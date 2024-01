– Jeg knakk sammen før jeg fikk sagt noe

HAUGESUND (TV 2): For første gang snakker John Arne Riise (43) ut om den brutale beskjeden han fikk fra klubben da han var på ferie i Dubai – og planene han har for fremtiden.

Et kvarter før tiden dukker en smilende John Arne Riise opp på stamstedet sitt i Haugesund, Brasserie Brakstad i Kaigata, for avtalen med TV 2.

Jeg er blitt et mye bedre menneske de siste årene. John Arne Riise

Han er i en uvant situasjon om dagen. For første gang på nesten fire år er en av Norges mest kjente fotballprofiler gjennom tidene nå ledig på jobbmarkedet.

– For å være helt ærlig. Jeg er så glad for at jeg fikk trene akkurat de jentene, for da jeg kom til Avaldsnes for to år siden hadde jeg noe personlig jeg slet med, og da jeg kom hit hjalp jentene på laget meg ved å gi meg glede hver dag til å gå på jobb og trening.

– Jeg er blitt et mye bedre menneske de siste årene. Jeg er blitt mer voksen, mer rolig og mer reflektert, og bedre som trener, sier John Arne Riise til TV 2.

Vi spoler tiden tilbake til 26. november i fjor.

For andre år på rad lykkes Avaldsnes med å holde plassen i Toppserien. Hovedtrener John Arne Riise og spillerne på laget jublet hemningsløst for nok en sesong i Toppserien etter en dramatisk seier sammenlagt mot TIL 2020.

Akkurat som i Riises første sesong i klubben var stemningen i klubben nærmest euforisk etter at Haugalandet nok en gang var sikret et kvinnelag i Norges øverste serie.

– Nei, det har vært interessante seks-syv uker nå etter sesongen. Vi avsluttet sesongen med fantastiske scener og en helt fantastisk stemning. Vi klarte å redde plassen, og feiret det med en bra lagfest. Jeg var skikkelig gira på å ta en ny sesong, forteller Riise, og ser ettertenksomt ut i luften.

– Et ufattelig knekk



Men nå er 43-åringen tilbake i Haugesund for å pakke flyttelasset. Det hadde han ikke sett for seg for noen måneder siden. Med ny energi og entusiasme hadde den ambisiøse treneren allerede startet planleggingen av årets sesong i Toppserien, begynt å se på spillelogistikken og spikre planene for en ny sesong da han på ferie i Dubai ble innkalt til et Teams-møte med klubbledelsen.

På Teams kom klubbledelsen med en nedslående og brutal beskjed.

Jeg er utrolig lei meg på deres vegne John Arne Riise

Avaldsnes hadde mistet lisensen og plassen i Toppserien på grunn av klubbens økonomiske situasjon. Istedenfor fikk Arna-Bjørnar fornyet kontrakt i Toppserien.

– Det var en ufattelig knekk, er ordene Riise selv beskriver reaksjonen da han fikk den brutale beskjeden med.

– For min del også, men mest for jentene, som til tross for mye motgang og noen små oppturer hadde klart å redde plassen. Det ga oss alle et skikkelig «boost». Jentene var på bottur og skulle hygge seg da de fikk den i beskjeden i trynet. Jeg er utrolig lei meg på deres vegne, sukker den tidligere Liverpool-stjernen.

Selv trengte Riise noen dager på å fordøye det hele. Mannen med 110 landskamper for Norge, som er mest gjennom tidene på herresiden, måtte gå i tenkeboksen. Han ønsket jo mest av alt å fortsette som Avaldsnes-trener. Kontrakten strakk ut også neste sesong.

– Men jeg har jo vært i fotballen hele livet. Jeg vet jo at når det er økonomiske problemer i en klubb, så må det kuttes i lønninger og noen må gå, poengterer Riise.

– Jeg er ikke dum, jeg skjønte jo greia



Han bestemte seg for å ta en for laget. Riise var aldri i tvil om å sette klubben, det øvrige trenerteamet og spillerne over seg selv.

Klubben kommer alltid foran trenere og spillere. John Arne Riise

– Jeg tok kontakt med klubben og gikk rett på sak. Jeg er ikke dum, jeg skjønner jo greia, det var jo jeg som tjente mest her i klubben, selv om jeg ikke hadde en monsterlønn. Så jeg spurte: «vil det løse ting bedre økonomisk om jeg går?». Da fikk jeg ja, forteller Riise, og fortsetter:

– Men jeg ville ikke at noen andre trenere skulle gå ned i lønn, eller spillerne skulle bli rammet. Jeg har masse muligheter og kan alltid finne noe å leve av. De lokale trenerne i klubben hadde kanskje ikke hatt samme mulighet om de måtte kraftig ned i lønn. Da måtte de kanskje begynt med andre ting. Så da sa jeg at jeg går dersom de lover at det øvrige trenerteamet blir. Og det gjorde de.

Og understreker:

– Klubben kommer alltid foran trenere og spillere. Det har jeg sett tidligere i min karriere som spiller. Samtidig som det er utrolig trist at jeg ikke fortsatte her, så var på en måte en perfekt måte å ta avskjed på, med tanke på at jeg fikk gjøre noe for klubben og spillerne og trenerne som fremdeles er der.

SNAKKER UT: John Arne Riise forteller om den brutale beskjeden han fikk da han var på ferie i Dubai. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Knakk sammen før jeg fikk sagt noe



Tidligere denne uken møtte han spillerne på laget igjen for å ta farvel. Det hadde han ikke rukket i farten ettersom han reiste rett til Dubai på ferie kombinert med en jobb som instruktør på fotballskole for barn etter lagfesten med Avaldsnes-spillerne ved sesongslutt.

Det ble en emosjonell opplevelse for dem alle.

Jeg begynte å gråte. Da begynte jentene å gråte også. John Arne Riise om avskjeden med Avaldsnes-spillerne

– Jentene visste jo om det, men jeg grudde meg veldig. Jeg knakk helt sammen før jeg fikk sagt noe. Fordi det har vært to år med unge jenter som virkelig har trengt meg, og jeg tenkte på hvordan de har reist seg fra småjenter til damer. Innsatsen i kampene, alle bussturene, treningsleirene. Alle minnene kom tilbake, sier en tydelig preget og rørt Riise.

– Så er jeg jo et veldig følelsesmenneske, og begynte å gråte. Da begynte jentene å gråte også. Det ble imidlertid et fint øyeblikk for oss alle. Jentene innser nå hvilket bra team de har hatt rundt seg, og miljøet vi har hatt i klubben og miljøet i laget. Det er det ikke mange andre som har, konstaterer han – fremdeles like rørt og preget.

– Mitt navn skremmer folk i styre og stell



Avaldsnes-eventyret er over for Riise. Nå venter neste eventyr fra trenerbenken for fotballprofilen. Hvor det blir, er fremdeles uklart. Dagbladet erfarte nylig at den tidligere Champions League-vinneren med Liverpool som spiller var aktuell som trener for klubber i Dubai og Saudi-Arabia, men det avviser Riise «som ingenting konkret».

Han ønsker først og fremst å bli værende i Norge.

– Jeg har et ønske om å ta over en klubb i OBOS-ligaen eller i Eliteserien her i Norge for å vise hva jeg kan, svarer Riise på spørsmål om hvor han først og fremst ønsker å ta steget i sin neste trenerjobb.

– Føler du deg klar for å ta det steget om det skulle dukke opp et tilbud fra en klubb i Eliteserien?

– 100 prosent. Men kanskje mitt navn skremmer nok folk i styrer og tar avgjørelser. De tror kanskje det blir litt mye baluba med meg som trener, og derfor blir litt skeptiske. Men de siste tre-fire årene har det ikke vært sånn. Snakk bare med folk i Avaldsnes, folk i klubben, det er det som betyr noe. Jeg elsker utfordringer, det da jeg er på tå hev, forsikrer Riise.

– Jeg har lyst til å være med på å bygge noe nytt. Det var jeg med på i Avaldsnes. Så får vi se om klubbene tør å ta en prat eller ikke. Jeg er ledig på markedet og åpent for det meste, understreker han.

KLAR FOR NOE NYTT: John Arne Riise er tilbake i Haugesund, men klar for nye utfordringer. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Finnes folk der ute som vil at jeg skal mislykkes



Med «baluba» tenker Riise kanskje blant annet på hvordan han ble fremstilt i de TV 2 Play-sendte TV-seriene «fan av Flint» og «fan av Riise».

Selv om ålesunderen ikke angrer på at han stilte opp i TV-seriene, har han ikke alltid vært enig i hvordan han ble fremstilt.

Det finnes folk der ute som vil at jeg skal mislykkes John Arne Riise

– Folk tror at slik jeg er på TV, er slik jeg er som trener. Og ja, det har irritert mange av mine nærmeste, at de ikke har vist den ekte John Arne. Det har liksom bare vært klipp der jeg er sint og slike ting, men ikke fra den daglige treningen på feltet. Men fotballfolk skjønner at det er en TV-serie, og at jeg kan fotball, påpeker Riise.

– Samtidig har det jo vært sånn, i Avaldsnes, at overskriftene ble «Riise tapte», og at det nok finnes folk der ute som vil at jeg skal mislykkes, hvis du leser kommentarfelt og så videre. Det gjør imidlertid at jeg bare ønsker å jobbe enda hardere, og det har jeg lært meg å takle, oppsummerer han.

– De samme trenerne går på rundgang



Flere klubber er for tiden på trenerjakt, både i de øverste divisjonene i Norge og på kontinentet. 43-åringen vet det er mange om beinet, og at det kanskje aldri har vært flere som satser på en karriere som topptrener.

– Det finnes masse gode trenere, men problemet med fotballen generelt er at det ofte er de samme trenerne som går på rundgang i toppklubbene. Det er imidlertid ikke farlig å satse på nytt og ungt heller, oppfordrer han.

Som trener selv er jeg nok mest lik Klopp med tanke på måten jeg er på John Arne Riise

KLAR FOR NOE NYTT: John Arne Riise Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Som spiller hadde ikke Riise noen utpekte forbilder på banen i ungdomsårene. Men som trener er det nok å ta av for Norges tidligere landslagsstjerne. Spesielt lar han seg inspirere av to svært suksessfulle Premier League-managere.

– Jeg har plukket opp ting fra de fleste trenerne jeg har hatt som spiller. Men som trener selv er jeg nok mest lik Jürgen Klopp med tanke på måten jeg er på, med mye energi på benken. Jeg prøver å ta mye fra fotballen til Klopp og Guardiola med meg videre, jeg kjenner begge to og vet hvordan de jobber ettersom jeg har sett dem på feltet. Taktisk har jeg prøvd å lære av Benitez, han tok alle taktikkøvelsene selv, sier han.

– Hva er ditt langsiktige mål som trener?

– Akkurat nå vet jeg ikke. Jeg var stor i kjeften for noen år siden, og sa jeg ønsket å trene en klubb i Premier League. Det var jo et hårete mål. Men du trenger bare den ene sjansen, akkurat som spiller. Går det ikke, må du bare jobbe hardere. Jeg kommer til å legge like mye innsats ned for å bli en god trener som jeg gjorde som spiller, svarer Riise bestemt.

GOLF MED PEP: John Arne Riise pleier relasjonen med topptrenere i hele verden. Her har han spilt golft med Pep Guardiola. Foto: John Arne Riise/Instagram

– Jeg var stor i kjeften



Den frittalende treneren er nemlig blitt litt mer realistisk med årene. Da han for noen år siden gikk høyt ut med sine store mål på trenerbenken, og ikke var redd for å gå i krigen om han opplevde noe som urettferdig, har Riise moderert seg. Nå er han først og fremst fornøyd med tilværelsen.

Jeg er på en bra plass i livet mitt. John Arne Riise

– Mange forventer nok at du som proff i store klubber skal bli en like god spiller som trener. Sånn funker det ikke. Og jeg føler det har snudd litt i Norge, jeg har fått en ekstrem støtte fra folk i tiden i Avaldsnes, selv om det alltid vil finnes noen der som ikke vil at jeg skal lykkes. Jeg føler ting har snudd med tanke på hvordan folk ser på meg som person og trener, og jeg er på en bra plass i livet mitt. Nå er jeg spent på det neste steget i livet, oppsummerer Riise.