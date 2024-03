– Kan bli mer «fit»

Oscar Bobb (20) var kritisk til seg selv etter at Manchester City tok seg til kvartfinalen i Champions League.

Oscar Bobb fikk 90 minutter på banen da Manchester City gjorde som forventet og tok seg videre til kvartfinalen i Champions League.

Etter kampen var det norske stjerneskuddet, som nylig signerte langtidskontrakt med de lyseblå, kritisk til sin egen prestasjon.

– Det var slitsomt, svarer Bobb på spørsmål til TV 2 om hvordan han opplevde kampen.



– Jeg er selvfølgelig kjempeglad for at vi er videre og jeg tror alle er veldig fornøyde. Men personlig var det ikke ideelt, men en god opplevelse uansett, utdyper 20-åringen.



Bobb mener han kunne levert bedre, selv om han blant annet var nære assist i kampen.

– Jeg var veldig lite involvert etter de første 20–30 minuttene, men jeg synes København er veldig kompakte. Kanskje Skandinavias beste, hvis ikke Bodø/Glimt er det, sier Bobb med et glimt i øyet.



Han peker på at han rett og slett må bli litt bedre fysisk.

– Jeg har ikke spilt så mange 90 minutters kamper, men jeg kan bli enda mer «fit» og jobbe med det, konkluderer Bobb.



Får støtte fra eksperter

TV 2s fotballekspert, Morten Langli, er enig i Bobbs analyse av eget spill.

– Han oppsummerer kampen veldig riktig. Det var ikke noen kjempeforestilling fra han dette her. Men han beveger seg smart og oppsøker der hvor ballen er. Det er enormt potensial, mener Langli og påpeker:



FÅR SKRYT: – Han beveger seg smart og oppsøker der hvor ballen er, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli. Foto: OLI SCARFF

– Men det blir litt vanskelige arbeidsforhold for han i denne matchen her der laget går på halv maskin.

Langli får støtte fra ekspertkollega Jesper Mathisen.

– Absolutt, men hadde det ikke vært for Erling Braut Haaland, hadde vi snakket uendelig mye mer om at vi har en ung nordmann som får så mye spilletid i Manchester City. Men han kommer selvfølgelig ekstremt i skyggen av Haaland.

– Ekstreme ferdigheter



Selv om Bobb fikk plass på et noe reservepreget City-lag onsdag kveld, spår Mathisen en lys, lys fremtid for det norske supertalentet.

– Ferdighetene han har med ball er ekstreme, og det fungerer også i et toppet City-lag etter hvert, mener Mathisen og utdyper:



– Han starter en Champions League-kamp, viser fantastiske ting i 1. omgang, og så er jeg helt enig i at han faller litt bort etter hvert. Men, det henger sammen med hvilken kamp det er. City slipper seg nedpå for de vet at det snart kommer enda tøffere og viktigere oppgaver. En litt rotete kamp var det i dag, men du ser Oscar Bobbs klasse nesten hver eneste gang han er involvert med ballen i beina, sier Mathisen.