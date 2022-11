Jens (44) får kritikk for Qatar-tur: – Veldig vanskelig

Slik sendes fotball-VM i Qatar på TV 2.

Jens Andersen er snart klar for sitt fjerde verdensmesterskap i fotball. Men veien dit har vært lengre enn vanlig for den danske fotballsupporteren.

Den reiseglade 44-åringen fra København har fulgt det danske landslaget mer eller mindre fast de siste ti årene.

Men det har vært vanskelig for Andersen å rettferdiggjøre om hvorfor han drar til Qatar for å følge sitt kjære Danmark.

– Kunne vært tre-fire ganger så mange

Det er solgt mellom 7-800 danske billetter til gruppespillskampene mot Frankrike, Tunisia og Australia.

Australia har allerede markert seg i forkant av mesterskapet.

Antallet dansker som tar turen til Midtøsten er på samme nivå som i Russland for fire år siden.

– Men, jeg tror antallet dansker kunne vært tre-fire ganger høyere, hadde det blitt arrangert en annen plass enn Qatar.

– Hvorfor?

– Jeg, og andre fans som reiser, har opplevd motstand fra andre fans og bekjente, spesielt på sosiale medier.

– Hver gang jeg, eller andre, legger ut noe på Facebook, kommer det mange kommentarer som «boikott, skiten», «bli hjemme» «Fifa er korrupte». Det er veldig vanskelig å holde en konstruktiv debatt om hvorfor man velger å dra til Qatar.

FÆRØYENE: Jens Andersen reiser land og strand med sitt Danmark. Foto: Jens Andersen

Det vanskelige debattklimaet har tvunget dem inn i en lukket Facebook-gruppe, slik at de kan diskutere det praktiske rundt oppholdet i VM-landet i fred, forteller han til TV 2 over telefon.

– I starten fikk jeg masse kritikk for mine VM-planer, og de fleste synes at jeg skulle bli hjemme. Nå, som jeg har besluttet å dra, er det mer akseptert.

Andersen forteller at han har brukt mye av tiden fram mot mesterskapet til å forklare om hvorfor han vil dra - noe han ikke trengte til Russland-VM for fire år siden.

– Den gang var det ingen som stilte spørsmål ved at jeg skulle dra, erindrer han.

– Det har selvfølgelig vært tøft. Men også på en måte forståelig: Folk kjenner bare Qatar fra den siden som presenteres i media. Og der handler det om alt det negative med Qatar-VM. Og det har ført til at fans som meg har blitt nødt til å skjule seg på sosiale medier.

Talsmann: – Det må man stå i

Danmark-supporteren har aldri vært i tvil om at han skulle ta turen.

– Fotballfans skal få lov til å se på fotball uten at det skal handle om politikk.

Qatar har i en årrekke fått kritikk for brudd på menneskerettigheter og sin behandling av gjestearbeidere. To millioner migrantarbeidere jobber i det søkkrike ørkenlandet. Særlig de nordiske landene har satt søkelyset på forholdene migrantarbeiderne lever under.

Her hjemme jobbet blant annet Norsk Supporterallianse lenge for norsk boikott av Qatar, selv om det aldri ble tilfelle.

Talsmann Ole Kristian Sandvik mener at supportere må tåle kritikk.

– Det er viktig at kritikken er saklig. Så lenge den er det, tenker jeg at det må man stå i. Supportere som reiser ned til Qatar er med på å legitimere mesterskapet.

– Er det ikke mulig å reise ned som fotballsupporter uten at det skal handle om politikk?

– Det hadde vært fint hvis det var sånn, men det er ikke tilfelle. Fotballen blir brukt til sportsvasking i Qatar. Alle som drar dit, blir ufrivillig en del av sportsvasking, mener Sandvik, som selv hevder at han ikke skal se ett eneste minutt fra VM.

AKTIV: Ole Kristian Sandvik var medlem av Qatarutvalget som la frem en rapport om boikott av VM i Qatar for det norske landslaget. Det gikk ikke gjennom. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Andersen sier at han er klar over forholdene i Qatar.

– Det er ikke bare i Qatar arbeidere har dårlige forhold. Det har de overalt. Og jeg støtter ikke Qatar, selv om jeg reiser dit. Jeg støtter heller ikke Erdogan (president), selv om jeg reiser på ferie til Tyrkia.

– Fokuset som har kommet på arbeidernes forhold, kan vi bruke til noe konstruktivt. Og på noen punkter har det allerede blitt bedre for arbeiderne.

Hva er sportsvasking? Sportsvasking er et konsept som beskriver når stater bruker idrett, ved å være vertskap for mesterskap, kjøpe- eller sponse klubber, for å rette flomlysene vekk fra menneskerettighetsbrudd som staten kritiseres for og over på idretten.

Når vi referer til sportsvasking, snakker vi egentlig om et grep som er ment å styrke internasjonal- og nasjonal anseelse for staten som bedriver det.

Språkrådet kåret “sportsvaske” til årets ord for 2021 og ordet blir flittig brukt i norske medier og debatter. Kilde: Amnesty

Frykter ikke arrestasjoner

I Qatar er det forbudt å drikke alkohol på offentlig plass. Det er forbudt å være homofil. Det er ulovlig med sex utenfor ekteskap.

Dette er bare noen av reglene som møter fotballsupporterne i Qatar.

– Det blir en stor, men en annerledes fest. Og jeg frykter ikke arrestasjoner. Myndighetene vil nok lempe litt på reglene underveis i mesterskapet. Jeg er ikke nervøs, sier mannen fra København.

Han sier til TV 2 at han ikke er én av danskene som har fått tilbud om en påspandert tur i bytte mot positiv omtale av vertslandet.

Danskenes første kamp i mesterskapet er i det TV 2-sendte oppgjøret 22. november mot Tunisia.

– For meg er det viktigste at fotballfans ikke blir tatt til gisler i et politiske spill. Enten av media, Qatar eller Fifa. Vi er der for fotballens skyld og vi skal skal få være fans, synes jeg.