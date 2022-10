Juventus hodestups ut av Champions League: – Trist skue

Benfica - Juventus 4-3

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Juventus måtte slå Benfica for å ha mulighet til å ta seg videre fra Champions League-gruppen, men Torino-laget er ute av turneringen.

Benfica med Fredrik Aursnes i startelleveren slo Juventus 4-3.

– Det er krise på likt nivå med det som er i ferd med å skje i Barcelona (kan ryke ut onsdag), sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Det er første gang siden 2013/14-sesongen at Juventus ryker ut av gruppespillet i Champions League.

– Vi slapp inn to mål mot slutten og gjorde det for spennende, men vi vant til slutt. Det var det viktigste, sier Aursnes.

FLYR HØYT: Fredrik Aursnes (t.h.) var i startelleveren for Benfica mot Juventus og Manuel Locatelli. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Antonio Silva sendte Benfica i ledelsen etter 17 minutters spill, men kun fire minutter senere utlignet Moise Kean for Juventus. João Mário sendte portugiserne tilbake i ledelsen snaut halvtimen inn i oppgjøret, før Rafa Silva økte til 3-1 ti minutter før pause. Samme Silva la på til 4-1 fem minutter inn i andre omgang.

Snaut kvarteret før slutt tente Arkadiusz Milik et lite håp for Juventus med sin 2-4-redusering, og håpet ble forsterket da Weston McKennie reduserte til 3-4 to minutter senere. Juventus jaktet på utligningen, men italienerne fikk aldri flere scoringer i Estádio da Luz i Lisboa.

– Det er den dårligste Serie A-utgaven av Juventus i min levetid. Den sesongen før Antonio Conte (2010/11) tok over er den eneste som kan konkurrere med denne utgaven i negativ forstand. De er historisk lite konkurransedyktige, sier Simen Stamsø-Møller, før han fortsetter:

– Å ha sine viktigste signeringer på skadelisten med Ángel Di María, Leandro Paredes og Paul Pogba, det svir. Det Juventus har levert i liga og Champions League er altfor, altfor svakt. Det er et trist skue.

Haaland fikk tilsnakk av vakt

Paris Saint-Germain og Benfica er allerede klare for avansement til åttedelsfinalen før siste kamp. Begge lagene har elleve poeng. Både Juventus og Maccabi Haifa står med tre poeng og skal kjempe om en plass i Europaligaen i den siste runden.

Etter elleve kamper i Serie A ligger Juventus nede på åttendeplass. Ropene om å fjerne Juventus-trener Massimiliano Allegri øker ytterligere i styrke etter Champions League-exiten.

– Juventus sparker aldri treneren midt i sesongen, men de gjør kanskje et unntak nå. De hevder å ha stor tro på ham, men det virker ikke som han vet hva han vil med laget. Foreløpig ser det ut som en dårlig idé å ta ham tilbake, sier Stamsø-Møller.