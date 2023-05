Janni Thomsen: – Jeg kunne sikkert dratt i sommer

Se runde 11 i Toppserien på TV 2 Play lørdag klokken 15.00!

– Det er ikke fordi jeg har nedprioritert ambisjonene mine, sier den danske VIF-profilen til TV 2.



– Vålerenga har vært bra for meg i de tre årene jeg har vært her.

Halvannen uke etter at hun noe overraskende valgte å forlenge Vålerenga-kontrakten med to år, møter TV 2 dansken på Miklagard Golfklubb utenfor Oslo.

Golf er 23-åringens nyeste hobby og noe hun bruker for avslapning og for å få «blåst fra seg» - noe hun definitivt gjorde denne dagen:

På fotballbanen svinger det bedre av dansken. Hun har gjort den venstre vingbackposisjonen til sin egen både hos serieleder Vålerenga og på Danmarks landslag.



Forrige sesong ble hun kåret til Årets spiller i Toppserien etter å ha toppet NTB-børsen. Med en kontrakt som opprinnelig utløp ved utgangen av 2023, var manges øyne rettet mot den talentfulle spilleren.

Med VM-spill for Danmark i juli og august i år, var det nesten tatt for gitt at Thomsen ville bli et hett salgsobjekt for Oslo-klubben denne sommeren.

– Jeg kunne sikkert dratt i sommer eller til vinteren, men jeg følte for å velge trygghet nå. Jeg føler virkelig Vålerenga vil gi meg den beste utviklingen og hjelpe meg til å oppnå drømmene mine, forklarer hun.

– Drømmen er å dra ut, spille i noen av verdens beste klubber og bli sinnssykt god i min posisjon.

Janni Thomsen liker å koble av ved å fyre løs på golfbanen. Her på Miklagard Golfklubb 12. mai 2023. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Fremdeles trigger det 23-åringen å oppnå store ting med Vålerenga: Flere medaljer i serie- og cupspill i Norge og ikke minst å ta seg inn i gruppespillet i Champions League til høsten.

– Det er vårt vindu ut i den store verden - både for klubben og for spillerne, sier Thomsen drømmende.

– Det er mange som følger med hvis man klarer det og det følger med en del penger som kan bli viktig for klubben. Det er virkelig noe vi streber etter å klare.

