Fotballmannens budskap:

Nå kjemper han for å rekke et spesielt møte

I den nydelige sola i Kristiansand er bordet er duket med vafler, kake og is.

– Det er klart dere må ha is når dere kommer til Sørlandet.

Teddy Moen møter TV 2 med et stort, varmt smil. Han er kjent for det.

SMILET: Et varmt smil og en god klem møtte TV 2 i Kristiansand. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg har alltid forsøkt å leve etter det jeg har lyst til å bli oppfattet som: Et godt menneske. Jeg er oppvokst i en pietistisk sørlandskultur der det var naturlig at vi skulle være snille, vi skulle snakke varmt om folk, forteller han.

56-åringen inviterer inn med et stort takk. Han har så mye han ønsker å formidle, så mye han vil si før det er for sent.

– Hvis ikke du har lidenskapen – lidenskap for sporten og menneskene i sporten, så er du sjanseløs. For du vil aldri få den kraften du trenger og overføre den til andre.

«MR.TRENERFORENINGEN.» Teddy Moen har et brennende engasjement for fotballtrenerne. Han mener vi bør ta bedre vare på og verdsette trenerne våre. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

En av de yngste trenere på toppnivå

«Mr. Trenerforeningen» blir han kalt. Kanskje ikke så rart.



Den positive 58-åringen har vært leder for en av Europas største og mest solide organisasjoner for trenere siden 1998. I dag kan de skilte med over 3000 medlemmer.

Fotballinteressen startet på løkka som syvåring. Han ble en av de yngste trenerne på toppnivå da han ledet Start første halvdel av 1996-sesongen.

START FOTBALLUBB: Sørlandsklubben står hans hjerte nærmest. En klubb han også selv har vært trener for. Foto: Privat

Men det var i Norsk Fotballtrenerforening han fant sitt kall.

– Jeg ble bare bergtatt av fotballen som unggutt. Noen av mine beste venner fremdeles er de som var på løkka sammen med meg som syvåring. Jeg hadde ikke vært noen ting hadde det ikke vært for fotballen.

Jobbtilbud av trenerlegenden

Til Cupfinaleseminaret, som har blitt en så viktig samleplass for norske trenere, har han lokket store fotballnavn for å dele sin kunnskap.

Claudio Ranieri, Roberto Martínez og trenerlegenden Marcelo Bielsa for å nevne noen. Bielsa, som har blitt omtalt som verdens beste trener, knyttet et sterkt bånd til Moen da argentineren gjestet Oslo.

– Vent litt, sier Moen.

Han får hjelp til å komme seg over fra lenestolen i stua til gåstolen. Han ruller inn på gjesterommet i enden av gangen og begynner å rote i et skap fullt av gamle fotballblader og minner. Innerst ligger en norsk melkesjokolade.

– Denne er fra Bielsa, smiler han.

På sjokoladen står det: «Til min gode venn, Teddy.»

HILSEN: Moen ga Bielsa melkesjokoladen, som han senere fikk i retur med en hilsen og gjensidig respekt Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Bielsa ble så bergtatt av Moens verdier og kunnskap at han tilbød han jobb i sitt team.

– På slutten av Oslo-seminaret så sa han: «Teddy, på den neste jobben skal du være med i teamet mitt. Etter dagene i Oslo så ser jeg at din måte å være leder på og arrangere arrangementer, det trenger jeg i teamet mitt.»

Men han måtte takke pent nei.

– Mr. Bielsa, det ville jeg elsket å være med på om jeg var tjue år yngre. Og om jeg var frisk, for jeg er kreftsyk. Jeg har ikke sjanse. Men jeg er utrolig beæret så det skulle jeg gjerne gjort. Så sa han at: «Da er det vel sånn.» Så snakket vi ikke så mye mer om det.

For noen uker siden tok den tidligere argentinske landslagssjefen kontakt. Han ville vite hvordan det gikk med hans gode venn.



BIELSA-TEAM: Kreftsykdommen satte en stopper for et videre samarbeid mellom trenerlegenden Bielsa og Teddy Moen. Foto: privat / Teddy Moen

– Han skjønte for en måneds tid siden at jeg ikke var helt i toppform og da avtalte vi et møte på telefonen. Han var i Buenos Aires og jeg var her og vi hadde en god prat om liv og død og fotball. Han sa han sannsynligvis kom til å ta over Uruguay. Han skjønte at jeg var for syk, men understreket at tilbudet om en jobb fortsatt stod ved lag.

Han mener Bielsas varme følelser for norsk fotball og deres tette bånd er eksempelet på hvordan hans verdier bør utøves i praksis.

– Det at han viste omsorg for meg som menneske er veldig sterkt. Jeg forteller det fordi det kan mange andre trenere gjøre på samme vis rundt om i verden. For mange trenere trenger inspirasjon og omsorg, og hvis Bielsa kan lære så kan hvem som helst gjøre det.

Sykdommen kan aldri kureres

Det var i 2017 det ble oppdaget at Moen hadde kreft i tykktarmen.

Operasjonen var vellykket, men kreften spredte seg til lungene og til resten av kroppen. Han har uhelbredelig kreft og vet han lever på lånt tid.

Nå har jeg sloss mot kreften i seks år og det høres kanskje rart ut, men det har vært seks veldig gode år. Teddy Moen

– Hvordan klarer du å være så positiv?



– Først og fremst er jeg i veldig ro med meg selv. Jeg føler jeg ikke har noen bekymringer i livet. Jeg har ingen smerte og jeg har veldig trygghet på at den dagen det er slutt går jeg til et bedre sted.

DØDEN: Moen frykter ikke døden. Han er takknemlig for alle menneskene i livet sitt, og har valgt å være åpen for alle tanker og følelser rundt det å skulle dø. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Du er ikke redd for døden?



– Nei, jeg er ikke det. Døden er en naturlig del av livet. Nå gjør jeg det kanskje før estimert tid, men det er ikke noe jeg rår over. Noen mener det høres flott ut, dristig, kult, modig, men dette er Teddy. Dette er min måte å gjøre det på.

Moen fikk kreftbeskjeden fire dager før han skulle arrangere cupfinaleseminaret i 2017.

Arrangementet som han ivret sånn for og om han har vært med på å bygge opp til en så stor happening. Han ba barna og kona om å holde legens beskjed mellom dem.

CELLEGIFT: Moen håper han klarer å trene seg opp til å tåle mere cellegift. Hvis ikke vil behandlingen avsluttes. Foto: Privat

– Jeg kunne ikke reise til Oslo til flere hundre mennesker som syntes synd på meg. Da hadde jeg ikke fått gjort jobben, så jeg kunne ikke fortelle.

Et bedre forhold til barna

Etter helgen kunne han prate om sykdommen og han kunne bearbeide sammen med kona, Marianne og barna, Markus og Martine.

– Vi har kommet nærmere hverandre på de årene. Det har gjort meg veldig godt. Jeg tror de også har kommet nærmere sin far, så den dagen jeg forsvinner så tror jeg at savnet etter meg blir mindre enn om jeg ikke hadde hatt disse årene. Jeg har fått tid til å bearbeide en sorg og en tilstand som gjør de tryggere også.

FAMILEN: Når Teddy snakker om at han skal dø fra familien, brister stemmen, men kreftdiagnosen har ført familien tetter sammen. Foto: Privat

Moen titter bort på kona, Marianne. Hun er bekymret nå for at han blir sliten.

– Men du gjør vel som du vil. Det har du alltid gjort, humrer hun.

I august har de vært gift i 25 år.

KJÆRLIGHET: Latteren sitter løst når ekteparet forteller om hvordan de møttes på Danskebåten. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Hun har vært min beste venn og støttespiller. Jeg kunne ikke bedt om noe mer enn Marianne til å hjelpe meg på denne veien, og det gjør hun hver dag. Vi har hatt et godt ekteskap og det skal vi ha hele veien ut.

Mens Moen trilles mellom grøntområdene i bakhagen til leilighetskomplekset møter han tidligere trenere og bekjente som slår av en prat.

Han elsker å prate fag, og om verdiene han mener er viktige for å kunne avle frem gode trenere og gode talenter.

– Virksomheten må ikke undergraves

Selv med den alvorlige kreftdiagnosen har han ikke gått glipp av mange dager på jobb.

Nå er han så heldig å få jobbe hjemmefra. 50 prosent.

NABOSKAP: Moen viser oss rundt i nabolaget han har blitt så glad i. Da Teddy ble syk, valgte de å selge eneboligen og flytte inn i en leilighet ved bystranden i Kristiansand. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi må ta bedre vare på trenere og verdsette treneryrket, understreker han. Hvis du skal være god må du være trygg. Du må føle deg verdsatt, og du må vite at folk bryr seg om deg.

Han prater med stort engasjement.

– Vi kan ikke ha en situasjon hvor klubber, forbund, politikere og andre undergraver denne virksomheten. For det første er kanskje den viktigste virksomheten samfunnsbyggeren. Hvis vi undergraver den hva, har vi da?

Da TV 2 ble invitert til Sørlandet var Moen tydelig på at han hadde mer han ville si mens han ennå har tiden til det.

For det er noen kampsaker han virkelig brenner for.

ENGASJEMENT:Teddy har mye på hjertet. Han er stolt av norsk fotball, men samtidig bekymret for en utvikling som ikke er så positiv. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Frykter for fotballens fremtid

Han snakker varmt om norsk fotball, om fremtiden og mener vi bør ha mer selvtillit på de tingene Norge gjør godt.



– Vi er verdens beste på veldig mye, men vi anerkjenner det ikke bestandig. Det at vi kan vinne i tennis, i golf og i fotball. Det er et produkt av noen verdier i det norske samfunnet som er helt unike. Vi må ikke nødvendigvis kopiere hva de gjør i England og Tyskland for vi er allerede verdens beste på mye.



Men han er også alvorlig bekymret for fotballens fremtid.



MOT MAKTA: Fotballpresidenten Lise Klaveness har gode verdier og står opp mot makt og urettferdighet, mener Moen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fotballen har noen utviklingstrekk som ikke er så positive. Grådighet. Enorm grådighet. Teddy Moen

– Det er mye ressurser og penger i spill, men de er ikke fordelt riktig. De er plassert på veldig få hender der makten, og de som tar beslutningene er de som får ressursene.

Han snakker i hovedsak om grådighetskulturen i internasjonale organisasjoner som i FIFA og UEFA, men er redd fordelingsprinsippet også vil ødelegge for norsk fotball.

– I Norge har vi en OBOS-liga og en Eliteserie som i stor grad er finansiert av TV-penger og det er flott det, men masse av TV-pengene går ikke til nivå tre og fire. PostNord og Norsk Tipping. De to nivåene holder på å råtne nå, er min påstand. Hvis det råtner, så råtner treet over også.

– Skal vi bli så grådige på toppen at vi er villige til å ofre det? spør han.

Det står i skarp kontrast til det han selv tror på og lever etter. Trenerforeningen har blant annet engasjert seg i utviklingen av fotballtrenere i Nairobi i Kenya. Inspirasjonen ble hentet fra Norway Cup da Moen så Mathare Uniteds guttelag i aksjon på sletta. Siden har de bidratt med kompetanse og nær fire millioner kroner.

– Det viktigste er at vi har fått flere tusen barn og unge til å bli mer glade i fotball og setter mer pris på det. Og de er de neste lederne som skal inspirere de neste lederne. Vi har skapt en god sirkel og det betyr mye for meg, forteller han.



GULLMERKET: I mars ble Moen tildelt en av fotballforbundets aller største hedersutmerkelser for sin betydning for norsk fotball. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kvinnene blir ikke hørt

Mens det serveres kaffe og noe å spise prater Moen på inn- og utpust om fotballens utfordringer og oppsider.

Moen er veldig opptatt av at fotballen skal gi bedre rom for kvinnene enn de gjør i dag. Trenerforeningen består av tre tusen medlemmer. Rundt tretti av de er kvinner.

–Det er utrolig svakt. Det er rett og slett for dårlig.

Det må bli en erkjennelse i alle miljøer at det å være trener er like viktig for kvinner som for menn. Det er en historisk grumsete oppfattelse at det er et spill for menn, ledet av menn.

–Hva tenker du må til for å få frem flere kvinnelige trenere og ledere?

–Tradisjonen og kulturen er så sterk er det vanskelig for kvinner å løfte hånda og si og mene noe om fotball. De får bare kritikk tilbake og da er det lettere å holde kjeft. Det må være mer rom for at kvinner skal få mer plass. Menn må snakke frem kvinner, fastslår han.

Hedret av fotballforbundet

Engasjementet og innsatsen for norsk fotball gjorde at han i mars fikk tildelt Gullmerket av Norges Fotballforbund. En av forbundets aller største hedersutmerkelser.

– Jeg ble veldig rørt. For hvis jeg kan ha en betydning - tenk deg hvor mange andre som kan ha betydning. Det er en pris til hele foreningen, og det gir mer kraft til vårt arbeid og mer annerkjennelse slik at vi kan fortsette å ta vare på trenerne.

Norsk Fotballforbunds gullmerke Gullmerket er en utmerkelse som Norges fotballforbund gir til personer som har hatt stor betydning for norsk fotball. Per Ravn Omdal, Egil «Drillo» Olsen og Nils Arne Eggen er andre fotballstorheter som har mottatt hedersbeviset. Kilde: Store norske leksikon

– Selv om jeg kanskje ikke vil være her så lenge så vil andre videreføre arven. Det gjør meg veldig trygg på fremtiden.

GODSTOLEN: Moen våkner tidlig, da kan han tilbringe timer med å se på gamle minner eller slå av en prat med Bielsa. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Vil møte sitt store forbilde



Nå kjemper Moen for å kunne komme seg til Ullevaal 15.mai.

Han har klart å lokke selveste Kevin Keegan til Oslo. Møtene mellom dem har betydd mye for fotballmannen, Moen.

FORBILDET: Moen håper å ha god nok helse til å møte igjen sin store helt Kevin Keegan. Foto: Privat

– Jeg vokste opp på løkka på 70-tallet og den gang var Kevin Keegan en av de store heltene som inspirerte oss. Gjennom årene så møtte jeg Kevin igjen som Engelsk landslagssjef, og som manager i Newcastle. Både privat og jobbmessig og oppdaget jeg at dette mennesket var fantastisk.

De mimrer stadig om septemberdagen i 1981 da Norge slo England på Ullevaal. Moen hadde skulket skolen og sneket seg inn for å få med seg storkampen sammen med en kompis.

– Keegan er en av de største i mine øyne. Han er seg selv lik, ekte til tusen.

Det nærmer seg slutten på besøket nå.

Møtet med en fotballmann med et stort hjerte, og et imponerende perspektiv på livet og på døden.

LEVE LIVET: Jeg er her ennå, understreker Moen. Han er opptatt av å ha et rikt liv så lenge han kan. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er ikke noe likhetstegn mellom alvorlig sykdom og et elendig liv. Jeg har fått et rikere liv etter at jeg ble syk. Jeg kommer nærmere folk, og jeg får levd mye mer. Jeg har fått 57 år som jeg verdsetter. Så heldig jeg er, sier han og legger til:

– Det synes jeg er godt å si til andre også når vi innimellom blir litt sutrete.