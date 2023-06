– Jeg tror mange ville valgt bort dette livet om de hadde prøvd det noen uker

For å ha understreket det først som sist: Patrick Berg er klar på at han lever drømmelivet. Han klager slett ikke på livet han lever.

Men før Skottland-kampen på Ullevaal lørdag, på mange måter en vinn eller forsvinn-kamp for Norges del, er Patrick Berg glad for at han opparbeidet seg en viss ballast.

– Jeg føler kanskje at jeg har den mentaliteten og roen som kreves for å prestere i slike kamper, sier Berg til TV 2.



Skrur han tiden fem år tilbake, er han ikke like overbevist om at han mentalt hadde det som skulle til.

– Det har absolutt endret seg. Da tenkte jeg nok mer på konsekvenser, sier Patrick Berg.

Og selv om han er klar på at han lever drømmen, så er det slike ting Bodø/Glimt-profilen tror folk flest ikke tenker over når det kommer til yrket som fotballspiller.

– Jeg tror folk flest tenker at vi lever i en drøm, og det gjør vi jo på mange måter. Men så tror jeg mange ville valgt bort dette livet her om de hadde levd det i noen uker, sier 25-åringen.



– Ofrer mye



Han viser til at fotballspillere stadig vekk får tilbakemeldinger som må bearbeides. Alle har som regel en mening om det du gjør.

– Det er mye press. Det må man lære seg å leve med, sier Berg.



Han erkjenner at han har lagkamerater på landslaget som har hakket mer spesielle dager. Erling Braut Haaland kan knapt gå på butikken alene.

– Jeg driver på med det samme, men samtidig er det ikke det samme på en måte. Det Haaland og Ødegaard lever med, er jo en helt annen verden. Jeg klarer egentlig ikke å forestille meg et sånt liv, sier Patrick Berg.



GLIMT-PROFIL: Patrick Berg har vært en bærebjelke i Bodø/Glimts storhetsperiode, men det er ikke alle sider av fotballen han verdsetter like høyt. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Samtidig er nok en del av mekanismene i hverdagen det samme. Det kan kanskje høres råflott ut å påpeke at for mye fritid kan være en utfordring, men Patrick Berg forklarer bare forskjellene mulighetene ved et «vanlig» liv gir.

– Det jeg tror folk flest kanskje ikke er mest klar over, er hvor mye energi og tid det tar, og hvor mye du må ofre. Du har for eksempel mye fritid der du ikke kan gjøre noe som helst. Det tror jeg folk kan slite med. Andre må ofte flytte rundt på kort varsel, der du kanskje ikke får med deg familien. Det er mye å ta stilling til, sier Bodø/Glimt-profilen.



Spiller alt

Samtidig hører det med til historien at Patrick Berg er kjent for å være en av de mest seriøse i bransjen.

Det har blant annet vist seg igjen i antall spilleminutter i Eliteserien i år. Hittil har han spilt samtlige 990 minutter for Glimt i serien. Selv i cupens andre runde mot Junkeren spilte han samtlige 90 minutter.

– Jeg prøver å ta vare på kroppen på best mulig måte. Det går av og til utover venner og familie. Du får ikke tid til å gjøre så mye annet enn fotball. Sånn må det være om du presterer på høyt nivå, sier Berg.



Selv tror han riktig nok at all spilletid hovedsakelig skyldes en annen hovedårsak.

– Jeg skal ikke lyve og si at jeg ikke har vært heldig med genene. Jeg kommer fra en familie som alltid har holdt på med fotball, og jeg tror nok at kroppen min er bedre bygd enn mange andre sin for å tåle den type belastning, sier han.



- HAR MENTALITETEN: Patrick Berg tror han har opparbeidet seg mentaliteten som kreves for å prestere best mulig når det virkelig gjelder. Foto: Fredrik Varfjell

– Kan være skummelt

Det betyr at Patrick Berg er klar for å tåle 90 minutter mot både Skottland lørdag og mot Kypros tirsdag.

Sist landslagssamling kom han inn i troppen nærmest som en utfordrer. Han imponerte stort og startet begge kamper.

– Jeg ble egentlig positivt overrasket over at jeg fikk såpass mye tillit, sier Patrick Berg.



Mye tyder på at han får fornyet tillit sentralt på Norges midtbane.

– Jeg tenker aldri at plassen er min, men jeg følte jo at det gikk bra for min del sist samling. Så skal man aldri la det bli noen hvilepute, for det tror jeg kan være skummelt. Men jeg er trygg på at hvis jeg får sjansen, så kommer jeg til å prestere, sier Patrick Berg.



Norge - Skottland ser du på TV 2 Direkte og Play lørdag fra klokken 17.00.