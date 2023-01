João Felix klar for Chelsea: – De fremstår desperate

Chelsea punger ut for å låne João Felix i et halvt år. – I en blindgate, sier TV 2s ekspert.

João Felix er klar for Chelsea på en låneavtale ut sesongen fra Atlético Madrid. Det bekrefter klubbene på sine nettsider.

Den plutselige overgangen ble først meldt på mandag av blant annet The Athletic, og har kommet relativt fort i havn. Så sent som søndag kveld spilte Felix 73 minutter for Atlético hjemme mot Barcelona.

Samtidig har Felix signert en ny kontrakt med Atlético ut sesongen. Lånet har ingen opsjon, og Felix skal etter planen returnere til Spania i sommer.

Overgangsguru Fabrizio Romano, som vanligvis har meget god kjennskap til de største avtalene i fotballen, melder at lånet kommer til å koste Chelsea 118 millioner kroner. I tillegg står London-klubben for hele lønnen til portugiseren.

– Det er en dyr leiepris. Akkurat nå står fremstår Chelsea desperate. Det virker som de er i en blindgate og trenger noen som kan få mer ut av laget. Når det er sagt er det mange i det laget med potensiale som ikke har fått det helt ut, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Trodde på bedre vår

Den siste tiden har det svirret rykter rundt Felixs fremtid. Etter at han ankom Madrid i 2019 har det gått opp og ned med angrepsspilleren under Diego Simeones ledelse.

– For så vidt er ikke dette kjempeoverraskende. Det blir gøy å se ham i Premier League og i et nytt miljø. Han er en av de store spillerne som har trengt et bytte.

Etter et godt VM for Portugal og oppsving for klubben den siste tiden trodde Stamsø-Møller at det lå til rette for en opptur i Atlético.

OPPTUR: João Felix spilte godt under VM i Qatar. Nå går ferden videre til Chelsea. Foto: Timgroothuis / BILDBYRÅN

– Jeg trodde de skulle satse på ham nå. Atlético har ikke god dekning på topp, og formen han viste i VM var bra.

Én av forklaringene til utlånet kan være forholdet til Diego Simeone. Det har nylig blusset opp noen løse rykter om at den argentinske treneren gir seg i hovedstadsklubben i sommer.

– Det er et aller annet som ikke er bra mellom dem. Selv om jeg tviler på at de ville bli bestevenner, så kunne Felix absolutt blitt en mann å stole på for Simeone. Men med disse ryktene er dette lånet enda mer logisk.

– Klubben var for stor

Stamsø-Møller tror Felix er motivert til å vise verden hvor god han egentlig er.

– Han er en gnistrende god fotballspiller. Teknisk sett går han langt utenfor de beste, og jeg føler han er skrubbsulten på å vise seg frem nå etter VM.

Felix har scoret fire mål på de siste fem kampene i LaLiga.

Kommentator i den spanske avisen Marca, Javi Amaro, mener Felix ønsker seg denne overgangen og var tidvis misfornøyd i klubben.

– João Felix var stor for Atlético Madrid, men Diego Simeone mente klubben var for stor for ham, skriver han.

Chelsea har slitt voldsomt denne sesongen, og ligger i skrivende stund på en svak 10. plass i Premier League. I tillegg er klubben slått ut av både Ligacupen og FA-cupen.

Så langt i januar har Chelsea allerede hentet David Fofana fra Molde, Benoît Badiashile og Andrey Santos for nesten 700 millioner kroner. Skadelisten til Graham Potters mannskap er lang, med mange nøkkelspillere utilgjengelige.