– Jeg er luta lei «stopperkrisen»

KLAR TALE: Ruben Gabrielsen irriterer seg over spesielt én ting.

Ruben Gabrielsen og Sten Grytebust er gjester i den siste episoden av Fotballrådet.



Begge to har fersk erfaring fra spill på landslaget. I november takket Grytebust nei til videre landslagsspill. Gabrielsen er tilbake i norsk fotball og Lillestrøm etter utenlandsopphold i Toulouse, FC København og Austin.

Sammen med Vegard Vaagbø og Kristoffer Løkberg diskuterer duoen Norges muligheter for å nå EM. Gabrielsen rakk å snakke seg varm om spesielt ett tema.

– Det er vanskelig å komme til EM, men jeg skal ta opp en annen ting. Jeg er luta lei «stopperkrise». Luta lei det der. Vi har en i Premier League. Vi har én som sitter på benken i Napoli og en som spiller fast i Bundesliga. Da jeg var på landslaget sist var det to fra Rosenborg som spilte, innleder Gabrielsen.

– Må faen meg gi oss

– Fordi vi har to som herjer på topp skal vi flytte problemet bakover. Det irriterer meg. Nå har vi faktisk et bra lag. Men stopperkrise? Vi må faen meg gi oss. Hanche-Olsen er fast i Bundesliga, fortsetter Gabrielsen.

Leo Østigård og Hanche-Olsen fikk hard medfart av TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter tapet mot Serbia i fjor høst.

– Stopperne er feige. De er ikke gode nok med ballen i beina. Helt katastrofe. De får aldri gjort at Serbia kommer i ubalanse, sa Mathisen.

PÅ PLASS: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har fulgt landslaget i Spania denne uka. Foto: Vidar Ruud

– Østigård er god nok til å heade, men pasningene går opp på tribunen og til innkast, fortsatte TV 2-eksperten.

Foran lørdagens oppgjør mot Spania står Mathisen på sitt.

– Selv om Strandberg og Østigård har levert flere solide enkeltkamper har ikke Ståle Solbakken funnet frem til et stopperpar som er solid nok. Grunnen til det er jo at han ikke har hatt gode nok stoppere i troppen, og at det norske laget ikke har vært flinke nok til å forsvare seg, sier Mathisen.

Han viser til at heller ikke forgjenger Lars Lagerbäck fant en fast løsning.

– Ståle Solbakken har vist at han kan være god til å organisere lag defensivt, men det hadde jo også Lagerbäck vist. Ingen av de har funnet et stopperpar som er godt nok, og i midtforsvaret har Norge et problem. Det tror jeg alle som har sett Norge spille de siste årene er ganske enige i, sier Mathisen.

Strandberg: – Må tåle det

Landslagets Leo Østigård, som trolig blir Stefan Strandbergs makker mot Spania, har måttet tåle en rekke spørsmål om manglende spilletid inn mot lørdagens kamp.

– Det er sånn det er. Når du spiller kamper og taper, så får du høre det som midtstopper. Men vi har vært ganske stabile over tid med Norge. Vi har sluppet inn få mål, påpeker han.

19 baklengsmål er fasit på Ståle Solbakkens 22 første kamper som norsk landslagssjef. Fem ganger har Østigård og Strandberg startet sammen. Ikke en eneste gang har det blitt tap.

– Jeg vil ikke svartmale det eller noe sånn. Jeg vet hvor god jeg er og jeg vet hvor gode resten er. Jeg spiller på et svært godt lag og stoler på meg selv, sier Østigård.

- MÅ TÅLE DET: Leo Østigård og Stefan Strandberg, her flankert av Morten Thorsby fremst, blir trolig Norges midtstoppere mot Spania. Foto: Fredrik Varfjell

Stefan Strandberg innrømmer at det tidvis kan være irriterende at forsvaret alltid blir stilt spørsmål ved.

– Samtidig må man tåle det. Når du blir en del av landslaget, må du tørre å vise deg fram og vise at du er god nok, sier han.

Landslagssjef Ståle Solbakken tror ikke forsvarsfokuset påvirker negativt i nevneverdig grad.

– Vi snakker ikke om det innad. Men Norge som nasjon vil man alltid ha litt bølgedaler, sier han.

– Typisk norsk

Lillestrøm-stopper Ruben Gabrielsen er oppgitt over det evige fokuset på ting som ikke er godt nok.

– Det er typisk norsk. Vi er aldri fornøyde. Når vi får det vi har manglet, mangler vi noe annet. Nå har vi et solid lag med flere spillere i Champions League. Vi har Haaland og Ødegaard. Å sitte på benken i Napoli er ikke det verste du kan gjøre som fotballspiller, sier 31-åringen.

Viser video: – Nei, nei, nei, nei, nei

Han får støtte fra Grytebust, som også har merket krise-ordet på kroppen.

– Hvis stopperposisjonen har vært utskjelt, kan du tenke deg hva keeperposisjonen har vært i alle år på landslaget, sier han.

– Ørjan er en fantastisk keeper som har gjort det bra på landslaget. Men så kommer overskriften: «Tabbet seg ut sist - nå er han klar for skjebnemøtet». Da er det i gang. Da leter man etter noe. Han kunne kanskje gjort det bedre på det ene målet (mot Slovenia), men var kanskje en av de beste mot Serbia kampen etter. Han spiller to fine landskamper etter det og har i mellomtiden funnet seg ny klubb. Det er ikke optimalt at han ikke spiller kamper, men det er overhodet ingen krise, sier Aalesund-keeperen.

I episoden letter Grytebust og Gabrielsen på sløret om hierarkiet i landslagsgarderoben.

– Martin sier kanskje ikke så veldig mye, men når han åpner munnen lytter alle veldig på det han har å si. Stefan tar også bra plass, sier Grytebust.

Fikk Solbakken-hårføner

33-åringen hadde Ståle Solbakken som trener i FC København, og forteller at han merket forskjell på klubbtreneren Solbakken og landslagstreneren Solbakken.

– Nå er han involvert i 4-5 samlinger i løpet av et år. Han får ikke sett spillerne så mye som han gjorde i FCK. Da er det viktig at han ser spillerne og tar godt vare på dem. I klubb kan han være litt hardere.

– Han skjelte deg hardere ut på klubblag enn på landslag?

– Det kan jeg vel bekrefte, ja, humrer Grytebust.

– Han er en syk, syk mann. Klin gæren, tilføyer Gabrielsen.