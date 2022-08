Se Barcelona-Manchester City på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play kl. 21.25

Onsdag spiller Manchester City veldedighetskamp mot Barcelona på Camp Nou. Godt over 50 000 billetter er solgt, og inntektene fra kampen går til ALS-pasienter. Pep Guardiolas gode venn Juan Carlos Unzué har levd med nervesykdommen siden 2020.

Veldedighetskampen kommer midt i en hektisk periode for Manchester City. Inkludert kveldens kamp skal klubben spille åtte kamper de neste 24 dagene. Det er derfor ventet at Guardiola vil gi mye spilletid til reservene i kveld.

Etter 3-3-kampen mot Newcastle satte Braut Haaland og de andre City-spillerne seg på et privatfly til Girona. Der har de trent på anlegget til samarbeidsklubben i idylliske omgivelser. La Liga-laget trente samtidig, og for Braut Haaland ble det et hjertelig gjensyn med sin tidligere lagkompis Reinier Jesus Carvalho.

GODE VENNER: Hjertelig gjensyn mellom Reinier og Braut Haaland.

Manchester City mønstrer en sterk tropp til Barcelona-kampen. De fleste førstelagsspillerne er på plass i Spania bortsett fra Nathan Aké. Barcelona stiller også et slagkraftig mannskap anført av superspissen Robert Lewandowski. Men det er en annen La Liga-spiss Braut Haaland bruker som motivasjon.

I et ferskt intervju med Four Four Two forteller Braut Haaland at han blir inspirert av Real Madrids Karim Benzema.

– Man må aldri stoppe å lete etter muligheter for å bli bedre. Se på Karim Benzema i Real Madrid. Han er 34 år nå, og han har plutselig blitt en enda bedre spiller de siste årene. Det er utrolig. Det er også noe jeg vil gjøre, sier han.

Og apropos å møte gamle lagkamerater: Braut Haaland har en god tone med Jadon Sancho. Men klubbvalget byr på utfordringer.

– Jadon Sancho og jeg hadde en veldig bra relasjon både på og utenfor banen i Dortmund. Nå spiller han for den andre gjengen, så kanskje vi må møtes i hemmelighet, forteller Haaland til magasinet.