– Jeg tror Simeone er lei

Se Atlético Madrid - Espanyol kl. 13.55 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.

– Denne drakta fortjener dere ikke!

Atlético-fansen var nådeløse med spillerne etter tapet for Porto. Champions League-utslagsrundene var allerede tapt, men nå ble det klart at også Europa League røk. Fjerdeplass i en gruppe med Porto, Club Brügge og Bayer Leverkusen er ikke godt nok for mesterlaget.

Etter kampen ble ledestjernen Antoine Griezmann intervjuet.

– De som ikke løper og kjemper, trenger ikke å være her.

Atlético Madrid-supporter Alexander Larsen mistenker at kommentaren kan ha vært et stikk mot João Félix.

– Det kan veldig godt være, sier han til TV 2.

– Kamp mellom Felix og Simeone

Forventingene var enorme da 19 år gamle João Félix i 2019 gikk fra Benfica til Atlético Madrid. Hovedstadsklubben måtte punge ut hele 1,3 milliarder kroner for portugiseren.

Etter drøyt tre år er det nok få Atlético-fans som vil karakterisere det hele som en braksuksess, i alle fall om man tar med den enorme prislappen.

Nå ser forholdet til trener Diego Simeone til å ha kjølnet. Det har ikke vært uttalelser eller lekkasjer som indikerer konflikt, men mye tyder på en sur stemning.

– Det virker å være en kamp mellom Simeone og Félix. Man kan ikke ha begge deler i klubben, sier Larsen.

KONFLIKT? Flere eksperter og Atlético-miljøet mistenker dårlig stemning mellom João Felix og Diego Simeone. Foto: Manu Fernandez

TV 2s LaLiga-ekspert Mina Finstad Berg tror også Simeone sender stikk til Felix.

– Simeone har gitt noen småstikk i retning João Félix ved å rose andre spillere. Det tolker jeg ved at han sier at alle som starter og er på benken må gi alt hver kamp og en spiller man alltid kan stole på, sier hun i TV 2s fotballpodkast.

Peker på én årsak

22-åringen startet sesongen som en fast del av Atlético, men etter byderbyet mot Real Madrid den 18. september har ikke unggutten startet én eneste kamp foruten denne ukens kamp mot Porto.

Da Atlético Madrid kun klarte 0-0 hjemme mot Club Brügge, kom ikke Félix inn i det hele tatt. Da Axel Witzel ble sendt innpå som det siste byttet, kastet Félix vesten sin i frustrasjon på sidelinjen.

Talentet er ubestridt for gutten som i 2019 ble kåret til «Golden boy», årets talent. Samtidig pekes det på at han mangler en viktig faktor: Stabilitet.

– Félix sin utfordring etter at han kom fra Atlético Madrid er at han i perioder er dritgod. Han kan vise i enkeltkamper at han er et ekstremt stort talent og en veldig god fotballspiller, men jeg kan ikke huske at han har vært stabilt god over tid - som ti kamper, sier Finstad Berg.

– Han har hatt mange skader, men det er mye opp og ned. Toppnivået er veldig høyt, bunnivået gjør at han blir helt usynlig.

– Det er perioder hvor han ser bra ut, men de varer aldri lenge. Maksimalt i to-tre måneder, sier Larsen.

Klubbskifte?

Denne høsten har kanskje litt mindre spektakulære, men likevel hardtarbeidende spillere som Matheus Cunha og Antoine Griezmann blitt prioritert. Kanskje fordi det er vanskelig å vite hvor man har Félix.

– Nå spekulerer jeg, men jeg tror Diego Simeone er lei av å ikke vite om han kan stole på João Félix. Han har andre spillere som ikke har samme fotballtalentet i bunn, men som han vet hva han får av hver enste kamp, sier Berg.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah tror kanskje Atlético kan være åpne for en fremtid uten den portugisiske magikeren.

– På et eller annet tidspunkt så kan det være at Atlético må innse at dette ikke er en optimal match, og må prøve å selge han dyrest mulig for å kunne cashe inn på det vanvittige talentet alle vet at han har, sier han.

Det var rykter om at Bayern München ønsket seg 22-åringen i sommer. Manchester Evening News skriver at han også har blitt linket til Manchester United.

Alexander Larsen er enig, og tror et klubbskifte kan være fornuftig.

– Jeg tenker det kan være lurt. Han har ikke levd opp til forventingene, og han burde aldri blitt kjøpt til den prisen. Han har blitt symbolet på ting som ikke går bra. Dette er ikke en kamp han kommer til å vinne, sier Atlético-supporteren.