– Jaktes av Man. City og Chelsea

ØNSKET TIL ENGLAND: Jerémy Doku er et hett navn blant fire engelske klubber. Foto: Jean-Francois Monier

Sterk konkurranse om Ligue 1-spiller og Bayern München blir ikke David de Geas nye klubb. Her er fredagens fotballrykter!

West Ham, Manchester City og Tottenham ønsker alle å hente Rennes-spiller Jéremy Doku, som kan forsvinne fra den franske klubben dette overgangsvinduet.

Ifølge 90 min er også Chelsea interessert i å hente belgieren.

The Guardigan melder at Chelsea har innledet samtaler med Nottingham Forest-spiss Brennan Johnson.

JAKT: Brennan Johnson (t.v), her på jakt etter ballen, jaktes av Chelsea. Foto: John Sibley

Klubben ønsker 40 millioner pund, omtrent 538 millioner kroner, for 22-åringen, men får trolig konkurranse fra Tottenham og Brentford.

Manchester City konkurrerer med Brighton om å få signaturen til Boca Juniors venstreback Valentin Barco, melder Daily Mail.

Chelsea har også Bradley Barcola i kikkerten, men møter konkurranse av Paris Saint-Germain, skriver franske RMC.

Den franske storklubben har tidligere lagt inn et bud på 35 millioner euro, rundt 402 millioner kroner, men det ble avslått av Lyon.

KAN FORSVINNE: Her feirer Bradley Barcoda scoring. Hvis Lyon selger unggutten kan han også feire klubbytte. Foto: Daniel Mihailescu

Bayern München blir ikke David de Geas neste klubb, melder Sky Sports-journalist Florian Plettenberg. Det er manager Thomas Tuchel som skal ha satt ned foten.

The Athletic melder at Forest har lagt inn et muntlig bud på 35 millioner euro, ca. 402 millioner kroner, på Monacos Youssouf Fofana.

Franske Footmercato melder at Liverpool er interessert i å hente Wolverhamptons midtbanespiller Mario Lemina.

Everton ønsker seg Portos Goncalo Borges, mens Arsenal vurderer å hente ny forsvarsspiller etter at Jurrien Timber pådro seg korsbåndsskade og blir satt på sidelinjen i lang tid.