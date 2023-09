– Jeg forsøker å gjøre nordmenn stolte

I et sjeldent intervju forteller Erling Braut Haaland at han forsøker å sette Norge på kartet og gjøre nordmenn stolte.

Se Manchester City-Røde Stjerne på TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.45!



Erling Braut Haaland tok Fotball-Europa med storm under sin første sesong for Manchester City.

De lyseblå gjorde nærmest rent bord i alle turneringer de deltok i.

Det sørget for at Haaland og lagkameratene blant annet kunne løfte Champions League- og Premier League-trofeet.

Men Haalands herjinger sørget også for individuell heder.

ALLE VIL HA EN BIT AV ERLING: En stor mengde barn hadde møtt opp for å få med seg Erling Braut Haaland og landslaget da de trente på Lillestrøm under landslagssamlingen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

I et intervju med Uefa i Monaco etter at Haaland vant Uefas sesongens spiller, åpnet målmaskinen opp om hva det betyr å vinne individuelle priser.

– Det er sant som du sier om at man ikke burde snakke for mye om individuelle priser, det er sant. Det er en lagsport, men vi vet at disse tingene kommer etter hver sesong, sier Haaland og fortsetter:

– Det er alltid fint at folk setter pris på det du gjør på banen. Jeg er veldig stolt og det betyr selvfølgelig mye for meg, men det er ikke hovedfokuset mitt.

Se det beste av europeisk fotball på TV 2 Play!

– Forsøker å gjøre nordmenn stolte

I en alder av 23 år blir Erling Braut Haaland allerede omtalt som tidenes beste norske fotballspiller.

Når den prestisjetunge Gullballen skal deles ut 16. oktober er det trolig kun Lionel Messi som utfordrer jærbuen.

Ganske uvirkelig.

At kanskje tidenes beste fotballspiller, Lionel Messi, er den eneste som står i veien for at en jærbu skal vinne den største individuelle prisen en fotballspiller kan vinne.

I intervjuet med Uefa etter å ha vunnet sesongens spiller, fikk han spørsmål fra reporteren om han trodde norskes befolkning var stolt over ham.

– Jeg håper det. Jeg forsøker å sette Norge på kartet og gjøre nordmenn stolte. Så er det opp til hver og en om de vil være stolt eller ikke, det kan ikke jeg bestemme. Jeg forsøker å gjøre mitt beste og være meg selv, forhåpentligvis er de stolte, sa Haaland.

Se Haaland-dokumentaren «Made in Norway» her:

Kaos under landslagstrening

At 23-åringen er en populær mann er ingen hemmelighet. Med sine 35,5 millioner følgere på Instagram, slår han knockout på resten av Kjendis-Norge.

Når landslaget er samlet passes han godt på av Norges Fotballforbunds sikkerhetssjef Geir Ellefsen.

PASSES PÅ: Sikkerhetssjef i Norges Fotballforbund Geir Ellefsen er aldri langt unna Erling Braut Haaland. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Da Norges landslag trente på Lillestrøms treningsanlegg under forrige landslagssamling, var det et stort antall barn som hadde samlet seg inntil gjerdene som omkranser banen.

Det var spesielt én person de ville se. Erling Braut Haaland.

Det samme vil den norske pressen. Alle vil snakke med Erling Braut Haaland, men å få et ord med jærbuen har vist seg å være vanskelig.

– Han har skrevet ekstremt mange autografer, det hyles uansett hvor han går. Det er en annen verden og det må vi ha respekt for. Vi vil gjerne være så åpne som mulig og by på oss selv, men vi må finne balansen i det. Så kan det være at pressen har blitt litt skadelidende denne runden, sier Ståle Solbakken til TV 2, på spørsmål om hvorfor Haaland ikke er tilgjengelig for pressen, slik de andre spillerne er.



– Ingen landslagsspillere har skrevet flere autografer enn Erling

Landslagssjefen peker også på den enorme interessen det er rundt superspissen fra alle verdens hjørner.

Uansett hva Haaland sier, så er det interessant for pressen, ikke bare den norske, men for medier over hele verden.

– Han har ikke noe usagt med pressen, men jeg tror det handler om den totale belastningen. Hvis han sier noe, så blir det fulgt opp i hele verden, holdt jeg på å si. Hvor mye det koster av krefter er det bare Erling som vet, sier Solbakken og legger til:

– Det er bare han som kan føle på den situasjonen han er i, det er en situasjon ingen i Norge har vært i før, det må man ha respekt for. Samtidig må vi forsøke å finne en vei som gjør at alle er så glad som mulig.



NØKKELSPILLER: Erling Braut Haaland er svært viktig i Norges jakt på mesterskapsplass. Foto: Frederik Ringnes

– Tror du det er krevende for ham å være midtpunktet hele tiden?

– Jeg vet ikke om det tærer på ham, men det krever jo at man klarer å koble av. Brede (Hangeland) sa det forleden, «det er ingen norske landslagsspillere som har skrevet så mye autografer som Erling har gjort denne uken», så det er en totalitet som vi hele tiden må ta hensyn til, sier Solbakken.

Se Manchester City-Røde Stjerne på TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.45!