Kane i fronten i diskriminering-kampanje under VM i Qatar

Sammen med seks andre kapteiner skal Harry Kane under VM i Qatar bære et kapteinsbind mot diskriminering.

– Jeg er beæret over å bli med mine andre landslagskapteiner for å støtte den viktige OneLove-kampanjen, sier Englands landslagskaptein Harry Kane.

Sammen med initiativtaker Nederland, Belgia, Danmark, Frankrike, Sveits og Wales skal Englands kaptein bære det spesiallagde kapteinsbindet under VM i Qatar.

STØTTE: OneLove-kapteinsbindet ser slik ut. Foto: FA.

Norge og Sverige er også med på kampanjen, som starter allerede denne Nations League-runden.

– Som kapteiner konkurrer vi kanskje alle mot hverandre på banen, men vi står sammen mot alle former for diskriminering, sier Kane i pressemeldingen som er lagt ut på Englands Fotballforbunds hjemmeside.

Budskapet bak kampanjen er å få stoppet alle former for diskriminering.

Det kommende verdensmesterskapet i fotball avholdes i Qatar. Et land hvor homofili ifølge lovverket deres kan straffes med inntil sju års fengsel.

– Det er selvfølgelig positivt at fotballspillere og landslag bruker virkemidlene de har tilgjengelig for å ta opp kampen mot homofobi og homohat. Vi vet at Qatar er et av mange land hvor homofile diskrimineres og forfølges, og at homofili er tabubelagt der, sier TV 2s kommentator Mina Finstad Berg.

VM-sjefen påstår alle er velkomne

Fra og med i dag vil Virgil van Dijk, Harry Kane, Eden Hazard, Manuel Neuer og Hugo Lloris bruke kapteinsbindet. Nederland som står bak aksjonen har allerede båret bindet i et år.

– Først og fremst tenker jeg det er både riktig og flott at de store nasjonene og spillerne er med. At de ønsker å fortelle at det er plass til alle mennesker i fotballen. Dette handler om mer enn homofobi, det gjelder også rasisme og åpenhet.

Det sier Gjert Moldestad til TV 2. Brann-supporteren var initiativtakeren bak å få på plass regnbueflagg under eliteseriekamper.

VM-sjef Hassan Al-Thawadi har sagt at alle er velkomne under VM som spilles i november/desember.

Samtidig har generalmajor Abdulaziz Abdullah al-Ansari uttalt at regnbueflagg kan bli tatt fra supportere under fotball-VM i Qatar.

For å beskytte dem fra å bli angrepet.

I mai kunne NRK, SVT og DR avsløre at flere hoteller i Qatar nektet homofile å bestille rom.

JOBBET HARDT: Gjert Moldestad har i flere år kjempet for at fotballen er for alle. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Reagerer på at ikke Fifa står bak kampanjen

– Alle er velkomne her i Qatar, selv når vi snakker om LHBTQ+.

Det forsikret Fifa-president Gianni Infantino om under Fifa-kongressen i Doha i mars.

Men kampanjen de store nasjonene nå har igangsatt er etter initiativ fra Nederlands Fotballforbund. Ikke etter initiativ fra Fifa.

Det reagerer Moldestad og Finstad Berg på.

– Det viser nok en gang at det er en del landslag og spillere som er mye mer påskrudd enn Fifa. De burde vært på ballen for kjempelenge siden. De sier hele tiden at VM kan være en kilde til positiv forvandling i Qatar, men da bør det gjøre en minimum-innsats selv. Dette er et av områdene hvor de kunne bidratt til forvandling, sier Finstad Berg.

HVOR ER FIFA? Mina Finstad Berg synes det er rart at ikke Fifa selv står bak kampanjen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Gjert Moldestad er sikker på at flere homofile supportere ikke vil føle seg trygge i Qatar, selv med lovnadene fra Fifa-sjefen og VM-sjef Hassan Al-Thawadi.

– Det er ekstra viktig (at klubbene står bak kampanjen red.anm.) Det viser at det er en oppriktighet til det. Det er også en klar melding til Fifa, som står for mye av problemet. Det er de som burde lagt til rette for at skeive supportere kan føle seg trygge, noe jeg vet at mange av dem ikke vil gjøre. Jeg håper flere nasjoner henger seg på, sier Moldestad.