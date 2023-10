– Kan ikke ha en nordmann som landslagssjef

Per-Mathias Høgmo er blant de heteste kandidatene til å ta over som svensk landslagssjef etter Janne Andersson. Häcken ser helst at nordmannen blir værende.

Høgmo har gjort underverker med Häcken siden han tok over laget som tabelljumbo i Allsvenskan i juni 2021. Sist sesong ble Göteborg-laget seriemester, før de også denne sesongen har preget gullkampen. Med få serierunder igjen er laget på 3.-plass.

Tidligere i oktober sa Sveriges fotballforbund at Janne Andersson ville gi seg som landslagssjef dersom laget mislyktes i jakten på EM-sluttspill neste sommer. Det håpet er ute for de gulkledde.

Norske Høgmo er blant navnene som hyppigst blir nevnt i diskusjonen om hvem som å så fall skal ta over trenerroret etter Andersson.

Sportssjefen er ikke overrasket

– Det er ganske ventet at Per-Mathias er med i en sånn diskusjon med tanke på den fremgangen vi har gjort med ham, og hvem han er som trener og person. Det har vært interesse fra andre klubber, så jeg blir ikke overrasket om det kommer en henvendelse, sier sportssjef Martin Ericsson i Häcken til Aftonbladet.

– Får han prate med hvem han vil?

– Jeg er trygg på at Per-Mathias tar det opp med meg om han hører noe. Vi vet at vi har hverandre, og vi er veldig trygge på det, sa Ericsson videre.

Trives med klubbtilværelsen

Tidligere Vålerenga- og Bodø/Glimt-spiller Amor Layouni svarte fleipete da han fikk spørsmål om Høgmo bør bli ny svensk landslagssjef.

– Vi kan vel ikke ha en nordmann som svensk landslagssjef? Det går ikke, han får bli her, svarte han.

Høgmo har selv tidligere uttalt at han stortrives i Häcken.

– Jeg har forsøkt meg i landslagsfotballen i 13 år, og det finnes plusser og minuser. Kommer det et tilbud, får jeg vurdere det da. Det er alltid en ære å bli nevnt, sa han til Göteborgs-Posten tidligere i sesongen.

Midtbanespiller Mikkel Rygaard er klar på at han og lagkameratene vil ha Høgmo i klubben.

– Vi håper Høgmo blir. Han fungerer veldig bra i sin rolle her, men det er like naturlig at han blir nevnt i diskusjonen som at vi selger spillere til store klubber, sier han til Aftonbladet.

