. Da er det mer man kan bruke på lønn. Det kan være en faktor, sier Solberg, og legger til:

– Han spiller i verdens mest attraktive liga med god margin. De henter inn suverent mest penger.

Ikonisk

Utover kontraktsperioden med Manchester City er det naturligvis umulig å si hva Haaland vil tjene.

Om karrieren skulle utvikle seg på verst mulig vis og for eksempel bli spolert av skader, tror Arntsen at Haaland allerede har bygget seg opp en status som vil gjøre ham attraktiv for sponsorer.

– Mye kan slå inn selvfølgelig, men mye tyder på det. Han er i ferd med å bli ganske ikonisk, så det kan godt tenkes, svarer han.

Haaland har av utenomsportslige årsaker fått skarp kritikk for å velge Manchester City, på grunn av omstridte eiere.

Arntsen tror ikke at det vil slå negativt ut for jærbuen på sponsormarkedet.

– Helt ærlig tror jeg faktisk ikke det.

– Det påvirker nok ikke så mye som enkelte ønsker at det skulle gjort, kan du si. Det tror jeg faktisk ikke.

Økt interesse for landslaget

Haaland er den største stjernen herrelandslaget har hatt globalt. Markedssjef i NFF, Rune Pahr Andresen, forteller at det generelt har vært en «kraftig økende» interesse for både herre- og kvinnelandslaget i 2022.

– Dets mange internasjonale profiler skaper mye interesse i det norske folk. Interessen for både fotball og landslaget aldri har vært høyere enn nå på Sponsor Insight sine målinger nå senest i juli. Det igjen gir seg forhåpentlig utslag i økt rekruttering og inspirasjon til å utvikle seg som fotballspillere på alle nivåer, skriver han til TV 2.

Tirsdagens landskamp mot Serbia er for lengst utsolgt.

Andresen poengterer at den økte interessen naturligvis gjør NFF mer attraktive overfor sponsorer. Forbundet har imidlertid langsiktige avtaler, og av landslagspartnerne er det kun Telenor som nylig er reforhandlet.

– Det er derfor ingen umiddelbare økte sponsorinntekter knyttet til våre mange profiler, men vi er glade for at fotballen skaper så mye positivt engasjement, skriver han.

Hele oversikteten over Norges 400 rikeste, og mer om milliardærene, finner du på Kapital.no.