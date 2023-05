– Jeg er en drømmer. Jeg tror alt er mulig

Akor Adams har sørget for mye jubel for Lillestrøm-supporterne i år. Tre ganger i år har han bikket ett poeng til tre på overtid. Og da trekker det heller ikke ned at den ene kampen var mot erkerival Vålerenga.

OVERTIDSHELT: Akor Adams jubler mot Kanarifansen etter å ha sikret Lillestrøm seieren mot Vålerenga på overtid av kampen tidligere i år. Foto: Stian Lysberg Solum

Mot Sarpsborg sist dukket han nok en gang opp på overtid, men da bare med en redusering fra 0–2 til 1–2. Da var det ikke like mye begeistring i garderoben på en statistikk som har skapt overskrifter og reaksjoner.

– Det er ikke slik at jeg venter på at overtiden skal komme. Men når vi desperat trenger et mål så gjør vi alt vi kan. Vi legger mange innlegg og da kan Thomas Lehne Olsen, jeg, Ruben Gabrielsen, Gjermund Åsen og flere score. Jeg synes det er noe vi skal gjøre mer av, sier Adams til TV 2.

Men han trekker på smilebåndet hver gang «overtid» nevnes i intervjuet. Det er åpenbart at det har blitt en snakkis. Han bekrefter at det er noe lagkameratene prater om, men kun når det resulterer i tre poeng.

FORZA FUGLA: Lillestrøm-spiller Akor Adams er klar for cupfinale mot Brann. Da han stilte opp for bilder med TV 2 begynte han å synge på supportersanger. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Nå er det cupfinale mot Brann som venter for Adams. Og igjen bruker han en oppskrift han har brukt hele livet for å få scoringen sin.

– Det er Guds nåde. Jeg ber om å score. Når? Det vet jeg ikke. Men jeg ber om at vi vinner og at jeg scorer. Nå har målene kommet helt på slutten i fire kamper. Man kan ikke forberede seg på at det skal skje og at det faktisk skjer. Jeg er takknemlig til Gud.

I gjentatte intervjuer har han takket Gud. Han har også et halskjede i gull med et kors rundt halsen. På Instagram-profilen takker han Gud på flere innlegg.

OVERTIDSFRELSEREN: Akor Adams. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Hvor viktig er kristendommen for deg?

– Talentet mitt er fra Gud. Jeg må takke ham for det. Gud hjelper meg med alt jeg gjør. Som kristen gir man ikke æren til seg selv, men æren til Gud. Det er derfor jeg takker ham for alt.

– Det er alt for meg. Det er livet mitt.

Han beskriver Gud som forfatteren og avslutteren. Skaperen av alt. Ifølge Adams er Gud årsaken til at vi alle lever. Han ber så ofte han kan og stoler på at Gud skal hjelpe ham.

LEKEKAMERAT: Fotballen har vært Akor Adams sin faste lekekamerat de siste 15 årene. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Nå ber Adams om hjelp til seg selv og laget sitt når de skal møte Brann i kamp om cupgullet. To ting står øverst på ønskelisten. Det ene og viktigste er at ingen blir skadet. Det andre er seier.

Adams kom til norsk fotball i 2018. Agent Atta Aneke var i Nigeria for å se på ulike spillere. Adams husker den dagen som den skulle ha vært i går.

«SKINNY LEGS»: Akor Adams da han var 16 år gammel i Nigeria. Han forteller selv at dette er et av hans favorittbilder. Samtidig peker han på leggene sine og kommenterer hvor tynne de var. Foto: PRIVAT.

– Atta kom bort til meg og lurte på om jeg kunne snakke engelsk. Jeg svarte ja, og han smilte til meg før han sa: «Jeg tror vi har noe spennende på gang her».

Adams reiste så til Norge i januar 2018 og prøvespilte en ukes tid med Strømsgodset. Der fikk han ikke kontrakt. Deretter prøvde han seg i Sogndal, men heller ikke der fikk han kontrakt. I hvert fall ikke med en gang.

SOGNDAL-MINNE: Adams bærer et armbånd han fikk av familien han bodde hos i Sogndal. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Adams dro ned til Nigeria igjen og jobbet beinhardt. Sommeren 2018 returnerte han til Sogndal. Denne gangen ble det kontrakt.

– Laget hans i Nigeria var ikke en del av turneringen vi hadde for å se på spillere. Vi hadde ikke plass til alle lagene vi hadde tenkt skulle være med. Men så fikk vi byttet ut et lag med Akor sitt lag den siste dagen, sier Aneke mens han mimrer tilbake til denne tiden.

– Han gjorde det bra. Men bekreftelsen var da vi kjørte noen øvelser med avslutninger etter økta. Vi så en oppegående gutt som så deg i øynene og tok til seg læring.

Lillestrøm-spiller Akor Adams er klar for cupfinale mot Brann. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Adams forteller at han kommer fra et beskjedent hjem. Han har spilt fotball siden han var rundt sju, åtte år gammel.

Hjemme i Nigeria vokste han opp med sine foreldre og sju søsken. Hans far var lærer og han hadde derfor en akademisk oppvekst i en stor familie.

Lillestrøm-spiller Akor Adams er klar for cupfinale mot Brann. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg har alltid elsket fotball. Jeg har spilt lenge, men ikke som de unge som vokser opp her. Vi spilte i gatene. Det er en stor kontrast.

Nå føler han seg hjemme hver gang han entrer Åråsen. Han nyter det rett og slett hver gang. Han tenker ofte på hvordan livet var før Åråsen-gresset. Hverdagen har endret seg drastisk for 23-åringen.

Og mye av det kan handle om den indre drivkraften. Han forteller selv at han alltid har hatt drømmer. Noen av de større enn andre.

– Jeg snakker om drømmene mine og så ler folk. Det høres latterlig ut, men sånn er jeg. Jeg tror alt er mulig. Jeg sa til mamma at jeg ville spille i Europa. Hun trodde faktisk på meg. Når jeg ser tilbake på alt, så er det så verdt det.

GOD STEMNING: Lillestrøm-spiller Akor Adams er klar for cupfinale mot Brann. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Noe av det han ser tilbake som de sterkeste minnene er fra en hall i Nigeria. Der samlet han og de andre i lokalsamfunnet seg for å se på de store stjernene i Premier League og Champions League.

– Det var alt vi visste da. De vi så spille fotball der. Vi hadde John Obi Mikel og vi ville alle bli som dem. Det ble rammen for vår drøm.

– Hva er din neste drøm?

– Min neste drøm er å vinne cupfinalen. Det ville ha vært en drøm som kom i oppfyllelse