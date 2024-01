– Jeg gråt hver dag

– Gjennom hele karrieren min, og siden jeg ble født, må jeg ha vært deprimert, sier Arsenal- og Frankrike-legenden i podkasten «The Diary Of A CEO».

I dette intervjuet snakker Henry om de mentale utfordringene han opplevde under fotballkarrieren – som han ikke tok tak imens han var aktiv.

Angrepsspilleren forteller at han hadde et utfordrende forhold til sin far, Antoine Henry, som satt store krav til franskmannen.

Henry erkjenner at han slet under karrieren sin, men forteller at fotballen ble et fristed og en salgs beskyttelse.

– Jeg visste at jeg slet før, men jeg løy til meg selv. Jeg sørget for at de følelsene ikke gikk for langt, og puttet en slags «kappe» på. Men når du ikke lengre er en fotballspiller, så kan man ikke putte den kappen på, sier Henry.

LEGENDE: Thierry Henry banket inn scoringer for Arsenal. Foto: GLYN KIRK / AFP

– Når skal du håndtere det?

Men denne «kappen» som 46-åringen tok på seg for å håndtere hans mentale utfordringer, ble tatt bort da han la skoene på hyllen.

– Alt kom på en gang, særlig under Covid-perioden. For det var da jeg virkelig stoppet opp. Jeg prøvde å finne den kappen: Du tar trenerutdanning, blir trener og du gjør ting for å avlede tingene som har jaget deg i lang tid. Men når skal du ta tak i det som skjedde med deg? spør franskmannen i podkasten.

Henry vant to Premier League-titler med Arsenal og VM- og EM-gull med Frankrike. Etter at han la opp har han vært fotballekspert og trener.

Når koronapandemien brøt ut var han trener for Montreal Impact i MLS. Da verden stoppet opp, fikk han for første gang anledning til å virkelig reflektere rundt problemene.

– Vi pleier å løpe fra problemene våre istedenfor å møte dem. Det er det vi alltid gjør. Du sørger for at du er opptatt og ikke tenker på det, men så kom koronaperioden. Og når den perioden starter, så møter du på et problem. Jeg spurte meg selv: Hvorfor løper du, og hva gjør du?

I CANADA: Henry var hovedtrener i Montreal Impact da koronapandemien brøt ut. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AFP Photo

– Jeg gråt hver dag

46-åringen var isolert i Canada. Her lærte han mye om seg selv i denne perioden.

– Jeg var isolert i Montreal i ett år. Det å ikke kunne se ungene sine på ett år – jeg trenger ikke å forklare hvorfor det er tøft. Noe slikt måtte skje for at jeg kunne forstå sårbarhet, empati og gråt, forklarer Henry.



Han tar lytteren med inn i hverdagen under isolasjonen i Canada – borte fra familien.

– Jeg gråt hver dag, uten noe særlig grunn. Tårene presset på. Jeg vet ikke hvorfor det skjedde, men kanskje de hadde ventet der lenge. Det var merkelig, men på en god måte. Det var noe jeg ikke kunne kontrollere – og det var heller ikke noe jeg forsøkte å kontrollere.

TRENER: Henry er Frankrikes U21-trener. Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Henry forteller at han stadig søkte bekreftelsen fra sin far helt siden han begynte å spille fotball. 46-åringen tar samtidig et oppgjør med samfunnet han vokste opp i.

– Du blir fortalt fra du er liten at du ikke skal være den fyren som er sårbar – enten det er hjemme eller på jobben. Du tenker på hva andre kommer til å tenke dersom du begynner å gråte.

– Teknisk sett var det ikke meg, det var den unge meg. Jeg gråt for alt han ikke fikk, bekreftelser, sier han om perioden under koronapandemien.

Henry er for øyeblikket trener for Frankrikes U21-landslag. 46-åringen vant VM med hjemlandet Frankrike i 1998 og er Arsenals toppscorer gjennom tidene.