Japan-sjokk etter Haaland-gest: – Hvorfor?!

Allerede fire timer før kamp snirklet køene til utsalgsstedene seg i hundrevis av meter rundt nasjonalarenaen, ned trapper og rundt gatehjørner.

Manchester City har aldri vært kjent for å være en av klubbene i England med størst fanskare, men det er åpenbart at de har vokst seg store i Asia.

Og skal man vurdere ut fra hvem som prydet baksiden av desidert flest drakter blant de over 60.000 oppmøtte, så kan Haalands ankomst og umiddelbare eksplosjon ha hatt en liten finger med i spillet.

Venninnene Sayaka og Nika har kjøpt billett til oppgjøret mellom Manchester City og Yokohama Marinos.

De vifter med et banner med Haalands navn på og har nordmannens nummer ni på ryggen.

POPULÆR: Venninnene Sayaka og Nika liker nordmannens ansikt.

– Ansiktet hans! Et vakkert ansikt, sier Sayaka beundringsfullt.

– Og ferdighetene hans, tilføyer Nika.

– Han er veldig populær her i Japan.

Hun lyver ikke. «Haaland!», «Haaland!», «Haaland!» går igjen da TV 2 spør de lokale om hvem som er favorittspilleren.

HAALAND-DRAKTER: Det var mange som møtte opp til kamp med nummer ni på ryggen.

Det er kanskje ikke så overraskende nå som han er bredt anerkjent som en av verdens desidert beste fotballspillere. Men det er flere grunner enn den eventyrlige sportslige suksessen som gitt ham appell i «soloppgangens land».

– Hjertet mitt brenner

– Han er fantastisk, kraftfull, han har ingen grenser; fremtiden hans er vakker. Jeg håper han liker japansk kultur, japansk mat og japanske ting, sier Yuki (35), som har kommet for å se kampen sammen med sin kone.



– Hvor berømt er Haaland i Japan?

– Tingen er at målfeiringen hans er i japansk stil. Det er jo helt utrolig, det er jo en japansk greie. Vi er veldig stolte og glade for målfeiringen hans, sier han.

JAPANSK-STIL: 35-åringen Yuki liker spesielt den verdenskjente målfeiringen i lotusstilling

Målfeiringen han sikter til, er Haalands karakteristiske lotusstilling, som ble verdenskjent da han scoret to mål mot PSG i Champions League i 2020.

– Det gjorde ham veldig populær her, forklarer Yuki.

– Da han spilte i Dortmund, scoret han og feiret sånn. Vi japanere reagerte: «Hvorfor?! Hvorfor gjør han den poseringen?!» Vi ble veldig overrasket og fascinert. Jeg ble sjokkert og forbauset: «Hva betyr feiringen hans?»

Haaland har tidligere forklart at han feirer slik fordi han bruker meditasjon som et verktøy i hverdagen. Senere har han fått innvilget patent på merkevaren.

– Meditasjon er fra japansk buddhisme og «zen». Jeg tror Haaland er som oss japanere. Han har den japanske mentaliteten, sier Yuki.

DRØM: Både Yuki og Ryo gledet seg til å se Haaland for første gang.

– Hvordan føles det å skulle se ham for første gang?

– Åh, nei! Jeg har ikke ord. Dette har vært drømmen min. Nå går den i oppfyllelse. Jeg kommer til å gråte. Hjertet mitt brenner.

Lagde Haaland-kopi

Haaland-begeistringen i Tokyo kommer i mange former og fasonger. En av dem er en pappfigur av superstjernen i menneskestørrelse med norsk landslagsdrakt, bestilt av den 19 år gamle japanske Manchester City-supporteren Ryo Abe (19).

– Dette er Erling Haaland. Vår nummer ni. Absolute brilliant man, sier han på kav Manchester-dialekt.

– Er du fra Manchester?

– Nei. Jeg er født og oppvokst i Japan. Men jeg liker Manchester. Jeg lærte aksenten ved å se på fotballbloggere fra Manchester på nettet. Moren min er god i engelsk og lærte meg det, men hun snakker med amerikansk aksent.

PAPPFIGUR: 19 år gamle Ryo Abe (19) er japansk City-supporter med Manchester-dialekt.

Han gleder seg stort til å se favorittlaget for første gang, og spesielt Haaland, som han «elsker».

– Han er spesiell. Absolute man. Det var hans fortjeneste at Manchester City vant trippelen. Han er en av tidenes City-spillere. Jeg har vært fan i 13 år, sier Ryo Abe, som har gått inn i rollen med hud og hår siden en ferietur innom byen da han var seks år gammel.

FYRVERKERI: Det ble skutt opp fyrverkeri utenfor stadion da Manchester City scoret sitt første mål, og lå under 1-2.

Søndag fikk han se Haaland komme inn fra benken og score to mål – riktignok uten å feire i lotusstilling – i en underholdende 5-2-seier til Manchester City.

TV-kaos

Etter kampen skapte Haaland kaos i pressesonen – uten engang å dukke opp der.

Den berømte japanske komikerduoen «Miki», bestående av brødrene Asei og Kousei, var på plass i håp om å få møte Haaland – ikledd karatedrakter med pannebånd. Sammen med en kvinnelig kollega hadde de printet ut en plakat med en beskjed på norsk:

TV-STJERNER: Duoen «Miki» er to berømte japanske komikere. Les mer Les mer

«Haaland-spiller <3 Vi er et japansk fotballprogram. Takk for at du viste oss en flott fotball i dag. Kan du ta et bilde med meg?»

– Åh, Haaland! Hvorfor fikk vi ikke snakke med deg, spør de, før Kousei bryter ut i teatralsk gråt:

– Jeg er veldig lei meg. Åh, Haaland. Kom hit. Jeg vil se Haaland. Jeg elsker Haaland. Neeei, jeg må se Haaland. Jeg savner Haaland.

Onsdag får det japanske publikum en ny mulighet til å se målmaskinen i aksjon når Manchester City møter Bayern München på Japan National Stadium i Tokyo.