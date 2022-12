Hun var nesten på vei til å legge opp. Få år senere lever Guro Bergsvand profflivet hun knapt kunne drømme om. Nå venter nye utfordringer i et nytt land etter nyttår.

Bergsvands kamp for proffdrømmen:

GREFSENKOLLEN (TV 2): Under knallblå himmel i glitrende solskinn på toppen av Oslo, kommer 28-åringen ruslende godt pakket inn i en dunkåpe.

Det står i stil med det siste året Guro Bergsvand har opplevd. To seriegull og ett cupgull med Brann – i tillegg er hun nå en etablert spiller på det norske landslaget.

– Det har vært litt surrealistisk. Jeg har prøvd å klype meg i armen noen ganger og bare nyte øyeblikkene, sier midtstopperen om det siste halvannet året.

Hun trodde sjansen for å bli A-landslagsspiller var gått, at hun var blitt «for gammel».

Fakta: Guro Bergsvand Alder: 28 år (3. mars 1994)

28 år (3. mars 1994) Posisjon: Midtstopper

Midtstopper Meritter: Gull i Toppserien (2021, 2022), NM-gull (2022)

Gull i Toppserien (2021, 2022), NM-gull (2022) A-landskamper: 19 (4 mål) Karriere: Lyn (2011-2013)

Stabæk (2014)

USC Berkeley (2014-2017)

Stabæk (2018-2019)

Sandviken/Brann (2020-22)

– Jeg følte jo at jeg var god nok, men man skjønner jo at trenerne ofte satser på de som er yngre og holder samme nivå, forteller Bergsvand.

Likevel fikk hun sjansen for første gang som 27-åring høsten 2021. Den tok hun vare på ved å score i debuten mot Armenia.

– At jeg fikk muligheten der og fikk vokse på de oppgavene jeg fikk, ga mye ny motivasjon, forteller Bergsvand.

– Jeg føler jeg har vokst mye selv i en alder av 28 år, som jeg for øvrig ikke synes er så gammelt, men i den sammenhengen så skjønner jeg at jeg begynner å dra litt på årene, legger hun lattermildt til.

Men det er ikke mange år siden Bergsvand ikke engang kunne drømme om det livet hun lever i dag.

– Jeg så ikke ut som meg selv

Som 19-åring reiste hun til USA for å spille collegefotball og ta en utdannelse. Oppholdet der ble noe helt annen enn ventet.

– Skadene la en voldsom demper på totalopplevelsen min der. Jeg var ute i to av fire år, forteller hun.

USA-FORTID: Guro Bergsvand forteller om tiden som collegespiller i USA. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Først røk korsbåndet og menisken. Ikke lenge etter at hun var tilbake, falt hun og fikk et alvorlig brudd i kneskålen.

– Jeg spilte jo det siste året i USA, men jeg har hørt at jeg ikke så ut som meg selv på banen. Mye muskler hadde forsvunnet og det tok lang tid å komme tilbake til formen, forteller hun.

Etter endt college-utdanning, reiste hun hjem og signerte for Stabæk i Toppserien i 2017.

– Jeg husker at jeg hadde en samtale med mamma i løpet av det siste året mitt tilbake i Norge, sier Bergsvand.

Jeg hadde så mye smerter da jeg spilte at jeg var usikker på om jeg orket å spille mer på grunn av smertene Guro Bergsvand

Men hun ga fotballen nok en sjanse. Kjærligheten til spillet var stor og ønsket om å legge skoene på hylla var ikke der – ikke ennå.

Etter hvert kom de musklene hun manglet og trengte – de som gjorde at kneet ble mer stabilt og smertene der avtok. Gradvis kom den gamle formen tilbake etter fire år med «småsjangling», som hun selv beskriver det.

– Det er litt klisjé å si det nå, men jeg føler meg jo mye sterkere enn jeg noen gang har vært, både fysisk og mentalt, sier Bergsvand.

FERIELIVET: Bergsvand er hjemme hos familien på Grefsen i juleferien. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det er noe med det å være gjennom en sånn skadeperiode. Du lærer mye om deg selv og kroppen din, hvordan man ser på ting og hvordan man setter pris på det å være en del av et lag.

«Et bevis for at det som virker umulig, er mulig»

Skadene og utenlandsoppholdet gjorde at det store gjennombruddet i Toppserien lot vente på seg en god stund. Først i en alder av 26 år slo hun virkelig gjennom.

Etter 2021-sesongen fikk hun prisen for «Årets spillerforbilde» i Toppserien.

Juryen beskrev henne som «en rollemodell og inspirasjon for unge spillere som møter motgang, tviler på seg og som trenger bevis for at det som kan virke umulig, faktisk er mulig».

PRIS: Guro Bergsvand ble belønnet med prisen for Årets spillerforbilde i Toppserien under Fotballfesten i 2021. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg håper jo at det kommer til å være flere som meg i tiden som kommer. Snittalderen i Toppserien har vært for lav, altfor mange debuterer i 15-16-årsalderen og mange faller fra veldig tidlig, sier hun.

– Får man opp nivået som gjør at flere kan spille i aldersbestemte klasser lenger og ikke debutere i Toppserien som 15-åring, så tror jeg også det gjør at man får mer å strekke seg etter og at kanskje flere holder på lenger.

Reiser til utenlandsk klubb

Hun forlot Stabæk ved nedrykket i 2019 og flyttet til Bergen og daværende Sandviken i Toppserien.

– Det har vært en reise. Jeg dro til Bergen med en ambisjon om å være med på et topplag og bygge opp noe der, forteller 28-åringen.

Men at det skulle bli såpass bra, at man skulle få være med på den Brann-reisen de også ble – det så jeg ikke for meg da jeg signerte for tre år siden. Det har vært en drøm. Guro Bergsvand

Men når rakettene smeller på nyttårsfaten, løper også Bergsvands kontrakt med Brann ut.

Den har hun valgt ikke å forlenge.

– Hvis jeg skal prøve å ta et steg videre i karrieren, så må jeg utfordre meg selv på litt andre måter. Da har jeg lyst til å ta steget ut og se om jeg har muligheten til å bidra på et lag i et annet land og utvikle meg enda mer der. Det føltes riktig å ta det steget nå, forklarer hun.

– Hva kan du si om det som skjer i 2023 da?

– Jeg kan si at jeg kommer til å gå rett inn i sesong etter jul. Jeg har tatt en liten ferie nå, men jeg har måttet holde det gående, forteller Bergsvand litt kryptisk.

PÅ UTKIKK: 28-åringen er klar for nye utfordringer i karrieren. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hun vil enn så lenge ikke avsløre hvor veien går videre.

– Når det kommer til hvilket lag det blir, så blir det offentliggjort i begynnelsen av januar. Det gleder jeg meg veldig til, sier hun med et lurt smil.

– Hva har du lagt vekt på i valget?

– Det er noe med det å føle seg ønsket, å gå til en klubb som har virkelig lyst på deg og ser de kvalitetene jeg har som spiller, at jeg kan passe inn i måten de spiller på og har en rolle å spille. Jeg har jo selvfølgelig ambisjoner om ikke å sitte på benken, svarer 28-åringen.

– Så jeg vil til et lag hvor sannsynligheten for å spille er stor, men hvor det likevel konkurranse. Sånn vil det jo være uansett. Jeg håper jeg kan komme og bidra med spesielt mine defensive ferdigheter.