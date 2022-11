– Jeg var egentlig ikke klar for å komme tilbake

MURCIA (TV 2): Først ble hun ansiktet på den norske fiaskoen mot England i EM. Så ble hun vraket av den nye landslagssjefen. Det er Maria Thorisdottir glad for nå.

Maria Thorisdottir er tilbake i landslagstroppen etter å ha blitt vraket i de to forrige uttakene. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2

– Det føles litt som at jeg er på min første samling igjen. Det er mye nytt, men veldig godt å være tilbake, sier Thorisdottir til TV 2 og ler.

Mye har skjedd siden sist 29-åringen var på samling.

Hennes landslagssjef gjennom fem år Martin Sjögren var ferdig i jobben etter sommerens fiasko-EM. Inn kom J19-sjef Hege Riise med nytt team.

Da Riise skulle ta ut sin første tropp i slutten av august, var ikke Thorisdottir en del av den – noe hun beskriver som «den vondeste telefonsamtalen hun har hatt».

– Det var vondt og tøft. Man må bare snu om, prøve å gjøre det til noe positivt. Det var en stor motivasjon for meg å slå tilbake, forteller hun nå.

Sterkt påvirket av EM

Men for 29-åringen førte den vonde vrakingen til refleksjon.

– Når jeg ser tilbake på det, så var jeg egentlig ikke helt klar for å komme tilbake heller, tror jeg, innrømmer Thorisdottir.

I sommer var hun en del av den norske troppen som røk ut av fotball-EM i gruppespillet etter blant annet å ha tapt 0-8 mot England.

Thorisdottir ble på mange måter ansiktet på fadesekvelden mot vertsnasjonen etter å ha gjort en stor tabbe i kampen.

Her går det galt for Thorisdottir:

I ettertid innrømmer hun at alt som skjedde i EM hadde en stor påvirkning på henne mentalt. Når hun i tillegg skulle levere masteroppgave på studiet sitt i høst, ble det plutselig veldig mye å håndtere for 29-åringen.

Derfor er hun i ettertid litt takknemlig for at hun ble vraket av Riise.

– Når jeg har fått ting på avstand, så ser jeg at jeg nok ikke var klar for å være med på landslaget igjen, sier hun.

En liten pustepause fra landslaget har vært godt for 29-åringen.

Elsker ny rolle

Etter en tøff start på høsten i Manchester United, begynner ting også å se lysere ut der. Sesongen starte med lite spilletid, men de siste kampene har Thorisdottir fått mer tillit.

– Jeg har hatt god dialog med trenerne der og de har latt meg få bruke den tiden jeg har trengt, forteller hun.

– Nå har jeg fått gleden tilbake igjen. Da går ting også bedre på fotballbanen.

Mye av årsaken til at gleden er tilbake igjen, er kanskje en liten endring i 29-åringens arbeidsoppgaver på fotballbanen.

For mens man har vært vant til å se henne som midtstopper både på klubb- og landslag de siste årene, har Thorisdottir figurert på høyrebacken hos Manchester United de siste kampene.

– Vet du hva? Jeg elsker å spille back! utbryter 29-åringen når TV 2 spør henne om hennes nye posisjon.

Maria Thorisdottir og Elisabeth Terland ankommer en trening under landslagets samling i Spania. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2

Hun opplever at hun får vært «mer seg selv» som back og at rollen vokser mer og mer på henne for hver dag.

– Som folk har påpekt: jeg er jo en spiller som kan ta litt risikable valg og litt store sjanser. Det kan man gjøre litt mer som back. jeg trives veldig godt med det, forklarer 29-åringen.

Landslagssjef Riise utelukker ikke at man også kan få se Thorisdottir på backen med flagget på brystet.

– Vi har sett at hun kan brukes både på back og stopper, så vi får vurdere litt ut fra vår kampplan, sier landslagssjefen til TV 2.

Norge møter England til privatlandskamp tirsdag klokken 20.00. Kampen ser du på NRK.