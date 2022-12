Jublet du da Glimt røk ut? Det kan ha kostet favorittklubben din rundt 2,4 millioner kroner

Norske klubber har all grunn til å takke Bodø/Glimt for suksessen i Europa – men svenskene mottar over 40 millioner mer enn norske klubber.

Det er en kjensgjerning at mange fotball-supportere i Norge ikke ønsker at andre enn sitt eget lag skal ha suksess i Europa.

Men det finnes argumenter for at ditt eget lag, til tross for at Europa-drømmen kan virke fjern, bør håpe på at for eksempel Bodø/Glimt gjør det godt mot internasjonal motstand.

At Bodø/Glimt har håvet inn penger fra Europa de siste årene er viden kjent. Mindre kjent er det at suksessen betyr kroner i kassa også for andre norske klubber.

I nær framtid mottar for eksempel de fleste klubbene i Eliteserien – med unntak av nettopp Bodø/Glimt – i underkant av 2,4 millioner kroner hver i såkalte solidaritetsmidler fra UEFA.

– Dette handler utelukkende om suksessen til norske klubber i Europa over tid, forklarer Øystein Neerland i Norsk Toppfotball.

Summen er en økning på nesten seks millioner kroner siden i fjor.

Men neste år kunne summen blitt langt høyere.

Hadde Bodø/Glimt gått seirende ut av ekstraomgangene borte mot Dinamo Zagreb tidligere i år, ville summen blitt omtrent det dobbelte.

Svenskene fikk 42 millioner mer

Det gjør blant annet at blant annet svenskene kan glede seg over langt mer penger inn på konto i år.

I 2021/2022 – sesongen utbetalingene nå stammer fra – tok svenske Malmö seg til Champions League. Bodø/Glimt røk ut av kvalifiseringen mot Legia Warzawa.

Den direkte konsekvensen: Mens norske klubber mottok i underkant av 36 millioner kroner på deling, mottok svenske klubber langt mer. Ifølge en UEFA-oversikt TV 2 har fått tilsendt mottok svenske klubber i underkant av 78 millioner kroner.

– Det er snakk om betydelige summer, og derfor er det viktig at alle klubbene i toppfotballen ser den større sammenhengen og viktigheten av å prestere i Europa, sier Neerland.

I Haugesund er man ikke i tvil om at forskjellen på utbetalingen med og uten Champions League er betydelig. Glimt-suksess mot Dinamo Zagreb kunne betydd en vesentlig større utbetaling neste år.

– En slik sum kan for eksempel være to nye spillere. Det er enkel matte. Det at Glimt ikke klarte å ta seg til Champions League, kostet oss på en måte rundt 2,4 millioner kroner. Det er ikke tvil om at det kunne betydd mye for en norsk klubb, sier daglig leder Martin Fauskanger i FK Haugesund.

HÅPER PÅ NORSK SUKSESS: Martin Fauskanger i FK Haugesund er klar på at norske klubber unner hverandre suksess i Europa. Foto: Jan Kåre Ness

Avhengig av kursen på euroen, vil summen variere noe.

Har bevisst lagt til rette

Solidaritetsmidlene fordeles i utgangspunktet på samtlige klubber i øverste divisjon. I Norge er det imidlertid enighet om at klubbene som rykker opp og ned fra Eliteserien deler summen på to.

Klubbene som tar seg til et gruppespill i Europa, og dermed er sikret store summer selv, har ikke rett på solidaritetsmidler. I 2021/2022-sesongen håvet Glimt inn vanvittige 75 millioner utelukkende i premiepenger på suksessen i Europa.

Og det er altså den sesongens prestasjoner som nå gjør at det drysser 230.867 euro på Eliteserie-klubbene i Norge. Det tilsvarer nesten 2,4 millioner kroner.

Pengene klubbene mottar, skal øremerkes spillerutvikling.

Øystein Neerland påpeker at slike summer over tid vil bety mye for norske klubber. Tidligere i år har NFF og NTF fått kritikk for å legge vel mye til rette for klubbene som deltar i Europa.

Nå er frykten at norsk fotball som helhet sakker akterut dersom man ikke klarer å hente ut penger fra europeiske turneringer.

– Vi har jobbet målrettet mot å legge til rette for klubbene som er med i Europa, og vi merker at det er en gryende forståelse for at det er viktig å prestere ute i Europa – rett og slett fordi solidaritetsmidlene er såpass betydelige, sier Neerland.

I Haugesund gleder man seg over at norske klubber stadig gjør det bedre i Europa.

– Vi er på god vei. Norske klubber begynner å få resultater i Europa igjen etter noen svake år. Det er viktig for norsk fotball, for det vil føre til mer penger inn i klubbene, sier Martin Fauskanger.

Et annet poeng er at klubber som Molde og Bodø/Glimt - som har hatt suksess i Europa de siste årene - har solgt spiller for langt større summer enn tidligere. Det bidrar igjen til mer penger inn til norsk fotball.

– Ikke minst. Det er et godt poeng, sier han.