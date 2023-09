– Jeg har aldri møtt Glimt som noe annet enn et heislag

TRONDHEIM (TV 2): RBKs Ole Selnæs synes det er «litt rart» at Bodø/Glimt er blitt et topplag.

– Det var godt, det. Jeg har gledet meg i noen dager til treningen og komme i gang. Kroppen kjennes bra ut. Veldig bra til at det er første dag etter ferie. Alle som har spilt fotball vet at man trenger litt tid før man er 100 prosent.

Det sier RBK-spiller Ole Selnæs til TV 2 mandag. Han har nettopp fullført første økt i sin andre periode som RBK-spiller.



STYRER: Ballsentralen Ole Selnæs i aksjon. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Fornøyd med å snakke trøndersk

Og lagkamerat Olaus Skarsem er allerede fra seg av begeistring over at Selnæs og flere trønderske lagkamerater har valgt å signere for Rosenborg.

– Det er deilig. Gode trøndere vil vi alltid ha i Rosenborg. Det er deilig å få litt god dialekt i garderoben igjen, sånn at jeg skjønner hvem jeg snakker med, sier Skarsem til TV 2.

Han utdyper:

– En kjempesignering. En stor forbedring til oss, både i garderoben, som spiller og person. Han har veldig mye å tilføye. Han har spilt mange landskamper, så han kommer inn med en tyngde som vi trenger.

Det har skjedd saker og ting på Brakka på overgangsfronten den siste tiden.

TRØNDERE: Rosenborgs Olaus Skarsem og Sverre Nypan under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Aalesund på Lerkendal stadion. (4-0) Foto: Ole Martin Wold / NTB Foto: Ole Martin Wold

Stortalentene Håkon Røsten og Sverre Nypan har signert nye kontrakter, mens Ole Selnæs er altså klubbens nye nummer ti.

Og som ikke det var nok, avsluttet Ole Sæter en lang overgangssaga med å signere ny RBK-kontrakt.

På direkte spørsmål svarer Skarsem bekreftende at de siste ukers hendelser kan ha noe si på hans egen fremtid som RBK-mann.

Midtbanespillerens kontrakt strekker seg foreløpig ut 2024.

– Heislag

RBK-trener Svein Maalen lot seg imponere av det hans nye elev viste på første økt.

– Vi ser med en gang at han har noen kvaliteter som er veldig spennende. En veldig god pasningsfot, god til å orientere seg og å finne spillere i nærheten, men også langt unna. Den egenskapen er unik.

Søndag venter serieleder Bodø/Glimt på Lerkendal.



Både Selnæs og RBK-trener Svein Maalen åpner for at Selnæs kan bidra allerede da.



Mandag ble trøndernes skadeliste enda lenger med Edvard Tagseth ute for resten av sesongen.

Selnæs innrømmer at det er uvant å møte Bodø/Glimt som et topplag.

– Jeg har aldri møtt Glimt som noe annet enn et heislag opp og ned fra OBOS-ligaen. Det er litt rart. Det har skjedd ting de siste årene. All honnør til dem for den jobben dem har gjort.

– Hva tenker du om kampen? Har dere gode sjanser?

– Ja, så klart har vi gode sjanser. I hodet mitt er Rosenborg alltid favoritt på Lerkendal. Det er det ingen tvil om. Så kan folk være helt uenig med meg, men det lever jeg fint med. Vi skal ut og angripe, sier Selnæs.

MØTTE GLIMT I FJOR. Bodø/Glimts Ola Solbakken i duell med FC Zürich-spiller Ole Selnæs. Foto: Mats Torbergsen

Og fortsetter:

– Jeg kommer i alle fall aldri til å gå inn i garderoben etter en hjemmekamp i Eliteserien og være fornøyd med uavgjort.



Rosenborg ligger helt nede på en niendeplass etter 21 kamper.

Se Rosenborg-Bodø/Glimt på TV 2 Direkte søndag fra klokken 16.30.