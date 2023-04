Kamp ble først flyttet – nå snur NFF

NFF bestemte at oppgjøret mellom Røa og Stabæk 3. mai ble spilt i LSK-hallen, fordi Røas hjemmebane ikke er godkjent for bruk. Nå har Røas anke blitt hørt.

Norges Fotballforbund (NFF) mener banen trenger strakstiltak, og valgte først å flytte oppgjøret som spilles onsdag til Lillestrøm.

«Røa kunstgress har flere løse og åpne skjøter, og tidligere denne uken gjennomførte NFF befaring sammen med klubben og Bymiljøetaten. Befaringen viste at det var behov for flere strakstiltak, og banen er inntil videre underkjent for spill i Toppserien», heter det i en melding.

Røa var uenig i avgjørelsen og sendte anke til forbundet. Den er nå hørt, og kampen spilles likevel på Røabanen. Det opplyser leder for marked og kommunikasjon Per-Ivar Stokkmo i Røa til TV 2.

Fredag formiddag fikk klubben fikk en muntlig varsel om at det var mulighet for at kampen kom til å bli flyttet. Da orienterte Røa til NFF at de hadde gjort en avtale om at skadene ville bli utbedret i tide til den avtalte befaringen av banen tirsdag 2. mai.

Kort tid etterpå kom beskjeden fra Spillerplanutvalget om at de besluttet å flytte kampen.

«Røabanen er i samme forfatning som den banen som NFF-delegaten godkjente i forbindelse med kampen mellom Røa Fotball Elite og Avaldsnes. Det foreligger ingen klager fra noen part om kvaliteten på banen fra spillerne av denne kampen, og den forløp uten baneproblemer», skriver klubben i anken, som ble sendt til forbundet fredag kveld.

Kunstgressbaner skal til enhver tid være i tråd NFFs standard for slike baner. Arbeidet med utbedringer av Røa-banen starter i helgen.

«Omfanget av skadene gir ingen garanti for at banen vil kunne godkjennes allerede ved en befaring i begynnelsen av neste uke. For å gi alle aktører best mulig forutsigbarhet har utvalget derfor besluttet at kampen 3. mai spilles i LSK-hallen», skriver NFF.

Røa understreker i anken at klubben forholder seg til den avtalte befaringen av Røabanen 2.mai i forbindelse med oppgjøret mot Stabæk.



REAGERER: Røa ønsker å spille på sin egen hjemmebane, ikke i LSK-hallen. Foto: Marius Simensen / Bildebyrån

«Representanter fra Røa Fotball Elite har gjennom dagen i dag gjort gjentatte forsøk på å nå og gi NFF korrekt og relevant informasjon. Flere av oss har gjentatte ganger forsøkt å nå Nils Fisketjønn, som vi ble anmodet i andre i NFF å ta kontakt med. Dette har ikke vært mulig», skriver Røa i anken.

Fisketjønn har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

I anken skriver Røa at opplevelsen vil bli langt dårligere og at interessen for kvinnefotball samt lagene vil svekkes ved at kampen flyttes ut av lagenes nærområder.

«Røa Fotball Elite og Stabæk får begge lengre reisevei og merkostnader som følge av dette. Vi anser det også som mindre motiverende for lagene å spille for tomme tribuner», skriver klubben.



Etter kampen mot Stabæk venter hjemmekamp mot Brann 6.mai. NFF vil utføre en ny befaring av banen tidlig i neste uke for eventuelt å godkjenne banen for spill til oppgjøret mot Bergensklubben.