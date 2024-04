Oslo, Norway 20230601. VIF ssupportere med bluss under cupkampen i fotball NM for menn på Bislett stadion mellom Vålerenga og Lyn. Foto: Rodrigo Freitas / NTB Foto: Rodrigo Freitas

Det er 15 år siden Lyn og Vålerenga møttes i seriesammenheng. Lørdag smeller det igjen og det foran et utsolgt Ullevaal Stadion.

25 000 billetter er solgt på Ullevaal Stadion når Lyn møter Vålerenga til et ordentlig Oslo-derby lørdag.

I dagene før begynner spenningen allerede å ta seg opp.

– Jeg er dritnervøs. Det er vanskelig å konsentrer seg om det man egentlig skal gjøre om dagen. Nå kjenner man ordentlig på derby-nervene.

Det sier Sebastian Hytten, talsmann i Vålerengas supportergruppe Klanen, to dager før hovedstadslagene barker sammen på Ullevaal.

NERVØS: Sebastian Hytten, talsperson i Klanen, er nervøs før derbyet på Ullevaal Stadion. Foto: Amalie Bakke

På Oslo vest er det derimot lite nerver å spore enn så lenge.

– Jeg er egentlig ikke nervøs. Jeg hadde nok vært mer nervøs om jeg var Vålerenga-mann. Vi har alt å vinne, mens de har alt å tape, sier styreleder i Bastionen, Lyns supportergruppe, Christian Falkenberg.

– En drøm

Oppgjøret mellom Lyn og Vålerenga er en ettertraktet begivenhet. På kun få dager ble Ullevaal Stadion utsolgt.

I en årrekke har også derbyet mellom de to lagene vært sagnomsust. Nå møtes omsider de to lagene i seriesammenheng for første gang på 15 år.



– Man ser hvor mye Oslo har savnet det når man selger ut Ullevaal på bare 3-4 dager. Det er tall Norges Fotballforbund bare kan drømme om, sier Hytten.

– Vi har drømt om det og nå skjer det igjen. Det er et trykk på disse kampene som man nesten ikke kan sette ord på. Vi er veldig lykkelig for at dette blir en realitet igjen, sier Falkenberg.

LYN-MANN: Styreleder i Bastionen Christian Falkenberg har vært med på oppturer og nedturer med Lyn. Foto: Privat

– «Pappa-gutter»

Og hva er vel et byderby uten et stikk eller to i retning motstanderen?

– Det blir øst mot vest. Det er et at de få derbyene vi har i Norge, om ikke det eneste, som er en kamp hvor man ser de store sosiale forskjellene, melder Vålerengas talsmann.

– Det er arbeiderklassen mot pappagutter i Lyn som drømmer om å jobbe på Børsen. Er så ytterpunkter som du får det.

FULLT KOK: Det er mye historie bak oppgjørene mellom Lyn og Vålerenga. Her fra cupkampen i 2023. Foto: Rodrigo Freitas

Den sammenligningen klarer ikke Falkenberg helt å kjenne seg igjen i.

– Man kan godt slenge med leppen i øst og vest. I gamle dager så var det kanskje sånn, men skal vi se realiteten så er det faktisk det motsatte som er tilfellet.

Håper å unngå skandalescener

Byderbyet har en lang historie bak seg, men ikke alle oppgjørene har gått smertefritt for seg. I 2021 ble det slåsskamp utenfor Bislett Stadion mellom flere supportere da Lyn og Vålerenga møttes i cupen. Også i 2023 var det uro å spore i hovedstaden da de to lagene møttes.

Både Hytten og Falkenberg håper og tror man kan unngå lignende tilstander lørdag.

– Dette skal være en fotballfest for alle. Det er ikke noe hyggelig å ta med barn på kamp om det skal bli slik. Vi liker ikke Vålerenga, og de liker ikke Lyn, og i to ganger 45 minutter så skal lagene barke sammen på banen, men etter kamp må det være mulig at vi alle kan ta hverandre i hånda, sier Falkenberg.

SIST GANG: Politiet prøver å hindre VIF og Lyn supportere som braker i sammen etter cupkampen på Bislett stadion. Foto: Rodrigo Freitas / NTB.

– Frykter dere i Klanen at det kan bli bråk?

– Nei, svarer talsmann Sebastian Hytten tydelig før han fortsetter:

– Men vi gjør vårt for å unngå det. Vi var tidlig ute med å melde fra om våre planer. Vi er 5-6000 supportere som skal gå i tog fra Bislett og til Ullevaal, og nå blir Lyn tvunget til å måtte ta t-banen til kamp. Det er moro å se at Vålerenga har vikeplikt for alt og alle.

KOLLEKTIVT TIL ULLEVAAL: Lyn-supporterene anbefales å velge en alternativ rute til Ullevaal Stadion på lørdag. Foto: Rodrigo Freitas/NTB

For sikkerhetens skyld er faktisk Lyn-supporterne blitt pent bedt om å bruke en alternativ vei til Ullevål lørdag. Det virker ikke å gå inn på Falkenberg og Lyn-supporterene nevneverdig.

– Det er blitt gjort noen endringer for måten vi kommer oss til stadion på, i samarbeid med Ruter. Så blir det et felles løp fra byen og til Ullevaal Stadion, og så håper vi både Lyn-fansen og VIF-fansen bruker huet både til og fra kamp, sier Falkenberg.

– Nå har vi alle sjansen til å vise hvordan man gjør ting på en god måte og sette en standard for hvordan en slik kamp skal arrangeres i fremtiden.

Politiet ruster opp

Politiet i Oslo tar også sine forhåndsregler i anledning storkampen og ruster opp bemanningen i byen kommende helg.

– Vi vet av erfaring at enkelte ikke er opptatt av det sportslige. Derfor har vi flere politifolk tilgjengelig enn vi vanligvis har, sa stabssjef i Oslo politidistrikt, Harald Nilssen, til TV 2 og NTB torsdag.