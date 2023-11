– Jeg tror ingen har det vondere enn meg på grunn av det. På vegne av meg selv, laget, hele Norge og alle nordmenn som skal hit i morgen.

Svaret fra landslagssjef Ståle Solbakken levner ingen tvil: Det gjør vondt å være på plass i Skottland uten mulighet å kjempe seg til en EM-billett.

Se Skottland-Norge på TV 2 Play fra klokken 20.00.

Oppgjøret ble tidlig pekt ut som det som skulle være den store finalen.

– Da vi så kampprogrammet, trodde vi det skulle bli den avgjørende kampen, sier Skottland-trener Steve Clarke til TV 2.

I stedet var det oppgjøret på Ullevaal allerede sommer som viste seg å bli avgjørende.



For i praksis ble Norges EM-håp knust da Skottland på mirakuløst vis snudde kampen i Oslo helt på tampen og vant 2-1.

– Det var der det mentale i gruppa snudde. Hadde vi vunnet der, så hadde dette blitt finalen, sier Ståle Solbakken til TV 2.

VIL AVSLUTTE MED STIL: Ståle Solbakken varsler et heltent lag fra Norge. Foto: Fredrik Varfjell

– Det tyngste jeg har vært med på



I stedet er Norges landslag på plass i Skottland uten allverden å spille for annet enn ære og ratingpoeng for kommende kvalifiseringer.

Og nettopp det, var det altså Skottland som sørget for på Ullevaal.

Det glemmer ikke Patrick Berg med det første.

– Det er kanskje det tyngste jeg har vært med på i fotballsammenheng. Fra den euforien vi hadde på 1-0 til å rote det vekk på uforklarlig vis, sier Berg før returoppgjøret i Skottland.

Han minnes stemningen i garderoben etterpå med skrekk og gru.

– Det var en tomhetsfølelse der hos samtlige. Det var stille, rolig og folk skjønte nok ikke helt hva som hadde skjedd, sier han.

Da TV 2 møtte Bodø/Glimt-spilleren foran forrige landslagssamling, virket han fortsatt preget av Skottland-tapet.

– Om du hadde forsøkt å iscenesette et verre scenario for oss som lag og Norge som nasjon, så hadde du ikke klart det. Der og da følte jeg at vi kom til et punkt der ting ikke kunne bli noe verre, fortalte Berg.



Samtidig mener han at «noe» skjedde i garderoben umiddelbart etter kampen.

– Jeg føler at det endte med at det tente en liten gnist i oss, sier han.

VONDE MINNER: Patrick Berg trekker fram Skottland-tapet som hans kanskje tyngste fotballminne. Det andre han kommer på handler om nedrykket med Glimt i 2016. Foto: Run Gyllander / TV 2

Revansjesugne

For følelsen man satt igjen med på Ullevaal vil landslagsgutta ikke ha igjen.

Og samtidig smerter det litt at det er søndagens motstander som stakk av med EM-plassen Norge egentlig ønsket seg.

– Man tennes litt av at Skottland har stukket av med EM-billetten vi skulle ønske vi hadde. Vi har mye å bevise. Vi ønsker å bevise at vi har noe i et mesterskap å gjøre, sier Sander Berge.

– Vi vil ha revansje. Og vi spiller for æren vår etter det som skjedde på Ullevaal, sier Kristian Thorstvedt.

Patrick Berg er inne på mye av det samme.

– Vi ønsker å vise at vi er et godt fotballag. Vi har vist før at vi kan være et bedre fotballag enn Skottland. Vi skal vise at vi ikke legger oss ned og gir opp, men at vi gir vårt beste, sier han.

Selv om Ståle Solbakken er klar over at EM-billetten ikke ligger i potten, mener han det ikke blir noen problem å motivere spillerne til søndagens oppgjør.

– Ingen problem. Vi er heltente. Husk også at mange av de som får sjansen, ikke så for seg det da samlingen startet eller da uttaket ble gjort. Mange kommer til å få sjansen, og den må de gripe, sier landslagssjefen.