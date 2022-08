Kan tjene penger på å tape: – Det er veldig merkelig

Neste helg venter det som egentlig burde vært en ordentlig høydare av en fotballkamp for Lyn.

I siste runde før Toppserien deles i to i form av et toppsluttspill med første- til fjerdeplassen og et bunnsluttspill med femte- til tiendeplassen, kan Lyn fortsatt havne begge steder.

Med seier over Rosenborg søndag, kombinert med at fjerdeplasskonkurrent Stabæk går på et poengtap, vil de slåss om seriegull.

Hvis dette ikke skjer, vil de slåss om å unngå nedrykk.

Fakta: Slik fungerer sluttspillene Etter 18 serierunder deles Toppserien i to. De fire beste lagene skal spille sluttspill om seriemesterskapet, mens de seks andre skal spille sluttspill for å unngå nedrykk.

I toppsluttspillet møtes de fire beste lagene fra grunnspillet både hjemme og borte. Førsteplassen fra grunnspillet starter med seks poeng, andreplassen med fire poeng, tredjeplassen med to poeng og fjerdeplassen med null poeng.

Lagene i bunnsluttspillet, som består av femte- til tiendeplass i grunnspillet, samt første- og andreplass i 1. divisjons grunnspill, spiller én kamp mot hvert lag for å avgjøre hvem som rykker opp og hvem som rykker ned. Kilde: fotball.no

– Bryr ikke oss

Paradoksalt nok bryr verken lagets hovedtrener, Tom Stenvoll, eller lagets kaptein, Kirvil Odden, seg nevneverdig.

De mener det nesten er likegyldig om Lyn skal slåss for seriegull eller nedrykk resten av sesongen:

– Jeg synes ikke den fjerdeplassen fremstår veldig attraktiv for vår del, åpner Stenvoll, og utdyper:

– Vi kommer i så fall inn som fjerdeplass med null poeng. For oss er det helt greit å havne i det såkalte bunnsluttspillet.

Det mener han av både sportslige og økonomiske årsaker.

– Slik seriesystemet er bygget opp, så får man en større pengepott av å vinne bunnsluttspillet enn å havne sist i toppsluttspillet.

Oppsiktsvekkende fordeling

For det lønner seg faktisk pengemessig å heller gjøre det bra i bunnsluttspillet.

Som Lyn-trener Stenvoll helt riktig påpeker, er det mer innbringende å være «best of the rest» enn å havne sist blant topp 4. Det samme gjelder tredjeplassen, som mottar like mye som sisteplassen.

Toppfotballsjef Truls Dæhli bekrefter dette overfor TV 2. Hele pengefordeling ser du i faktaboksen:

Premiepengene til klubbene i Toppserien Lagene som havner blant topp 4 i grunnserien, mottar 250.000 kroner hver.

Vinneren av topp 4-sluttspillet får 200.000 kroner, mens andreplassen mottar 100.000 kroner.

Tredje- og fjerdeplassen får ingenting etter sluttspillet er gjennomført

5. plass i grunnspillet gir 100.000, 6. plass mottar 75.000, mens 7. plass blir tildelt 50.000 kroner.

Etter at dette bunnsluttspillet er gjennomført, mottar vinneren 275.000 kroner og andreplass får 100.000 kroner.

Åttende-, niende- og tiendeplassen i grunnspillet mottar ingenting - med mindre de havner blant topp to i sluttspillet.

De to beste lagene fra 1. divisjon som får delta i sluttspillet får også litt penger. 1. plass får 75.000, mens 2. plass får 50.000. Kilde: Norges Fotballforbund

Laget som vinner bunnsluttspillet, og kan kalle seg Norges femte beste lag, kan tjene opptil 375.000 kroner. De vil altså motta mer enn Norges tredje beste lag, som mottar maksimalt 250.000 kroner.

Vil evalueres

Dæhli forklarer at dette ble vedtatt på fotballtinget i 2019 samtidig som den omstridte sluttspillordningen ble bestemt.

Der ble det også vurdert om én av de to Champions League-plassene skulle gå til laget som vant bunnsluttspillet. Dette ble nedstemt.

– Derfor ønsket man å erstatte dette med et bonusbeløp som er løftet klart høyere for lagene som ville havne øverst i bunnsluttspillet. Dette ville gjøre det vesentlig mer attraktivt å vinne denne ligaen, sier Dæhli.

TOPPFOTBALLSJEF: Truls Dæhli forklarer forklarer pengeforskjellene med at man vil gjøre bunnsluttspillet mer attraktivt Foto: Lise Åserud

Det har blitt varslet at sluttspillet, som testes ut for første gang, skal evalueres etter sesongen. Det gjelder også pengefordelingen.

Dæhli påpeker at også dette er gjort i beste hensikt for Toppserien.

– Dette er ingen kjepphest for NFF. Pilene pekte nedover over lang tid, og det måtte bli tatt grep. Det har bare vært gode intensjoner. Vi må bli bedre til å konkurrere, sier toppfotballsjefen.

At man som Norges tredje beste lag får en mindre økonomisk gevinst enn som femteplass i Toppserien og vinner av bunnsluttspillet, synes også kaptein Kirvil Odden i Lyn er absurd:

– Det er veldig merkelig. Dette gjør jo at vi ikke bryr oss så mye om vi havner topp fire eller bunn seks.

STUSSER OVER OPPSETTET: Lyns keeper Kirvil Odden. Her under toppseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Lyn på Intility Arena sist lørdag. Foto: Annika Byrde

– Bedre å møte Brann enn Øvrevoll Hosle

Hos LSK Kvinner er de enige i deler av det Lyn sier.

– Vi forstår definitivt Lyn, og jeg støtter at de mener det er mer økonomisk gunstig å heller vinne bunnsluttspillet. Sånn sett har jeg forståelse, for det er ikke helt logisk, sier daglig leder Stein Ellingsen.

– Men det må jo være en grunn til å jakte 5. eller 6. plass om man havner i bunnsluttspillet – det må finnes en gulrot.

Etter hjemmetapet for Avaldsnes, ser topp fire ut til å ryke for Lillestrøm. Det er to poeng opp til Stabæk, og de møter serieleder Brann borte i siste runde.

For selv om klubben tjener mer i premiepenger på å vinne bunnsluttspillet, vil Lillestrøm heller bli blant topp fire.

– Det Lyn ikke tenker på her, er hvordan summene ser ut til slutt. Det gir nok mer inntekter i billetter, kiosk og sponsor å møte Brann enn Øvrevoll Hosle.

Med andre ord er de ikke like kritisk til ordningen som tabellnaboene.

– Denne pengefordelingen er rar, men samtidig forståelig, sier Ellingsen.

HELLER PRESTISJE ENN PENGER: Lillestrøm kunne heller tenke seg å spille mot de beste lagene enn å tjene mer på en eventuell seier i bunnsluttspillet. Foto: Terje Pedersen

Omstridt sluttspill

Det har stormet rundt den nye sluttspillmodellen som er innført i Toppserien. Arna-Bjørnar, som ikke har vært i nærheten av topp fire, dro til London for å spille treningskamp mot Chelsea.

Det var bare to dager før oppgjøret mot Lyn, som for bergensklubben ikke hadde mye å si. Da raste Stabæk, som kalte treningskampen et «brudd på fair play».

Også supportermassen til klubbene misliker konseptet, og flere grupperinger uttalte at de ikke vil anerkjenne vinneren av sluttspillet.