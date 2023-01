– Jeg har ikke vært i denne posisjonen

UTSKJELT: Harry Maguire har de siste sesongene fått ramsalt kritikk for sine prestasjoner. Under den nye manageren Erik ten Hag er han blitt henvist til benken. Foto: OLI SCARFF

Manchester United-Reading 3-1

– Jeg er 29 år, og jeg har egentlig ikke vært i denne posisjonen i karrieren min, sier engelskmannen, ifølge BBC.

Fremover på banen var det mer eller mindre et toppet mannskap fra Erik ten Hag da Reading ble rundspilt i flomlyset på Old Trafford.

Bakover fikk den faste stopperduoen Lisandro Martínez og Raphaël Varane seg en hvil. Det betydde en ny mulighet til å vise seg frem for Maguire.

– Vil ikke bli vant til det

Kampen var bare hans åttende fra start i alle turneringer denne sesongen.

– Det var to og en halv uke siden jeg startet sist. Jeg har jobbet hardt på trening. Når jeg får muligheten, er jeg nødt til å ta den. Jeg er klar når sjansen byr seg, slår United-kapteinen fast.

For 800-millionersmannen er det uvant å være reserve.

– Jeg vil ikke bli vant til det, men det er en del av fotballen, medgir han, som er full av lovord om en av kampens store spillere, Casemiro:

– Han har gjort det han ble hentet for. Han er en fenomenal spiller. Du vinner ikke det han har gjort uten å være en klassespiller. Han har forbedret laget, moralen og prestasjonene.

SAMBAFOTBALL: Her takker Casemiro lagkompis og landsmann Antony for en rålekker målgivende pasning. Foto: OLI SCARFF

Brasiliansk show

Casemiro og de to andre brasilianerne stjal showet for Manchester United.

Først vartet storkjøpet Antony opp med en utsøkt gjennombruddspasning. På løp var Casemiro, som på iskaldt vis chippet ballen over keeperen i steget.

Samme mann økte til 2-0 like etter. Midtbanekrigeren curlet ballen i hjørnet fra omtrent 25 meteres hold, riktignok hjulpet av en liten stuss fra en Reading-forsvarer.

Så var det Freds tur. Midtbanespilleren satte hælen til og keeper ut av spill da han fikk servert et lavt innlegg i feltet. Da stod det 3-0 til vertene med en drøy halvtime igjen å spille.

SHOW: Fred vartet opp med en helfrekk scoring etter å ha blitt byttet inn. Foto: OLI SCARFF

Amadou Salif Mbengue tente et ørlite håp for Reading like etter, men Championship-klubben klarte ikke å komme seg noe nærmere.

Dermed er Manchester United klar for femte runde i FA-cupen.

