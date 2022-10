– Jeg er nok ikke så avslappet

Se Real Madrid - Sevilla i kveld kl. 20.55 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Flere av de mest suksessrike topptrenerne i fotball-Europa er kjent for å være energiske og veldig engasjerte på sidelinjen.

Jürgen Klopp, Pep Guardiola og Diego Simeone står sjelden i ro, og dirigerer lagene sine gjennom nesten hele kamper.

Men ikke alle er like. For treneren som vant både LaLiga og Champions League forrige sesong, ser usedvanlig avbalansert ut når kampene pågår.

Carlo Ancelotti blir ytterst sjelden sint, og kan bekrefter det seere og publikum har sett.

– Ja, jeg føler meg rolig. Det er slik min karakteristikk er. Erfaringen har også gjort meg mer avslappet, sier italieneren til TV 2.

Han innrømmer at han har øyeblikk der han ikke er like rolig.

– På banen er jeg nok ikke så avslappet, for da er jeg litt nervøs. Det er derfor jeg holder meg unna spillerne etter kampen, for jeg vil ikke at de skal se meg. Men under kampen så er jeg veldig rolig.

– Det er en god karakter?

– Jeg vet ikke om stilen er god eller ikke, men det er i alle fall min, forteller han smilende.

– Balansert i kampens hete

Tidligere Stabæk-trener Eirik Kjønø kikket tidligere i sesongen ekstra nøye på trenerstilen til Ancelotti, og sammenlignet han sammen med byrival Atléticos trener Diego Simeone.

– Ancelotti fremstår som balansert og rolig på sidelinjen - selv i kampens hete. Han står som regel oppreist, men veldig rolig. Simeone derimot - han er helt vill. Følelsene bobler over hvor han er engasjert og lever seg inn i hver takling og egentlig alle situasjoner, beskrev Kjønø de to trenerne.

Hvorfor trenerne nettopp er slik de er, sier han handler om personlighetene deres.

– Jeg tror det handler om personlighet, og hvem de er som typer. Dette er ikke noe de selv velger, og de er nødt til å være seg selv, fortalte Kjønø.

– Kommer fra hjertet

Den unge topptreneren, som for tiden står uten jobb etter at samarbeidet tok slutt for noen måneder siden med Stabæk, ser at spillerne vil kjempe for Ancelotti.

– De får en sterk relasjon til spillerne. De står opp for dem og skjermer spillerne. Til gjengjeld vil de kjempe for sin trener. Spillerne tåler nok det aller meste av oppførsel fra manageren.

Real Madrid-spiller David Alaba har bare positive ting å si om treneren sin.

– Som person er han veldig fin. Han klarer å nå oss spillerne med hans budskap fra hjertet, og det tror jeg er en stor del av hans suksess. Som en manager er han også meget god, med hans erfaring. Suksessen kommer ikke fra ingenting, og han har så mye kvalitet, sier han til TV 2.

Trenerlegenden er rolig overfor spillerne, også når TV-kameraene er slått av.

– Vi ser og føler det hver eneste dag, både i trening og i kamp. Det er med på å gjøre oss så rolige under kamp i situasjoner som kan gjøre oss nervøse. Det smitter over på laget, forteller Alaba.