– Jeg stod veldig alene

DOMINO: Ada Hegerberg forteller at hun ser at det har blitt en dominoeffekt med spillere som velger å takke nei til å spille på landslag. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

I løpet av de siste årene har flere kvinnelige fotballspillere fra forskjellige nasjoner har valgt å takke nei til å representere landet sitt.

Den siste tiden har spillere fra både Frankrike, Spania og Canada tatt valget om å stå utenfor landslaget.

I 2017 tok Ada Hegerberg den samme avgjørelsen. Etter fem år valgte hun med det å komme tilbake til landslaget og representerte Norge igjen for første gang under EM i England i fjor sommer.

– Beslutningen om å ta en pause fra landslaget har vært vanskelig, men den er veloverveid. Beslutningen er ikke bare en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid. Jeg vil framover bruke all energi i Lyon. Det er der jeg nå kan videreutvikle meg som spiller, sa Hegerberg i en pressemelding den gang.

Under torsdagens pressetreff sa 28-åringen at hun forstår kollegaene som har valgt å ta den tunge avgjørelsen.

– Vi ønsker å ha de beste spillerne med i mesterskapene. Jeg har respekt for de som står opp for seg selv og fotballen sin. Vi skulle gjerne ha vært for uten. Det viser nok en gang at vi har en lang vei å gå og nok en gang er det spillerne som må gå i bresjen for det, sier Lyon-spilleren.



KLUBB: Spanske Verónica Boquete under en kamp for PSG i Champions League. Foto: Christian Walgram / Bildbyrån

Flere i samme posisjon

Spanske Verónica Boquete (36) har tidligere stått i en lignende situasjon som 29-åringen, hvor hun har stått utenfor landslaget.

Etter å ha vært en del av det spanske landslaget i 17 år, ble den nåværende Paris Saint-Germain spilleren utfryst av forbundet i 2015, etter at hun snakket åpent om en tidligere hovedtrener som skal ha vært voldelig, ifølge det australske mediehuset ABC News.

Nå opplever hun å se den samme manglende støtten fra det spanske forbundet med dagens landslagsspillere. Etter at flere spillere har blitt truet med utestengelse etter at de sendte en epost til landslagsledelsen, hvor de beskrev et giftig miljø i landslaget.

Hegerberg tenker spillere fra alle verdensdeler har de samme utfordringene, uansett hvordan nasjonalitet eller bakgrunn de har, og forteller at hun ser en rød tråd mellom utfordringene i de forskjellige forbundene.

– Det som er trist er at spillere føler seg tvunget til å tre til side. Det er det siste en spiller vil ta som avgjørelse, men vi ser verden over at spillere står ovenfor det samme, påpeker angrepsspilleren.

EM: Ada Hegerberg under fjorårets Europamesterskap i England, som var hennes første etter at hun kom tilbake til landslaget. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Stjernespilleren er åpen om at det var en ting periode, da hun som eneste spiller på det norske laget, valgte å takke nei til å være en del av landslaget.

– Jeg stod veldig alene i den perioden og det er det mange andre som også har gjort. Nå har det blitt en dominoeffekt.

– Så må vi tenke hvordan man kan gi støtte som kollega og stå samlet. Det er en veldig personlig avgjørelse, legger 28-åringen til.

Hegerberg er klar på at det er flere i forbundene rundt om i verden som har en jobb å gjøre, for at færre spillere skal stå utenfor landslagene.

– Det er flere på høyre nivå som skulle gjort jobbene sine bedre, sier 29-åringe.

Støtter Hegerberg

Hegerberg forteller at det handler om å være solidarisk ovenfor hverandre, når spillerne velger å tre til side.

– Vi kjemper alle den samme kampen. Det at sporten skal være mer profesjonelle og at vi skal forlate fotballen i en bedre tilstand enn hva vi kom til.



VM: Tuva Hansen under oppkjøringsperioden i Norge før Vm i New Zealand og Australia. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Under torsdagens pressetreff fikk forsvarsspiller Tuva Hansen spørsmål om hun tenker at Hegerberg har gått i bresjen for de som nå velger å takke nei til å spille på landslag.

– Det har jeg ikke så mye formening om.

– Ada er en veldig god spiller og gir beskjed når ting skal bli bedre. Gjennom hele hennes karriere har hun vært med på å forme det og gjøre det bedre. Hun har gjort det som følger hennes verdier og selvfølgelig støtter vi henne nå, legger Hansen til.

Kvinnelandslaget forbereder seg for tiden til verdensmesterskapet i New Zealand og Australia, hvor Norge spiller åpningskampen mot hjemmenasjonen New Zealand 20. juli.