Kampen er ikke over

Når man sitter og ser utover kongressalen i Lisboa blir det ekstremt tydelig at fotball fortsatt spilles på menns premisser i UEFA. Når man ser hvem som har makten i europeisk fotball skulle man virkelig ikke tro at fotball er den største kvinneidretten i Europa.

De få kvinnene som er tilstede stikker seg voldsomt ut i havet av menn i dress. På scenen sitter UEFA-styret på utstilling under hele kongressen. Også der var det for anledningen bare menn.

I et mannlig folkehav sitter Lise Klaveness igjen, hun får ikke plass i styret. Foto: Elias Engevik / TV 2

Det er dette bildet Lise Klaveness prøvde å utfordre. Det gikk ikke denne gangen, men det var definitivt riktig å prøve.

Det kom heller ikke som noen stor overraskelse at hun ikke ble valgt i dag. Her i Lisboa har Klaveness vært åpen om at hun sannsynligvis ikke kom til å bli valgt. Den norske delegasjonen har hele tiden visst at de hadde oddsene mot seg.

Det er tross alt aller første gang en kvinne stiller til valg på de åpne plassene i UEFAs mektige eksekutivkomité. UEFA er og blir en mannsbastion. Symbolsk nok var det ingen kvinner blant dem som på tirsdag stemte over hvor kvinnenes neste fotball-EM skal arrangeres.

Sannsynligvis hjelper det heller ikke at den norske fotballpresidenten har gått alt annet enn stille i dørene siden hun ble valgt som Norges første kvinnelige fotballpresident. Alle de tingene som gjør henne så populær blant sine egne på hjemmebane, gjør henne upopulær blant mange menn med makt i den internasjonale toppfotballen.

I UEFA er det ikke nødvendigvis en fordel å snakke åpent og ærlig om hva man mener og hvilke motiver man har. Snarere tvert imot.

Veien til en plass rundt bordet i UEFA ville vært langt kortere om Klaveness hadde valgt å stille på den såkalte kvinneplassen. Det ville hun ikke, av prinsipp. Selv om det endte med tap, er det et viktig signal å sende.

Ved å stille til valg på denne måten har hun så til de grader satt dagsorden. Hennes kandidatur har satt fokus på hvor håpløst gammeldags UEFAs kvinnekvote er. Mange av de vi har snakket med i Lisboa understreker hvor viktig det var at noen faktisk våget å utfordre spillereglene på denne måten.

Dette har alltid handlet om mer enn at den norske fotballpresidenten skal inn i UEFA-styret. Det handler om å ikke lenger akseptere premisset om at kvinner skal være fornøyde med å ha fått én styreplass de kan konkurrere om. Det ble tap denne gangen, men forhåpentligvis har Klaveness nå åpnet en dør som også andre kvinnelige kollegaer kan benytte seg av ved neste korsvei.

Det er alltid vanskeligst å være først. Men vi er helt avhengige av at noen våger å gå foran. Hvis ikke stopper utviklingen helt opp.

Klaveness har også drevet valgkamp på en langt mer åpen måte enn de fleste av sine motkandidater. Hun lanserte tidlig et kort politisk program med sine kampsaker. Hun ga folk konkrete svar på hvorfor hun burde bli valgt. Altfor ofte har kandidatene som stiller til valg til slike posisjoner sluppet å svare på hva i all verden de har tenkt til å bruke den makten de ønsker seg til.

UEFA har i likhet med FIFA et stort behov for mer åpenhet. Norges fotballforbund har definitivt gjort sitt for å bidra til en mer åpen kultur rundt disse kongressene. Håpet må være at andre vil følge etter.

Det ble tap i dag, men kanskje kan dette tapet snus til seier på sikt. Noen tap må man være klar til å bære, hvis det er det som skal til for å vinne krigen på lang sikt.

Lise Klaveness har hatt opp mot 200 reisedøgn det siste året. Foto: Elias Engevik / TV 2

I løpet av den korte og intensive valgkampen har NFF knyttet nyttige kontakter i hele fotball-Europa. Flere land hevder at de vil være mer villig til å stemme på henne når hun har fått noen år mer med erfaring som fotballpresident. Hun har også fått en mektig alliert i den tyske fotballpresidenten. Det blir verdifullt for veien videre. Til tross for dagens tap har hun skaffet seg en tydelig posisjon å jobbe videre fra.

Verden blir tross alt stadig mer likestilt. Før eller senere må også UEFA følge etter. Kvinner er på full fart inn i maktposisjoner i en rekke ulike bransjer. Selv om fotballens mektigste organer fortsatt er mannsbastioner, kan det ikke vare evig. Det må selv UEFA snart innse. Tiden der halve Europas befolkning knapt er representert i maktens korridorer må snart være forbi.