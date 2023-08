– Jeg har dårlig samvittighet

Monica Møster Hoseth hadde kjempet en kamp mot kreft og hadde mer enn nok med sine to sønner på to og elleve år. Så reiste mannen ifra dem.

– Jeg skjønner at det ikke er bærekraftig over en lengre periode å ha det slik, sier Magne Hoseth (42) til TV 2.

I november i fjor bestemte han seg for å flytte fra «alt» og til den lille bygda Klaksvik på Færøyene.

LITE STED: Klaksvik er Færøyenes nest største by, med 5000 innbyggere. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Til vanlig er det lyden av en befolkning med en avslappet tilnærming og turister som besøker spektakulær natur, som preger plassen som rommer drøye 5000 innbyggere.

Nå er det fotballgale supportere som kan ta seg til Champions League.

Det blir i så fall på bekostning av Hoseths gamle klubb Molde. Og nettopp i byen i Møre og Romsdal, sitter en familie igjen uten en far og støttespiller i nærheten.

– Det er tøffe dager når du vet at dem skulle hatt pappaen sin rundt seg, sier Monica Møster Hoseth til TV 2.

GIFT: Trener for KI Klaksvik, Magne Hoseth, med sin kone Monica Møster Hoseth. Foto: Privat

– Vi har vært gjennom ganske mye

Til bygda har hovedtrener Hoseth fått med seg sin gode venn Daniel Berg Hestad (48) som assistenttrener.

De to Molde-legendene er viktige støttespillere for hverandre, men har litt forskjellige utgangspunkt. Det har ikke vært enkelt å forlate sin to år gamle sønn og resten av familien.

– Han (Daniel) har jo eldre barn, mens jeg har en på to og en på elleve år som er veldig avhengig av pappaen sin. Så det er klart jeg sitter med mye dårlig samvittighet, det gjør man jo.

– Føler du at du har tatt et egoistisk valg?

– Ja, du føler jo på det. Du blir egoistisk, og det blir mye fotball. Så har vi begge to koner som har vært med på dette livet her i veldig mange år, så de vet jo hva det går i, sier Hoseth.

FOKUS: Klaksvik-trener Magne Hoseth under trening dagen før Champions League-kampen mot gamleklubben Molde. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Møster Hoseth er fullstendig klar over det:



– Han er ikke egoistisk her hjemme med oss når vi er en familie, men fotballspillere og trenere må være egoistiske, og sånn er det, sier kona.



For henne har mannen vært en enormt viktig støttespiller i kampen mot lymfekreft, som hun fikk i 2013.

HOLDER SAMMEN: Ekteparet Magne Hoseth og Monica Møster Hoseth. Foto: Privat

– Vi har vært gjennom ganske mye. I den perioden har han vært ekstremt viktig. Han er veldig positiv, og når jeg er negativ, så får han ting til å virke overkommelig, selv om det for meg ikke ser sånn ut, sier Møster Hoseth.

Trener Hoseth føler et ekstra behov for å være der for sin kone, som han nå ikke alltid har mulighet til.

– Du vil jo alltid gjøre livet så godt som mulig for dem rundt deg. Så vil hun det samme for meg, sier Hoseth.

I VINDEN: Magne Hoseth gjør braksuksess i Klaksvik. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Men det er klart at min selvfølelse ikke alltid er den beste når du tar sånne valg. Men du må bare stå i det og gjøre det beste ut av det, fortsetter han.

Tøft for sønnen

For familien var klare på at om Hoseth skulle følge trenerdrømmen, så måtte noe ofres.

– Jeg og Monica var enige om at vi skulle prøve dette her, og få denne erfaringen som skal til for å bygge en videre karriere. Men det er hinsides dyrt å komme seg hit fra Molde. Så det er klart at det ikke gjør det noe enklere. Det har vært tøft, men artig, sier Hoseth.

Det vanskelige valget har gitt sportslig suksess.

Eventyr-klubben har allerede skrevet historie med å sikre Europa-spill.

Store favoritter som Ferencvaros og Häcken har vært for små for lille Klaksvik.



Den siste måneden har Møster Hoseth og barna bodd sammen på øya. Fortsetter Hoseth i klubben fra nyåret flytter familien over.

Bilder av landskap på Færøyene. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Han på elleve har begynt å trives og spille fotball der. Da er det lettere å ta den avgjørelsen, når du ser at han også trives. Han på to bryr seg ikke. Han kunne bodd hvor som helst, sier kona og utdyper:

– Det er når du er elleve at venner er nesten like viktig som foreldre. Det er derfor han har synes det har vært ganske tøft og da eventuelt flytte.

– Du ser hvor mye det betyr



Europa-bragdene med Klaksvik har skapt euforiske tilstander på Færøyene.

Kampen mot Molde i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League er flyttet til nasjonalarenaen i Torshavn, grunnet Uefas regler for stadionkrav.

Men å fylle de 6000 setene tirsdag virker ikke å være et problem, for det meldes om utsolgt.

– Du merker at det er veldig stort, så må vi prøve å holde det litt tilbake igjen, og holde fokus på det som er viktig. Det er jo å spille fotball, men jeg skjønner jo at folk blir dratt litt med, for det er gigantisk, sier Hoseth.



MOLDE-BLOD: Klaksvik-trenerne Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han får støtte av sin assistent Daniel Berg Hestad:

– Du ser hvor mye det betyr for lokalbefolkningen og i tillegg hele øya. Vi ble tatt imot med brannbiler her på flyplassen på Færøyene og dem skjøt vann og mye ståhei. Det var veldig stilig.



Duoen har sammen over 900 kamper for Molde. De to er enige om at oppgjøret blir mest spesielt for Berg Hestad.

– Jeg har hatt to år i Nederland, ellers har jeg vært ansatt i Molde siden jeg var 17 år. Det er rart, det er selvfølgelig klubben i mitt hjerte, sier han.

– Sånn er fotball, det respekterer alle, forhåpentligvis. Det har jeg ingen problemer med. Men at det blir spesielt, spesielt hjemme på, eller borte på Aker Stadion, det blir litt rart, smiler Berg Hestad.

Venter på mannen

Hoseth advarer det norske folk om et nytt færøysk mirakel.

– Kan dere ta Molde og?

– Ja, det kan vi, men det er en 90/10-kamp. Hvis Molde ikke slår oss er det en, skal ikke si skandale, men det er ikke langt unna.

GJENGEN: Magne Hoseth og Monica Møster Hoseth med deres to barn. Foto: Privat.

Hjemme sitter kona og venter på at mannen skal komme hjem til returoppgjøret om en uke.

– Det er kjempekjekt å se at dem lykkes, når du står på sidelinjen og ser hva de har ofret, sier Møster Hoseth.