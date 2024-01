Jarstein i sorg: – Et stort sjokk

Rune Almenning Jarstein er i sorg etter at Hertha Berlin-president Kay Bernstein døde brått. Han ble 43 år gammel.

Hertha skriver på egne nettsider at klubben tirsdag mottok de fryktelige nyhetene om at Bernstein har gått bort.

Dødsfallet omtales som uventet.

«Hele klubben, dens komiteer og ansatte er lamslått og dypt fortvilet. Hertha-familien sørger sammen med Kays etterlatte og tenker på hans familie, venner og nærmeste i denne vanskelige tiden», skriver klubben.

«Vi ber om at familiens privatliv respekteres etter denne forferdelige hendelsen», heter det videre.

I sjokk

Bernstein har vært president i klubben siden sommeren 2022, og nyheten om hans bortgang mottas med sorg av Rune Jarstein. Nordmannen spilte for Hertha fra 2014 og til han la opp.

– Det var et stort sjokk å lese at Kay uventet gikk bort. Han var jo en legende blant Hertha-fansen, og var jo i flere år forsanger for fansen! Tankene går til hans familie, sier Jarstein til TV 2.



HERTHA-KEEPER: Rune Jarstein avsluttet karrieren i den tyske klubben. Foto: Tom Rune Orset

Den avdøde klubbtoppens engasjement for Hertha begynte på begynnelsen av 1990-tallet. I 1998 var han med å grunnlegge supportergruppen Harlekins Berlin. I den rollen viste han seg initiativrik.

Etter uro i klubben som følge av svake sportslige resultater trakk den mangeårige presidenten Werner Gegenbauer seg sommeren 2022. På generalforsamlingen 26. juni samme år ble Bernstein overraskende valgt til ny toppsjef.

Han kjempet mot politikeren Frank Steffel om posisjonen.

Bernstein har vært motstander av et totalforbud knyttet til bruk av fyrverkeri på tyske fotballarenaer.

Han etterlater seg en datter.

Strøm av kondolanser

En rekke tyske fotballklubber har lagt ut sine kondolanser i sosiale medier etter den triste nyheten.

«Hvil i fred, Kay Bernstein. Vi uttrykker våre kondolanser til hans familie, slektninger og venner», skiver Hamburg SV.

Nürnberg og Hoffenheim er også blant dem som retter gode tanker til Hertha Berlin.

Den tyske klubben skriver ingenting om dødsårsaken.

