Jarstein-konflikten fortsetter i rettssalen: – Rune har det tøft nå

Første runde i retten mellom den tidligere Hertha-målvakten og klubben han har tjent siden 2014, var møtt med spenning i Berlin. I arbeidsrettens sal 334 var et tyvetalls personer fra media - og et par supportere - med munnbind plassert på stoler med et par meters avstand.

– Vi etterlyser en grunn for oppsigelsen, sier Horst Kletke, advokat for Jarstein til TV 2.

ADVOKAT: Horst Kletke møtte TV 2 onsdag. Foto: Johannes Morland, TV 2

«Upassende ordvalg»

Bakgrunnen for konflikten er en disputt som oppstod på Hertha-trening i august. Jarstein ble umiddelbart suspendert, og har senere ikke vært å se i klubbsammenheng. Ifølge TV 2s opplysninger skal det ha oppstått en situasjon mellom Jarstein og keepertrener Andreas Menger, som etter hvert utartet seg.

Herthas advokat Johan-Michel Menke viste i retten til et såkalt «upassende ordvalg» som begrunnelse for oppsigelsen, men noe dypere enn dette ville han ikke gå. Da dommeren ba om en skriftlig begrunnelse, ønsket Menke to måneder til å skrive denne, men dommeren mente seks uker fikk holde.

– Rune har det tøft

Etterpå var Jarsteins advokat fortvilet på vegne av den norske keeperen.

– Rune har det tøft. Han er naturligvis svært skuffet og berørt av situasjonen. Han har vært et forbilde i klubben, han var en godt likt spiller blant kollegaene og av fansen. Og at man etter over åtte år, med familie og barn, bare blir sendt bort på denne måten, er ufattelig, sier han.

– Hva ønsker han?

– Han og jeg ønsker å få bekreftet at denne oppsigelsen er ugyldig, og at hans gode navn og rykte forblir slik, sier han.

– Hva er det største problemet slik du ser det?

– Jeg skulle gjerne kunne svare på hva konflikten ligger i. Men Hertha har etter tre måneder ikke oppgitt årsaken til oppsigelsen.

RETTSSALEN: Arbeitsgericht Berlin. Foto: Johannes Morland, TV 2

Forlik mest sannsynlig

Hverken Jarstein eller klubbens ledelse var blant de fremmøtte, og etter rundt 20 minutter med forhandlinger, fastslo dommeren at det var best om både Jarstein og Hertha-sjef Fredi Bobic møter i retten. Neste runde er berammet til 2. mars.

Bild-journalist Paul Gorgas som dekker rettssaken for den tyske storavisen, sier til TV 2 at det ikke kom frem noe overraskende under dagens rettsmøte.

– Klubben vil betale han tre måneder til med lønn i en oppsigelsestid, men Jarstein mener det er meningsløst. Nå kan de planlegge argumentene sine frem til den tid. Jeg tror det mest sannsynlige er at de kommer frem til et forlik før den tid, sier han.

Rune Almenning Jarstein har ikke besvart TV 2s henvendelser angående denne saken.