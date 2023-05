Oppdateres!

John Arne Riise har skrevet under på en ny kontrakt med Avaldsnes. Det opplyser sportssjef Rune Lothe til TV 2.

Det nye kontrakten er forlenget ett ekstra år, som gjør at den går ut i 2024. Det er også en felles opsjon som gjør at kontrakten kan forlenges ytterligere ett år.

Den tidligere landslagsspilleren tok over ansvaret for Karmøy-klubben i fjor, og holdt klubben akkurat oppe i Toppserien etter kvalik-dramaet mot Øvrevoll/Hosle.

– Vi er godt fornøyde med utviklingen av klubben sportslig det siste drøye året han har ledet laget. Fra å være mange individuelle, unge jenter så begynner det nå å ligne på et godt lag, sier Lothe til TV 2.



– Han har en god «standing» blant spillerne, og han gjør en god jobb for oss, sier han.

Denne sesongen har startet brukbart med sterke resultater over regjerende mester Brann og Rosenborg.

Riise har ikke besvart TV 2s henvendelser, men har skrevet følgende på Facebook:

– Jeg er takknemlig for tilliten og gleder meg enormt til hver dag, komme på jobb og være med på reisen med de fantastiske jentene mine. Jeg har utviklet meg selv både som trener og menneske, og gleder meg til fortsettelsen, skriver John Arne Riise.



Han røpet overfor TV 2 like før sesongen startet at han var i samtaler med klubben om en forlengelse. Nå er det altså blitt en formalitet.

– Så lenge det var innenfor rammene våre økonomisk, så var det et lett valg for oss. Vi har snakket en stund om det, så handlet det om praktiske årsaker. Men nå følte vi at tiden var inne for å lande det, sier Lothe.



SENSASJON: På nesten mirakuløst vis klarte Avaldsnes å holde seg i Toppserien forrige sesong. Foto: Jan Kåre Ness

Kontrakten er ikke veldig ulik hans tidligere med Avaldsnes. Det er heller ingen klausul som gjør at han kan dra om det kommer fristende tilbud.



– Alle vet Avaldsnes som de fleste andre klubbene har stram økonomi, men det er en lønn som er innenfor. Det har vi måtte se litt på, men vi syns det er innenfor. Vi har vært ganske fair i forhandlingene, og kommet til enighet som vi i klubben og han er fornøyde med, sier sportssjefen.

Til helgen skal Avaldsnes forsøke å rette opp 1-5-tapet for Åsane i forrige runde. Stabæk kommer på besøk til Karmøy, som sendes søndag kl. 14.50 på TV 2 Play.