– Jeg tar meg ikke nær av det

I et intervju med Viaplay kalt «Haaland Conquers England», sitert av Dagbladet, snakker jærbuen om kritikken han fikk etter kampen mot Liverpool i juli.

På spørsmål om hvor mange mål han måtte score for at sesongen skulle bli en suksess, svarer Haaland:

– Nei, jeg tenkte ikke på antall mål. Jeg var den største floppen etter at jeg misset på åpent mål mot Liverpool, og ja … det er ikke noe problem, sier Haaland ifølge Dagbladet.

– Jeg tar meg ikke nær av at noen kaller meg det. Jeg har vist at jeg ikke er det, og vist hva jeg er kapabel til. Nå vet folk dette. Det vil gjøre det vanskeligere for meg, fordi de analyserer og studerer meg mer. De er mer klar over meg. Det er derfor jeg må bli enda bedre.

Manchester City møter Leeds 28. desember.

