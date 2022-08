– Det er spesielt å være tilbake. Veldig spesielt.

Marcus Mehnert møter TV 2 i pressesonen på Brann Stadion etter at 0-5-tapet mot Brann.

I et intervju med Bergens Tidende i januar åpnet den tidligere Brann-spilleren opp om en tøff og ensom periode i Bergen.

– Jeg var ekstremt langt nede. Jeg var i et sort hull jeg ikke unner noen å havne i, sier Mehnert til TV 2.

– Det er ikke noen hemmelighet at min tid her i 2020 var veldig tung. Det var veldig mange timer i en covid-tid der jeg var alene og mest mulig her og ikke hjemme i leiligheten. Da er det spesielt å gå i gangene her nå.

– Det er veldig viktig å prate selv om det er vanskelig

Som følge av ensomhet og utfordringer i privatlivet, utviklet Mehnert en lettere depresjon og PTSD, posttraumatisk stresslidelse.

I tillegg ble det lite spilletid for Brann. I koronaåret 2020 ble likevel treningene et fristed for 24-åringen.

Ranheim-spissen er glad for at han har vært ærlig og snakket ut om den tøffe tiden i Bergen.

– Jeg vet at jeg har inspirert og hjulpet mange, så ønsker jeg å inspirere enda flere, sier Mehnert.

– Jeg har fått mye meldinger der folk har skrevet at det har hjulpet dem at jeg har vært åpen.

24-åringen fra Asker er tydelig på at det er ekstremt viktig å ha folk å snakke med.

– Prater man om ting, da problematiserer man mindre. Det er veldig viktig å prate om ting selv om det er vanskelig.

– Jeg brukte lang tid på å åpne meg skikkelig, men når jeg først gjorde det, så var det hundre kilo som raste av. Det var mye enklere da.

Selv har Mehnert sammen med MOT reist rundt på skoler og fortalt hvor viktig det er å si ifra:

Livet går opp og ned.

Jeg har selv vært langt nede og det krevde mye MOT for å tørre å si ifra. Derfor må vi sammen bidra slik at dagens ungdom tør å si ifra når ting er vanskelig. Jeg og @eriktonne prøvde å inspirere 8.trinn på Markaplassen ungdomsskole til nettopp dette idag😃 pic.twitter.com/dI0dcCNUsW — Marcus Johansen Mehnert (@marcusjmehnert) March 23, 2022

Har slått tilbake: – Veldig inspirerende

Nå smiler livet for spissen. Han føler seg bedre.

Etter ti scoringer på 21 kamper i Obos-ligaen er Mehnert i kampen om toppscorertittelen på nest øverste nivå. Samtidig kjemper Ranheim om opprykk til Eliteserien.

– Det tar litt tid å reise seg fra det. Det har jeg gjort siden jeg kom til Ranheim. Jeg gjorde det bra i fjor, i hvert fall fra sommeren utover, og jeg fortsatte der i år.

– Jeg har kommet meg opp fra mørket til lysere tider. Det har jeg, erkjenner angriperen.

MOT GAMLEKLUBBEN: Marcus Mehnert spilte mandag mot gamleklubben Brann. Her fra ligapremieren mellom lagene i april. Siden har 24-åringen scoret ti mål i Obos-ligaen. Foto: Ole Martin Wold

Brann-trener Eirik Horneland gleder seg over at Mehnert nå både har det- og gjør det bra.

– Han har hatt en fin sesong. Jeg tror han har gjort et klokt valg med å gå til Ranheim og utvikle seg der.

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah er svært imponert over hvordan 24-åringen har slått tilbake.

– Jeg synes det er veldig inspirerende. Sånn som han har beskrevet situasjonen han var i, så er det lett å falle av hesten og at man aldri kommer tilbake igjen eller innfrir potensialet sitt, sier Amankwah, og legger til:

– Nøkkelen er at han har erkjent at han har slitt med følelsene og tankene sine. Det har han vært tøff nok til å gjøre. All kredit til ham. Jeg håper det kan inspirere andre.

