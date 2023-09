Johansen om Ødegaard: – Ingen luksusspiller

– Han var hjertet i så mye av Arsenals angrepsspill, skriver Evening Standard og gir Martin Ødegaard ni på spillerbørsen etter Arsenals 4-0-seier over PSV.



Ødegaards prestasjoner hylles med høye karakterer på spillerbørsen over hele England.

– Han oste av ro med ballen, og koblet sammen spillet på en effektiv måte. En lederforestilling, skriver Daily Mail, som belønner Ødegaard med en åtter på børsen.



– Nordmannen var tilbake der han hører hjemme, nemlig å spille Champions League-fotball, skriver Football.London. De gir også Ødegaard åtte på børsen.



– Ingen luksusspiller



Ødegaard har i lang tid blitt hyllet for hvordan han har utviklet seg som kaptein for Arsenal. Tidligere landslagskaptein Stefan Johansen mener Ødegaard er i sitt liv form.

– Ikke bare jobber han steinhardt for laget, men du ser lederegenskapene. Han får også assists og mål nå, så det er artig å følge med på ham om dagen, sier Johansen som gjest på TV 2 Nyheter.



– Det han leverer nå for tiden er helt der oppe, så han er nok blant verdens beste midtbanespillere akkurat nå, konkluderer Norges tidligere landslagskaptein.



Johansen beskriver Ødegaards styrker slik:

KAPTEINER: Stefan Johansen jubler sammen med Martin Ødegaard scoringen i EM-kvalifiseringskampen mot Sverige i 2019. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB.

– Alle har visst at han har et genialt fotballhode, men han er ikke noen luksusspiller. Selv om han er en av verdens beste midtbanespillere, ser du at han jobber steinhardt for laget, og går fram som den lederen han er. Når du produserer sånne tall med mål og assists som han gjør nå, er det bare å ta av seg hatten. Det er veldig imponerende.



Landslagskaptein: – Helt sjef

Ødegaard tok over det norske kapteinsbindet etter Johansen. At Arsenal-kapteinen klarer å ta med seg formen fra klubb inn i landslaget, imponerer Johansen.

– Han blir bare mer og mer moden for hver gang jeg ser ham. Sist landskamp mot Georgia var en av de bedre kampene han har spilt. Den rollen han har fått i Arsenal ser det ut som han har vokst ekstremt på.



– Mot Georgia så du at han kom seg på ball, styrte hele kampen og var helt sjef. Det at han tar med seg klubb-formen inn i landslagskampene kommer til å bli veldig viktig for Norge fremover, understreker Johansen.