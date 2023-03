– Jernskallene blir vippet av pinnen

TV 2s ekspert mener storlaget har et disiplinproblem.

NESTEN IRONISK: Atlético Madrid har fått så mange røde kort denne sesongen at Antoine Greizmann må smile. Sist ute var Ángel Correa mot Real Madrid. Foto: Manu Fernandez

Se LaLiga-TV døgnet rundt på TV 2 Play!

I byderbyet mot Real Madrid skjedde det igjen: Atlético pådro seg rødt kort.

Det er sjuende gangen det skjer i LaLiga denne sesongen.

– Nå har det skjedd for mange ganger med Atlético Madrid, utbrøt TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller da Ángel Correa fikk marsjordre på Santiago Bernabeu.

Både han og andre synes riktignok at utvisningen var av det strenge slaget. Correa fikk det direkte røde kortet for en albue i brystet på Antonio Rüdiger, men det spørs om det var stygt nok.

Likevel, eksperten ser en stor endring.

Lar seg enkelt terge

Vanligvis kyniske og for mange motstandere et tidvis irriterende Atlético Madrid er ikke lenger like frustrerende å spille mot.

Det mener Simen Stamsø-Møller, som sier at Atlético har et disiplinproblem.

– Tidligere har det vært irriterende å se hvor gode de har vært til å være kyniske, og at de terger på seg andre. Nå lar de seg enkelt terge, sier han.

Liverpool-supportere husker kanskje med gru på hvordan de ble slått ut av Champions League for tre år siden. Da spilte kynismen i Atlético langt på vei en rolle.

– Jeg skjønner ikke, med den kvaliteten de har, og så spiller de denne typen fotball. De kunne spilt ordentlig fotball, men de står dypt og kontrer, sa Jürgen Klopp etter Champions League-exiten i 2020.

Også Manchester United fikk smake på det forrige sesong i åttedelsfinalen.

HET POTET: Diego Simeone kan miste besinnelsen på sidelinjen. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA

– Det er noe spesielt

– De har vært spesialister på å holde seg i skinnet i de store kampene, men nå …

Stamsø-Møller trekker opp denne sesongen, hvor flere av Diego Simeones gutter har mistet hodet.

I toppkampene i LaLiga har det nemlig blitt utvisning hver gang:

Mario Hermoso hjemme mot Real Madrid i september (1-2)

Stefan Savic hjemme mot Barcelona i januar (0-1)

Ángel Correa borte mot Real Madrid (1-1)

– Det er noe spesielt med å se tøffingene som man tidligere tenker er jernskaller, som aldri vippet seg av pinnen, nettopp blir vippet av pinnen nå, sier eksperten.

Koker over for stjernene: Vill brytekamp i LaLiga

Ta midtstopper Stefan Savic. Så langt i 2023 har 32-åringen blitt utvist tre (!) ganger. Bare i LaLiga har han fått to direkte røde på en måneds tid.

– At Savic har begynt å gjøre det, og fyre seg opp såpass mye... Det er et tegn på frustrasjon og å komme på etterskudd.

Tross utvisning er Atlético bare det femte verste laget når det kommer til gule og røde kort. Sevilla er verst med 82 gule og ni røde så langt. Elche har flest utvisninger med tolv (!) røde kort.

Sesongen har imidlertid vært frustrerende for Atlético, som for lengst er hektet av i tittelkampen og røket tidlig ut av Champions League og Copa del Rey.