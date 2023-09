– Jeg kommer til å grine

KJELSÅS (TV 2): Tom Johansen har vært Kjelsås-medlem siden dåpsdagen. Onsdagens semifinale blir helt spesiell for mannen med klubben i sitt hjerte.

Sola skinner på Grefsen stadion. Atmosfæren er lystig og fin. Forventningene rundt det som er i vente er til å ta og føle på. Tuslende rundt i godt humør med sin nye Kjelsås-drakt for anledningen, møter vi Tom Johansen.

– Nå skulle dere vært med ned i vaskerommet og sett alle draktene vi gjør klare til onsdag, smiler Johansen.



STOLT SUPPORTER: Johansen har skaffet seg den nye Kjelsås-drakta før semifinalen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Kjelsås' mest trofaste supporter er selvfølgelig tilstede under lagets trening denne ettermiddagen. Hans forhold til klubben er helt spesiell.

– Jeg fikk medlemsskapet i dåpsgave, og den første jobben i klubben hadde jeg som 4-åring. Da var jeg ballgutt for faren min som spilte, sier Johansen.



Den sprudlende Kjelsås-mannen forteller videre at han har ført kartotek med alle kamper, hvor de spilte, og hvilke hoteller han har sovet på.

– Det er uten tvil klubben i mitt hjerte. Jeg har fulgt de i alle år, og hjulpet til i klubben siden 1970. Jeg er nok den mest ivrige supporteren som finnes. Kona og jeg drar på alle kamper syd for Bodø, fortsetter han.



– Dette kommer vi til å leve lenge på

Cupeventyret for askeladden Kjelsås vil ingen ende ta. Etter å ha slått ut den ene motstanderen tøffere enn den andre, er 2.divisjonslaget klare for en historisk semifinale mot Molde.

– Det er et eventyr og en uvirkelig opplevelse. Det har vel ikke gått opp for noen av oss. Dette kommer vi til å leve lenge på, sier Tom Johansen og tilføyer:



– Det verste er at vi begynte med bortekamp i 1. runde mot Follo. Der måtte vi ha straffesparkkonkurranse for å gå videre. Nå er vi i semifinalen med Bodø/Glimt, Vålerenga og Molde.



NM-kvartfinalen mot Raufoss ble ekstra emosjonell.

– Etter kampen så klemte jeg alle gutta. Vi gråt alle mann. Det her er skikkelig stort, forteller supporteren.



REFLEKTERT: Den ivrige supporteren er takknemlig for dette cupeventyret. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Jeg tror gutta kommer til å slå dem

Optimismen på sidelinjen har aldri vært større. Giganten Molde kommer på besøk til «Oslos tak», uten at det bekymrer den livslange supporteren.

– Da jeg så trekningen så håpet jeg på Molde. Da sa jeg at vi kommer til finalen. Det verste er at jeg har skikkelig troen også. Det har ikke noe med hjertet å gjøre. Jeg tror oppriktig at gutta kommer til å slå dem. Vi har jo ingenting å tape, ler Johansen.



HISTORISK BEGIVENHET: Draktene er klare for en historisk kveld. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Kjelsås-veteranen klarer ikke å vente på onsdagens store begivenhet.

– Hvis vi vinner, eller når vi vinner, så kommer jeg til å begynne å grine. Da kommer tårene, sier Johansen som har fått kjenne på en massiv støtte fra resten av fotball-Norge.



– Da vi spilte mot Fram Larvik kom alle deres supportere bort til oss. Budskapet var tydelig: «Hele Norge heier på dere». Det varmer hjertet mitt, fortsetter Johansen.



Mot Molde vil han stå på sin faste plass med en liten tåre i øyekroken, og følge sitt kjære Kjelsås på veien mot Ullevaal.