Se Åsane - Fredrikstad på TV 2 Play fra søndag klokken 14.50.

Premisset er enkelt før helgas OBOS-runde:



Med seier mot Åsane, samt at Kongsvinger avgir poeng mot Start i helga, så er FFK tilbake i det gode selskap.



– Det er litt rart. Jeg klarer ikke helt å ta det innover meg. Jeg er jo vant til nedturer, så jeg vil nesten ikke tro på det. Jeg er livredd for å jinxe opprykket, sier artisten Stian «Staysman» Thorbjørnsen til TV 2.



FREDRIKSTAD-MANN: Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Foto: Vegard Breie/TV 2

– Surrealistisk

Til vanlig synger han om en kvinne som trenger en mann. Nå trenger kun laget hans Fredrikstad tre poeng mot Åsane søndag.

Det kan gi opprykk, hvis Kongsvinger roter det til mot Start og FFK altså slår Åsane i Bergen.

– Det er surrealistisk å se dem på toppen. Jeg fikk oppleve forrige opptur. Det var helt magisk og fotballfeberen herjet i plankebyen, mimrer Staysman.

– Jeg tror det er flere som har det som meg, som ser på tabellen og ser at det ikke har ordnet seg enda, fortsetter han.

SPENT: Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Foto: Espen Solli / TV 2

Bobler på vei

Trener Mikkjal Thomassen er en populær herremann i plankebyen.

– Er champagnen allerede lagt på kjøl?

– Ja, det er den sikkert, men det er ikke noe vi har fokus på. Man merker at byen har våknet, det er kult. Men vi har vært veldig tydelige på at vi fokuserer på det vi skal, sier FFK-treneren.

Men med sju poengs forsprang ned til andreplasserte KFUM Oslo, samt elleve poeng til Kongsvinger på første kvalifiseringsplass, er det mye som skal gå skeis hvis det ikke skal bli opprykk til Eliteserien for første gang på elleve år for Østfolds stolthet.

SUKSESS: Mikkjal Thomassen er på vei til å lede Fredrikstad til opprykk. Foto: Carina Johansen / NTB

– Jeg tror folk begynner å våkne igjen nå. Fredrikstad har vært et sovende beist lenge, sier Thorbjørnsen.

– Hvordan kommer du til å feire et eventuelt opprykk?

– Jeg vet ikke. Det blir vel en kaffekopp hjemme, sier han i en spøkefull tone.

– Neida, det blir nok en bra fest i byen, spår artisten.

Staysman er allerede booket inn sammen med flere andre artister når FFK skal feires over to dager: lørdag 11. og søndag 12. november. Utrolig nok ikke på en FREDAG.

I samtalen med TV 2 er Thorbjørnsen klar på at det er en avslutningsfest og ikke gullfest - enn så lenge.

Med eller uten Kaptein Morgan. Staysman har troen på en fest av de sjeldne.

– Et opprykk sørger nok for at den festen eskalerer en del hakk. Da vil det eksplodere i byen.

– Har du en beskjed til guttene før søndagens kamp?

– Det er vel at de må ta en kamp av gangen og fokusere. Jeg vet ikke hva jeg skal si. De er veldig privilegerte som får spille i klubben her. Jeg orker ikke å legge noe press, men du blir folkehelt i byen hvis du rykker opp, sier Thorbjørnsen.

– Vi er nødt til det

– Hva er hovedingrediensene i suksessen?

– Det er at vi har skapt en veldig god kultur i klubben, og det er en enorm treningsintensitet og ærgjerrighet hver eneste dag. Vi har utviklet laget steg for steg. Det resulterer i at vi ser ganske gode ut for tiden, svarer Thomassen.

FFK-treneren er klar på at det er en stor forskjell på OBOS-ligaen og Eliteserien.

– Det er vanskelig for oss å være bedre rustet enn hva vi er for øyeblikket, mener han.

Thomassen lister opp flere ting som blir viktige for klubben fremover.

– Vi er nødt til å fortsatt være gode i overgangsvinduet, trekkes frem.

FOKUSERT: FFK-trener Mikkjal Thomassen vil ikke slippe jubelen løs enda. Foto: Geir Olsen /NTB

Før sesongen ble blant annet Joannes Bjartalid, Julius Magnusson og Simen Rafn hentet til klubben.

I sommer har man fylt på med Sondre Sørløkk (fem mål på ni kamper) og Oscar Aga (lån fra Rosenborg).

– Vi må fortsette å utvikle spillere og spillet inn mot den arenaen som Eliteserien er, for vi er ganske tydelig på at vi ønsker å vinne Eliteserien, nei OBOS-ligaen og da blir konsekvensen det når vi skal konkurrere på en annen arena neste år, sier FFK-treneren.

Avslører Knutsen-kontakt

Thomassen kom fra færøyske Klaksvik etter stor suksess der.

Han avslører at FFK har latt seg inspirere av Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen, en mann Thomassen tok trenerkurs sammen med i Norge.

47-åringen har også vært på studietur i Bodø.

– Jeg synes Kjetil er enormt dyktig. Hans lederskap og intensitet er med på å utvikle hele klubben. Det kan man ikke la være å bli imponert over. Det er helt enorm hva de har fått til – det er ganske mye vi har latt oss inspirerer av.

INSPIRASJON: Mikkjal Thomassen beundrer Kjetil Knutsens Bodø/Glimt. Her er Knutsen avbildet under en Brann-kamp. Foto: Martin Langeveld / TV 2

Staysman: – Det frister

Thorbjørnsen håper muggene til FFK-gutta er fulle av selvtillit.

– Jeg klarer det ikke. Jeg er verdens dårligste under press. Jeg ser for meg at det er vanskelig, sier Thorbjørnsen og forteller om egne, ikke fullt så heldig pokererfaringer.

41-åringen fra Fredrikstad innrømmer at det frister å gi ut fotballmusikk i forlengelse av FFK-suksessen.

– Jeg spilte på Idyllfestivalen hjemme i Fredrikstad og da spilte jeg og Odd René Andersen Fredrikstad-låta hans. Da tok det helt av.

Han legger til:

– Det er litt vanskelig med fotball-låter, men det frister. Jeg tror jeg skulle klart og fått til noe. Får se om jeg tør å begi meg på dette.